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лікарня (1098) Івано-Франківськ (341) карантин (16095) Івано-Франківська область (724) Ляшко Віктор (1353) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області розгортають тимчасовий госпіталь: лікарні швидко заповнюються на 100%, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області розгортають тимчасовий госпіталь: лікарні швидко заповнюються на 100%, - Ляшко

На Прикарпатті через високе зростання захворювання на коронавірус розробили нові маршрути для госпіталізації хворих і розгортають тимчасовий госпіталь.

Про це повідомив головний санітарний лікар - заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко в Івано-Франківську під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спалах коронавірусної хвороби по області йде нерівномірно. Десь збільшується, десь відбувається легше. Певні лікарні у нас заповнюються на 100% досить швидко. Тому ми відпрацювали нові маршрути пацієнтів, які будуть діяти на території області. Прохання – відноситись до запропонованої госпіталізації більш лояльно. Оскільки екстрена меддопомога буде везти пацієнтів не до тих медзакладів, які найближче, а до тих, які можуть врятувати життя", - повідомив Ляшко.

Нові лікарні пропонуватимуть включити у перелік тих, які надаватимуть допомогу для хворих на коронавірус.

"Також ми приймемо рішення про розгортання додаткового тимчасового госпіталю, який був створений у 2020 році на базі ДСНС", - додав головний санлікар.

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За його словами, на комісії ТЕБ і НС має бути визначена точка розгортання госпіталю. Це буде або розгорнутий модуль, або передача укомплектування, яке є у шпиталі, для посилення матеріально-технічної бази.

Ляшко вважає, що на Прикарпатті ситуація із захворюванням на коронавірус є майже критичною. При цьому найбільше лякає не лише ріст захворювання, але й кількість хворих, яких госпіталізують.

"Госпіталізують тяжких хворих. Тяжкі хворі вимагають довшої тривалості перебування в лікарні, в інтенсивній терапії або на кисневій терапії. Це призводить до того, що кількість підготовлених ліжок постійно заповнюється", - зауважив Ляшко.

Він наголосив, що система охорони здоров’я не безрозмірна і має свою межу. Посадовець закликав дотримуватись усіх протиепідемічних норм і лояльно поставитись до нових маршрутів пацієнтів.

Також на Прикарпатті до кінця цього тижня додатково розгортають 600 ліжко-місць для хворих на COVID-19, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Читайте: У лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок: пацієнтів розміщують у коридорах і їдальнях, - міськрада

За його словами, із цих 600 ліжко-місць 250 вже мають підключення для кисневої терапії, оскільки Івано-Франківська область недавно придбала 115 кисневих концентраторів і передасть їх у визначені медустанови.

Віктор Ляшко зазначив, що до переліку лікарень, які приймають хворих COVID-19, вводять три нові медустанови Прикарпаття і повністю переформатують багатопрофільну Богородчанську ЦРЛ під медустанову для хворих на коронавірусну хворобу. Саме в Богородчанському ЦРЛ направлять госпіталь ДСНС, в якому є не менше 120 кисневих концентраторів, що дозволить збільшити кількість нових ліжко-місць з киснем до 370.

