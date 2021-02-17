СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання. ФОТО
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Служба безпеки України на Полтавщині задокументувала багатомільйонну оборудку під час закупівлі за бюджетні кошти медичного обладнання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У ході досудового слідства встановлено, що Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації уклав договір з комерційною структурою. Згідно з умовами угоди бізнесмен мав поставити медичне обладнання, зокрема, для діагностики кардіозахворювань.
Оперативники спецслужби встановили, що комерсант незаконно встановив націнку до вартості продукції всупереч державному регулюванню цін, яке діяло на той час. До компетенції посадовців Департаменту охорони здоров’я не входила перевірка дотримання цих норм законодавства.
За висновками експертизи, зловмисник незаконно отримав з бюджету щонайменше понад 3,5 млн грн.
Наразі комерсанту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Викриття оборудки проводилося Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.
Будь ласка, зачекайте...
Кстати, ЕСПЧ уже разобрался...
чувак знал, что на медтовары для бюджетных закупок установлена граница наценки.
чувак наценил свыше разрешенного законом
чувак надеялся, шо прокатит.
не прокатило.
в чём ты тут борца с гэбнявой системой увидела ?
он не соседке Клавке дыню продал, а кардиооборудование государству.
неужели ты считаешь, шо чувак работает в таком бизнесе и не знает законодательства ?
а чем именно тебя умиляет эта фраза ?
Да, проверка действительно не входит в их компетенцию точно так же, как в компетенцию балерины театра не входит проверка пожароопасности супермаркета или в компетенцию кондуктора трамвая не входит проверка счётчиков в квартирах.
Не установи наценку - нарушение Устава. Штрафы от налоговой.
Установил наценку - СБУ.