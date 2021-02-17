Розгляд "справ Майдану" в судах: у "Слузі народу" хочуть врегулювати процедуру заочного арешту до липня

У парламенті розраховують до липня розглянути в другому читанні законопроєкт №2164 щодо врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану".

Про це розповів у коментарі журналістам голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський ("Слуга народу"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він розповів, що в Україні немає доведених до кінця кримінальних проваджень у "справах Майдану" щодо осіб, які перебувають за межами країни, оскільки не врегульоване питання заочного арешту. За словами Монастирського, інститут заочного досудового розслідування існує з 2014 року, однак він передбачає відкриття провадження лише після оголошення людини у міжнародний розшук.

"А Інтерпол кваліфікує будь-яке кримінальне провадження, пов’язане з війною на сході, з окупованим Кримом як провадження з позначкою "політичні"… і тому не виставляє в міжнародний розшук. Цю ситуацію намагалися вирішити багато років", - розповів Монастирський.

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За його словами, тому правоохоронці з 2014 року збирають докази, але не можуть притягнути до відповідальності осіб, які за межами України.

"Кожен рік, коли настає річниця Майдану, ми знову чуємо: пред’явлені підозри, але тільки тим, хто перебуває в Україні, кого можна затримати. Фактично жодних нормальних проваджень, доведених до кінця щодо осіб, які вчинили злочини і перебувають за межами, – немає. Рідкісним винятками є справа про Януковича. Тому цей інститут зніме можливості залучення міждержавного розшуку, відкриє можливість доволі швидко привести це в стадію судового розгляду. І я думаю, що якщо ми ухвалимо його цього року, то вже наступного реально зможемо сказати, що ті особи, які винні, або підозрюються в скоєнні злочинів щодо Майдану, їхні справи будуть у суді… Коли ми зможемо винести законопроєкт у зал? Я думаю, що протягом цієї сесії - до липня місяця - цей закон може опинитися до другого читання в залі. Найбільший строк – це осінь цього року", - сказав Монастирський.

Раніше Рада схвалила в першому читанні законопроект про заочний арешт для розгляду в судах "справ Майдану"

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