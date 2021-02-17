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СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України на Полтавщині задокументувала багатомільйонну оборудку під час закупівлі за бюджетні кошти медичного обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході досудового слідства встановлено, що Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації уклав договір з комерційною структурою. Згідно з умовами угоди бізнесмен мав поставити медичне обладнання, зокрема, для діагностики кардіозахворювань.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсант незаконно встановив націнку до вартості продукції всупереч державному регулюванню цін, яке діяло на той час. До компетенції посадовців Департаменту охорони здоров’я не входила перевірка дотримання цих норм законодавства.

СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання 01
Фото: сайт СБУ

За висновками експертизи, зловмисник незаконно отримав з бюджету щонайменше понад 3,5 млн грн.

Наразі комерсанту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель

Викриття оборудки проводилося Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 2929СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 6132
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17.02.2021 14:41
+2
Бред. Особенно умиляет фраза " В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства." В отличие от проверки подлинности заносимых купюр.
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17.02.2021 15:28
+2
Согласен. Чушь полная. Коммерсант обвиняется в том, что посмел включить прибыль в цену. Это протсо какой-то совдеповский отстой. Скоро ещё за спекуляцию будут сажать эти рэкетиры из СБУ. Уверен, что человек просто на шантаж не повёлся, и тут его "разоблачили".
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17.02.2021 15:44
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Напоминает дело Навального по Кировлесу СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 5333
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17.02.2021 14:40 Відповісти
откуда прям такое неопреодолимое желание разбираться в делах Кировлеса ?
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17.02.2021 14:47 Відповісти
Методы гебни нужно изучать, чтобы не допустить очередного голодомора.
Кстати, ЕСПЧ уже разобрался...
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17.02.2021 14:53 Відповісти
а без детального изучения дела Кировлеса были какие-то сомнения в методах ?
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17.02.2021 14:55 Відповісти
Была надежда, что в нашей стране такие трюки не проходят. Теперь вижу - ГБ-шные упыри там и тут - молочные братья
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17.02.2021 14:59 Відповісти
какие, нахрен, гэбэшные упыри ? !!!

чувак знал, что на медтовары для бюджетных закупок установлена граница наценки.

чувак наценил свыше разрешенного законом

чувак надеялся, шо прокатит.

не прокатило.

в чём ты тут борца с гэбнявой системой увидела ?
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17.02.2021 18:56 Відповісти
Бессмертные "орлы Семочко" продолжают торбить бизнес! После взятия Неговелова на взятке 200 тыс долл - о чем можно говорить и кому верить? Это, наверное, Беззубенко в статусе помощника Ермака раздает указания бывшим сослуживцам - на кого наехать? Забегая вперед - утверждаю - дело = пшик, сдерут с коммерса "откупные" 100-150 тыс долл, и дело закроют. Бутусов после ущербной атаки сбу на Шария готов подсвечивать любую белиберду от рэкетиров из сбу! Юра, не позорься))))
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17.02.2021 14:41 Відповісти
СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 2929СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 6132
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17.02.2021 14:41 Відповісти
Хто же будет ловить воров после реформы сбу? Вай вай!
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17.02.2021 14:51 Відповісти
очень давно тошнит от мерзкого мусорского словечка "коммерсант"
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17.02.2021 15:00 Відповісти
лучше бы занялись своими непосредственными обязанностями или это и есть дело всей жизни СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 4681
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17.02.2021 15:19 Відповісти
Бред. Особенно умиляет фраза " В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства." В отличие от проверки подлинности заносимых купюр.
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17.02.2021 15:28 Відповісти
Согласен. Чушь полная. Коммерсант обвиняется в том, что посмел включить прибыль в цену. Это протсо какой-то совдеповский отстой. Скоро ещё за спекуляцию будут сажать эти рэкетиры из СБУ. Уверен, что человек просто на шантаж не повёлся, и тут его "разоблачили".
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17.02.2021 15:44 Відповісти
а документа, регулирующего верхнюю границу наценки на некоторые виды товаров как бы в природе и не существует ?

он не соседке Клавке дыню продал, а кардиооборудование государству.

неужели ты считаешь, шо чувак работает в таком бизнесе и не знает законодательства ?
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17.02.2021 19:00 Відповісти
Вот этот самый документ, регулирующий наценку, и есть советский пережиток. Такой регуляции быть не должно, а должен быть единственный документ: договор между покупателем и продавцом.
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17.02.2021 19:52 Відповісти
ну мы же обсуждаем не то, как должно быть в принципе, потому что на это в Украине 40 миллионов точек зрения, а то, что соответствует имеющемуся законодательству
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17.02.2021 22:49 Відповісти
Особенно умиляет фраза " В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства."


а чем именно тебя умиляет эта фраза ?

Да, проверка действительно не входит в их компетенцию точно так же, как в компетенцию балерины театра не входит проверка пожароопасности супермаркета или в компетенцию кондуктора трамвая не входит проверка счётчиков в квартирах.
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17.02.2021 19:10 Відповісти
Если бы от департамента здравоохранения, осуществляющего закупку мед. обуродования за деньги налогоплательщиков, требовали проверку счетчиков в квартирах, компрессию в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания, предел прочности на сжатие бетонов, используемых при строительстве наших мостов или уровня социологической поддержки той или иной полит. партии и т. д., то у меня извлеченная из текста фраза никоим образом умиления не вызвала бы. Но когда вороватый чинуша за деньги граждан приобретает респиратор по цене аппарата МРТ, аргументируя тем, что не "царское"это дело в цены вникать и законы изучать, то уже не до умиления. Рисковые ребята. Спору нет.
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17.02.2021 20:00 Відповісти
чинуша в законы вник и знает, кому в Украине предоставлено право проверять, а кому (ему, работнику департамента,в частности) это строжайше запрещено.
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17.02.2021 22:48 Відповісти
коммерсант незаконно установил наценку
СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання - Цензор.НЕТ 1792
Не установи наценку - нарушение Устава. Штрафы от налоговой.
Установил наценку - СБУ.
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17.02.2021 16:20 Відповісти
 
 