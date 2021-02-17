Шкарлет розповів про обмеження у сфері освіти під час адаптивного карантину: свята і концерти без глядачів

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про обмеження у сфері освіти під час адаптивного карантину з наступного тижня.

"На всій території України встановлюється "жовтий" рівень, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти. Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів)", - написав Шкарлет у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 24 лютого заклади громадського харчування зможуть працювати на годину довше, уболівальникам дозволили відвідувати спортивні заходи, але з обмеженнями, - рішення Кабміну

У разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання.



"Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян", - додав Шкарлет.