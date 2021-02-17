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Шкарлет розповів про обмеження у сфері освіти під час адаптивного карантину: свята і концерти без глядачів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шкарлет розповів про обмеження у сфері освіти під час адаптивного карантину: свята і концерти без глядачів

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про обмеження у сфері освіти під час адаптивного карантину з наступного тижня.

"На всій території України встановлюється "жовтий" рівень, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти. Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів)", - написав Шкарлет у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров’я.

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У разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання.

"Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян", - додав Шкарлет.

Шкарлет розповів про обмеження у сфері освіти під час адаптивного карантину: свята і концерти без глядачів 01

Автор: Наталя Джума
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ШКАРЛЕТА УСЛІД ЗА ШАРІЄМ!
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17.02.2021 14:56 Відповісти
Они и так с одного корыта кормятся... Как грится, один и тот же конечный бенефициар...
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17.02.2021 14:58 Відповісти
ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Нужно бороться с врагами страны, а не с конкурентами власти
....

Открою небольшую политическую тайну. И Путин, и Лукашенко - это президенты одного срока. Просто они зачистили все политическое поле, уничтожили саму возможность конкуренции. И правят десятилетиями. А в демократической стране можно и проиграть. Тем более в такой хаотичной и анархичной, как наша. У нас Беларуси не получится.
Именно поэтому с врагами государства в наших условиях нужно бороться для того, чтобы спасти страну, а не для того, чтобы удержаться у власти. Шансы Зеленского переизбраться стремятся к нулю. Большая часть людей, которые воспользовались успехом Зеленского как социальным лифтом и стали депутатами или министрами, тоже исчезнут из политики навсегда. Но шансы участвовать вместе с государственниками и патриотами в строительстве эффективного государства, способного противостоять российской агрессии, у всех этих людей все еще есть.
Для этого нужно просто перестать думать о себе. И подумать об Украине.
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17.02.2021 15:01 Відповісти
шо с кандидатской?
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17.02.2021 15:04 Відповісти
Відеопідтвердження кнопкодавне голосування за кандидатуру цього ПРОКРЕМЛІВСЬКО УБЛЮДКА у ВР ЗНИЩЕНЕ!
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17.02.2021 15:10 Відповісти
не хвилюйтеся. все є
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17.02.2021 15:26 Відповісти
Сайт Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях
В.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета вже давно звинувачують у плагіаті щодо його наукових робіт. Проте дослідники проаналізували його докторську дисертацію та помітили, що там понад 87% роботи - плагіат.
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17.02.2021 15:58 Відповісти
 
 