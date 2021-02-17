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В Івано-Франківській області посилили карантин до "червоного" рівня через критичну ситуацію з коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Івано-Франківській області посилили карантин до

Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення про запровадження на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії, яке відбулося за участю міністра охорони здоров'я Максима Степанова і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області вона вже, я б сказав, майже критична", - заявив Ляшко на початку засідання.

Він зазначив, що керівництво області повністю виконало вимоги міністерства охорони здоров'я, підготувавши 50% всіх лікарняних ліжок у регіоні для розміщення пацієнтів з COVID-19, при цьому 80% цих ліжок забезпечені подачею кисню. Однак навіть незважаючи на це, місць для пацієнтів з коронавірусом у COVID-лікарнях Прикарпаття все одно не вистачає.

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"Останні 10 днів спостерігається значне зростання числа випадків коронавірусної хвороби, і що найбільше нас лякає - госпіталізацій", - підкреслив він.

Для запобігання поширенню небезпечної хвороби в регіоні, обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про введення карантину "червоного" рівня з 22 по 28 лютого.

У цей період закладам громадського харчування з 22 по 28 лютого можна працювати тільки на винос. Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні тимчасово припинити роботу.

Крім того, на час дії жорстких карантинних обмежень в регіоні забороняється проведення культурних і релігійних заходів, а також очне навчання учнів 5-11 класів.

"Без додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів подолати або стримати це стрімке поширення коронавірусної хвороби неможливо", - сказав Ляшко.

Члени комісії ухвалили низку рішень, спрямованих на збільшення ліжкового фонду для COVID-пацієнтів Прикарпаття, зокрема, перепрофілювання кількох медзакладів для лікування хворих з коронавірусом і установка додаткових ліжок в медустановах, які уже працюють з такими хворими.

Державна комісія ТЕБ та НС найближчим часом розгляне питання про введення обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
А подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, не в этой ли области скоро выборы с Марусей Звиробий?..
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17.02.2021 15:55
+1
А бухавель прикрыть низзя, я так понимаю. Ах, ну, да, это ж святое.)
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17.02.2021 15:37
+1
Це просто пригадують мерові його позицію на початку карантину...Коли він сказав - пішли нахрєн,школи,ринки закривати не буду...
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17.02.2021 17:00
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... ПОВНИЙ маланський ЗВІЗДЬОЖ .. Вас ЗОМбуюить Люди .. УБЛЮДКИ сіоністського злодійського племені .. НАМАГАЮТЬСЯ загасити ЗАХИСТ Громадян від ... кадіжки СвЗемлі України ..- ВСІ ці маланці ЗАФІКСОВАНІ і будуть ЗНЕШКОДЖЕНІ ... будьте СПОКІЙНІ і АКТИВНІ Українці..Наснаги ...
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17.02.2021 15:19 Відповісти
Напрягайтесь!
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17.02.2021 15:24 Відповісти
А бухавель прикрыть низзя, я так понимаю. Ах, ну, да, это ж святое.)
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17.02.2021 15:37 Відповісти
Буковель- священная курица. Где Зеленые харчевацца будут?
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17.02.2021 15:43 Відповісти
А подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, не в этой ли области скоро выборы с Марусей Звиробий?..
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17.02.2021 15:55 Відповісти
саме так
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17.02.2021 16:14 Відповісти
Це вже схоже,на якесь дрочіння.
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17.02.2021 16:29 Відповісти
Це просто пригадують мерові його позицію на початку карантину...Коли він сказав - пішли нахрєн,школи,ринки закривати не буду...
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17.02.2021 17:00 Відповісти
Лише дистанційне навчання з 1 по 5 Кл зупинить короновірус. Треба це робити по 3 тижні кожних 3 міс.
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17.02.2021 16:40 Відповісти
"Для предотвращения распространения опасной болезни в регионе, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении карантина "красного" уровня с 22 по 28 февраля",А дотриматись вимог чинного законодавства навіть в присутності так званого головного державного санітарного лікаря України пана Ляшко,,який приклав свою руку до ліквідації Держсанепідслужби України і навіть сьогодні не знає законодавства,а саме діючого.Закну України"Про захист
населення від інфекційних хвороб" Стаття 29. Карантин"Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом
Міністрів України".а також Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного
лікаря України

й) у разі введення в Україні чи в
окремих її місцевостях режиму надзвичайного стану вносить центральному
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до
Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. То про що ми сьогодні ми можемо говорити?

Источник: https://censor.net/ru/n3248463
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17.02.2021 18:03 Відповісти
Відпрацьовують поци обмеження пересування людей по Україні.
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17.02.2021 19:18 Відповісти
 
 