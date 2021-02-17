У Дарницькому районі Києва з балкона багатоповерхівки випала 15-річна дівчина і розбилася

У Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала із загального балкона на 16-му поверсі і загинула на місці. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції надійшла інформація про падіння дівчинки із багатоповерхівки на вулиці Архітектора Вербицького. Унаслідок падіння неповнолітня зазнала тілесних ушкоджень, не сумісних із життям", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці, які проводять першочергові слідчі дії.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

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Як повідомлялося раніше, 15 лютого в Києві загинула 13-річна дівчинка, впавши з 14 поверху.