Також на Прикарпатті вже беруться за підрахунок коштів, необхідних для поліпшення матеріально-технічної бази нових ліжок для хворих на коронавірус. Додатково буде розглянуто забезпечення їх медикаментами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
буковель - наше фсе...
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17.02.2021 15:25
+7
Зато на лыжах покатались и не дали Буковельским предпринимателям разориться... Сам гидрант благословил...
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17.02.2021 15:49
+5
Почему Ивано-Фраковскую область выбрали? Указивка поступила? Ааа ясно, желающих колоть дрянь нет, надо кипиш создать.
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17.02.2021 15:28
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буковель - наше фсе...
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17.02.2021 15:25 Відповісти
хорошо клоун попиарился.. на все 100% - без масок, в толпе и с видосиками
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17.02.2021 16:42 Відповісти
твари во главе с клоуном вроде как чемпионы по борьбе?
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17.02.2021 15:28 Відповісти
Почему Ивано-Фраковскую область выбрали? Указивка поступила? Ааа ясно, желающих колоть дрянь нет, надо кипиш создать.
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17.02.2021 15:28 Відповісти
А де ж ще? Якось по Україні тиша, Полякова наспівалась, Гєпу поховали, на моря ніхто не їздить ,а тут - Буковель. Ну як не скористатись?
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17.02.2021 16:04 Відповісти
Да-да, плебеи совсем расслабились, голову начали поднимать, надо жути нагнать. Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області розгортають тимчасовий госпіталь: лікарні швидко заповнюються на 100%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9703
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17.02.2021 16:12 Відповісти
Тому що в нас дійсно жах. Я з Франківська.
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17.02.2021 18:10 Відповісти
Та ладно. Вируса ж нет. Сходить в цэркву, постоять в толпе без масок, поцеловать крест по кругу - вместо прививки, должно помочь ))
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20.02.2021 01:10 Відповісти
А станіславці навіть не здогадуються, що про них така турбота.
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17.02.2021 15:34 Відповісти
Заробитчане возвращаются из русской помойки привозя новые штаммы. ***** щедро делится с окружающим миром "достижениями" рашисской военной вирусологии.
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17.02.2021 15:42 Відповісти
Зато на лыжах покатались и не дали Буковельским предпринимателям разориться... Сам гидрант благословил...
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17.02.2021 15:49 Відповісти
Ну зато підприємці грошенят підзаробити, буде чим сім'ї годувати
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17.02.2021 15:52 Відповісти
Ходите тихо в слюнявчиках и не возбухайте, Ни один дурантин, даже намордники не нужны при летальности менее 0.2%
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17.02.2021 16:06 Відповісти
Около 4% смертность. Это официально. Грят реально раза в 3-4 больше. Кажись с новой волной все скептики переболеют и передохнут.
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20.02.2021 01:12 Відповісти
Передохли коронопсихозные, вернее их отправили туда благодаря психозам таким как твой
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22.02.2021 13:17 Відповісти
А це там хтось на лижах катався? А це туди поїхали жо..лизи і разом фоткались? А це...., та що я гоню, йому все можна, це вам штраф.
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17.02.2021 16:09 Відповісти
на Буковель везіть....там місць завалісь
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17.02.2021 16:10 Відповісти
Вот же рукожопы...
Почему в области жопа с больными, и тут же новость выше что общепитам разрешили на час дольше работать. А болельщикам разрешили посещать спортивные мероприятия!

Ау, Ляшко и Степанов! У вас там вообще притомные люди есть хоть капельку? Кто будет контролировать маски, количество людей на 1кв.м. и т.д.?

У вас область загибается, где гарантии что заразу оттуда не развезут по всей стране? Вы разве способны хоть что то контролировать?
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17.02.2021 16:18 Відповісти
Штатный страшилка, средства осваивать пора,а то скоро снег растает.
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17.02.2021 16:21 Відповісти
Робота влади по створенню видимості умов для проведення примусової вакцинації.
Готуйте сідниці пані та панове ))
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17.02.2021 16:38 Відповісти
Буковель же в Ивано Франковской области ?
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17.02.2021 17:39 Відповісти
Та тут кому в лоб, кому по лбу... Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області розгортають тимчасовий госпіталь: лікарні швидко заповнюються на 100%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5419
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17.02.2021 18:04 Відповісти
Долбо*бы! Вы закрыли Буковель?❓❓❓
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17.02.2021 19:58 Відповісти
Лыжи, санки, коньки отбивают остатки осторожности. Толпы народа, без масок ессно, потому как зачем? Вируса ж нет, его "злочынна влада прыдумала щод людэй лякаты и на ных заробляты!" Ну вот, хорошо потусили, теперь отлично поболейте. Можете ругать власть, которая всегда типа виновата.
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20.02.2021 01:08 Відповісти
 
 