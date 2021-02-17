Кабмін встановив "жовтий" рівень епіднебезпеки на всій території України з 24 лютого

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 30 квітня 2021 року і встановив "жовтий" рівень епіднебезпеки на всій території України з 24 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідну постанову уряд з одноденним доопрацюванням затвердив на засіданні в середу.

"Ми пропонуємо продовжити на території України термін дії карантину до 30 квітня 2021 року і встановити адаптивний карантин з впровадженням рівнів епіднебезпеки. Пропонуємо розподіл на чотири рівні - зелений, жовтий, помаранчевий і червоний", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході засідання уряду.

За його словами, "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють зараз у країні з деякими послабленнями.

Також читайте: В Івано-Франківській області заповненість ліжок у COVID-лікарнях майже 100%, пацієнтам бракує кисню, - Степанов

"Жовтий" рівень - буде базовим для всієї країни, поки ми не досягнемо "зеленого" або "червоного" рівня. Це ті обмеження, які діють сьогодні з деякими послабленнями", - пояснив Степанов.