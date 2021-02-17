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У Дарницькому районі Києва з балкона багатоповерхівки випала 15-річна дівчина і розбилася

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У Дарницькому районі Києва з балкона багатоповерхівки випала 15-річна дівчина і розбилася

У Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала із загального балкона на 16-му поверсі і загинула на місці. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції надійшла інформація про падіння дівчинки із багатоповерхівки на вулиці Архітектора Вербицького. Унаслідок падіння неповнолітня зазнала тілесних ушкоджень, не сумісних із життям", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці, які проводять першочергові слідчі дії.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині дві семикласниці отруїлися невідомими речовинами: одна дівчинка померла, - ОДА

Як повідомлялося раніше, 15 лютого в Києві загинула 13-річна дівчинка, впавши з 14 поверху.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
судя по всему, опять появилась какая то хрень типа "синего кита"
каждый день.
подростки
девочки
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17.02.2021 15:00
+22
таблетки, многоэтажки.... Тик-ток и его дебильные челенжы...
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17.02.2021 15:03
+17
Да чтож это происходит? Каждую неделю по пару девчонок с высоты летят.
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17.02.2021 14:59
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Да чтож это происходит? Каждую неделю по пару девчонок с высоты летят.
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17.02.2021 14:59 Відповісти
Просто так ничего не бывает,-это или убийства или наркотики.
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17.02.2021 15:20 Відповісти
может раньше об этом просто не писали...
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17.02.2021 15:43 Відповісти
Писали та ми не замічали. У всі часи то об'їдяться таблеток, то з криші сігоне, то водярою ужруться, то на стовпа до проводів ВВ полізе, попілом повертаясь.. А зараз ще й "лизуни" пральні з'явились.
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17.02.2021 16:30 Відповісти
Почти каждый день девочки почти одного возраста......Похоже парашная сатанинская нечисть теперь и так начала убивать Украинцев. Ау, Аваков, Геращенко!! Так трудно создать следственную группу с компьюторщиками? Проверить у каждой !!! погибшей девочки телефон и компьютер? Найти даже в помойной матскве падалей кто убивает Украинских детей?
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17.02.2021 18:03 Відповісти
судя по всему, опять появилась какая то хрень типа "синего кита"
каждый день.
подростки
девочки
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17.02.2021 15:00 Відповісти
Лжелетеха Баканов мышей совсем не ловит. Его главная заслуга - друг самого Бубочки!
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17.02.2021 15:08 Відповісти
Уже ж писали что синй кит - это спецоперация московской мрази
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17.02.2021 18:04 Відповісти
таблетки, многоэтажки.... Тик-ток и его дебильные челенжы...
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17.02.2021 15:03 Відповісти
То травятся, то с окон выпадают.
Что за фигня происходит?
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17.02.2021 15:03 Відповісти
Шо за нах ???
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17.02.2021 15:05 Відповісти
Могет вам еще сбу подавай для выяснения ?
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17.02.2021 15:08 Відповісти
Зараз маніяки через інтернет вбивають.
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17.02.2021 15:59 Відповісти
естественный отбор. Умные выживают
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17.02.2021 15:14 Відповісти
Еслиб все были такие умные как ты, нормалных людей неосталось бы
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17.02.2021 17:51 Відповісти
Это ты сейчас попыталось мне комплимент сделать или оскорбить? Или твое тело не знает, что в постиндустриальную эпоху естественный отбор перешел несколько в другую плоскость и выживают не сильнейшие, а умнейшие?
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18.02.2021 12:07 Відповісти
если человек произошел от обезьяны, то ты проделал лишь половину этого пути
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18.02.2021 13:44 Відповісти
Люди, талантливые, одареные, известные (явно поумнее тебя) многие из них не прожили и половины жизни. У каждого свои слабинки которые тянут вниз: наркомания, алоколизм, гомосексуализм и прочие прелести. И вроди человек умный, а организм хочет покурить, и понимаешь это вредно, а курить стал еще больше.
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18.02.2021 14:06 Відповісти
" (явно поумнее тебя)" Забавно как такие примитивные организмы вроде тебя любят навешивать ярлыки не понимая, что эти ярлыки лишены какой либо логики... развивайся, амёба, может ты еще успеешь эволюционировать хотя бы до многоклеточных
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18.02.2021 16:16 Відповісти
К весне всегда обострение...
Но соответствующим органам нужно работать, а не только за зарплатой ходить, - уж больно кучно в последнее время малолетки с балконов выпадать начали.
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17.02.2021 15:16 Відповісти
Точно очередной синий кит.
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17.02.2021 15:23 Відповісти
Да, вы правы.
kyiv.media "Ii готували зазделегiть"
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17.02.2021 15:53 Відповісти
Может последствия короны, корона некоторым осложнения на голову дает, или родоки платежки получили, и сэкономили на карманных деньгах, одежке, гаджетах новых, а если серьезно не дай Бог, и таких случаев по всей стране много, не помню где, вроде в Кривом Роге недавно такое тело приземлилось на мужика, который с подъезда выходил, и ему сломало позвоночник, и никто этим не занимается значит, не обсуждают на передачах, только обсуждают Шария, и закрытие медведчуковских каналов, власти зебилов похрен...
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17.02.2021 16:06 Відповісти
У Дніпрі колись був випадок у одній із багатоповерхівок на Хельденштрассе, Зіген-Штадтмасив 4 (проспект Героїв, ж/м Перемоги 4 У Дарницькому районі Києва з балкона багатоповерхівки випала 15-річна дівчина і розбилася - Цензор.НЕТ 5484 ) - мужик "низуя себе за хлебушком сходил". Тільки вийшов з під'їзду - і тут на нього зверху грандіозних габаритів бабіща-суїцидниця - ГЕПСЬ!
У результаті мужик, сарака, одразу перетворився на суповий набір, а переламана бабіща із виваленими тельбухами іще хвилин 40 випробовувала смертельні борошна, поки не померла.
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17.02.2021 17:00 Відповісти
Жесть...
Ну, з бабиськом все зрозуміло: знайшло, що шукало, нехай із бонусом у вигляді ждуна з борошном. А мужикові направду не пощастило.
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17.02.2021 20:26 Відповісти
Шото молодежь ,совсем жизнь не ценит ☹️
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17.02.2021 16:09 Відповісти
Речдок, вдарила себе по маківці тупим предметом, а перед цим згвалтувала сама себе і випадково випала. Таке тут теж можливе
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17.02.2021 16:24 Відповісти
Может, отчим приставал - от двойки по математике с белкона не прыгают.
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17.02.2021 16:26 Відповісти
девушек надо на поводке водить, пока замуж не выдадут
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17.02.2021 21:38 Відповісти
 
 