В Івано-Франківській області посилили карантин до "червоного" рівня через критичну ситуацію з коронавірусом

Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення про запровадження на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії, яке відбулося за участю міністра охорони здоров'я Максима Степанова і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області вона вже, я б сказав, майже критична", - заявив Ляшко на початку засідання.

Він зазначив, що керівництво області повністю виконало вимоги міністерства охорони здоров'я, підготувавши 50% всіх лікарняних ліжок у регіоні для розміщення пацієнтів з COVID-19, при цьому 80% цих ліжок забезпечені подачею кисню. Однак навіть незважаючи на це, місць для пацієнтів з коронавірусом у COVID-лікарнях Прикарпаття все одно не вистачає.

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"Останні 10 днів спостерігається значне зростання числа випадків коронавірусної хвороби, і що найбільше нас лякає - госпіталізацій", - підкреслив він.

Для запобігання поширенню небезпечної хвороби в регіоні, обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про введення карантину "червоного" рівня з 22 по 28 лютого.

У цей період закладам громадського харчування з 22 по 28 лютого можна працювати тільки на винос. Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні тимчасово припинити роботу.

Крім того, на час дії жорстких карантинних обмежень в регіоні забороняється проведення культурних і релігійних заходів, а також очне навчання учнів 5-11 класів.

"Без додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів подолати або стримати це стрімке поширення коронавірусної хвороби неможливо", - сказав Ляшко.

Члени комісії ухвалили низку рішень, спрямованих на збільшення ліжкового фонду для COVID-пацієнтів Прикарпаття, зокрема, перепрофілювання кількох медзакладів для лікування хворих з коронавірусом і установка додаткових ліжок в медустановах, які уже працюють з такими хворими.

Державна комісія ТЕБ та НС найближчим часом розгляне питання про введення обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.