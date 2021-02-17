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Кабмін встановив "жовтий" рівень епіднебезпеки на всій території України з 24 лютого

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін встановив

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 30 квітня 2021 року і встановив "жовтий" рівень епіднебезпеки на всій території України з 24 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідну постанову уряд з одноденним доопрацюванням затвердив на засіданні в середу.

"Ми пропонуємо продовжити на території України термін дії карантину до 30 квітня 2021 року і встановити адаптивний карантин з впровадженням рівнів епіднебезпеки. Пропонуємо розподіл на чотири рівні - зелений, жовтий, помаранчевий і червоний", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході засідання уряду.

За його словами, "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють зараз у країні з деякими послабленнями.

Також читайте: В Івано-Франківській області заповненість ліжок у COVID-лікарнях майже 100%, пацієнтам бракує кисню, - Степанов

"Жовтий" рівень - буде базовим для всієї країни, поки ми не досягнемо "зеленого" або "червоного" рівня. Це ті обмеження, які діють сьогодні з деякими послабленнями", - пояснив Степанов.

Автор: Анастасія Потіха
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Желтый уровень по всей стране говорите, и в Ивано-Франковской области тоже?

"В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов"
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17.02.2021 14:15 Відповісти
все нормально: вся страна в желтой, Ив-Франковская в красной. у тебя недержание. Он же туда поехал чи Ляшко, пока ознакомился и вот принял решение - красная.
https://censor.net/ru/news/3248463/v_ivanofrankovskoyi_oblasti_ujestochili_karantin_do_krasnogo_urovnya_izza_kriticheskoyi_situatsii_s
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17.02.2021 15:23 Відповісти
А мы давно на ты?
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17.02.2021 16:54 Відповісти
чи навчились давать людям час на вхід у карантин? прогрес.
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17.02.2021 14:26 Відповісти
У меня разрыв парадигмы восприятия! Они же трубили, что идет снижение заражаемости! Где я?
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17.02.2021 15:00 Відповісти
ну идет снижение по Украине окромя ІВ-Фанковской. Вот уже в красной зоне. https://censor.net/ru/news/3248463/v_ivanofrankovskoyi_oblasti_ujestochili_karantin_do_krasnogo_urovnya_izza_kriticheskoyi_situatsii_s
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17.02.2021 15:21 Відповісти
Головне,що ОАЕ позеленіли і тепер знаходяться
в зеленій зоні!
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17.02.2021 16:32 Відповісти
 
 