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Із 24 лютого заклади громадського харчування зможуть працювати на годину довше, уболівальникам дозволили відвідувати спортивні заходи, але з обмеженнями, - рішення Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Із 24 лютого заклади громадського харчування зможуть працювати на годину довше, уболівальникам дозволили відвідувати спортивні заходи, але з обмеженнями, - рішення Кабміну

Кабінет Міністрів України з 24 лютого запроваджує по всій території України "жовту" зону епіднебезпеки, яка передбачає деякі пом'якшення чинних карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зокрема, заклади громадського харчування із 24 лютого зможуть працювати на годину довше.

"Жовтий" рівень буде базовим для всієї країни, поки ми не досягнемо "зеленого" або "червоного" рівня. Це ті обмеження, які діють на сьогодні з деякими послабленнями. Дозволяється проведення масових заходів (культурних, спортивних) за умови 4 кв. м площі на одну людину або заповненістю зали до 50%, раніше це було 5 кв. м на людину. Також дозволяється відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб", - пояснив глава МОЗ

"Також ми передбачили, що проведення матчів командних ігрових видів спорту можливе з відвідуванням уболівальників, але з деякими обмеженнями за кількістю заповнених місць. Також ми дозволяємо працювати ресторанам, кафе, барам і їдальням до 00:00, раніше це було до 23:00", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін встановив "жовтий" рівень епіднебезпеки на всій території України з 24 лютого

Автор: Наталя Джума
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идиоты выбранные идиотами законы рулят... типо после 22:00 коронавирус нападает на одиноких людей и в безлюдье некого позвать на помощь...
зебилыпля...
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17.02.2021 15:46 Відповісти
Цирк голімий продовжується.
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17.02.2021 19:19 Відповісти
 
 