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Кабмін (6264) перепис населення (104)

Кабмін пропонує проводити перепис населення не рідше одного разу на 10 років

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Кабмін пропонує проводити перепис населення не рідше одного разу на 10 років

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді врегулювати питання електронного перепису населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було схвалено проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності". Акт спрямований на удосконалення правових і організаційних основ проведення Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в повідомленні.

Документом передбачається внесення змін до законів України "Про державну статистику" та "Про Всеукраїнський перепис населення".

Серед важливих положень законопроєкту: встановлення терміну проведення Всеукраїнського перепису населення – не рідше одного разу на 10 років; запровадження проведення перепису з використанням інформації, що міститься в національних інформаційних ресурсах, з дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту інформації та персональних даних; надання можливості респонденту заповнювати переписну документацію за допомогою спеціального програмного забезпечення в інтернеті; удосконалення вимог до тимчасового переписного персоналу, що гарантуватиме респондентам доброчесність залученого персоналу; захист прав респондентів на повагу до приватного й сімейного життя.

Також читайте: Для проведення запланованого перепису населення України буде потрібно не менше 7 млрд грн, - Немчінов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
перепись невыгодна любому чиновнику особенно пенсионному фонду - уберут мертвые души и на чем же мутить тогда?)
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17.02.2021 16:24
+1
Не можешь сделать раз, делай раз в десять лет. Проблема решена.
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17.02.2021 15:32
+1
Не надо проводить вообще. Когда нет госплана, то и статистика ни к чему. Пусть остаётся интрига...
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17.02.2021 15:38
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Не можешь сделать раз, делай раз в десять лет. Проблема решена.
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17.02.2021 15:32 Відповісти
охметовская плесень будет собирать данные и торговать ими ?
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17.02.2021 15:33 Відповісти
Не надо проводить вообще. Когда нет госплана, то и статистика ни к чему. Пусть остаётся интрига...
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17.02.2021 15:38 Відповісти
через десять лет ?
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17.02.2021 15:53 Відповісти
Та ну, страшно.
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17.02.2021 16:02 Відповісти
а объединить все электронные базы (ПФУ, соцвыплат, БТИ, избирателей, налоговой (ИНН), ЗАГСов, детсадов, учебных заведений и пр.)
и по ИНН (и избирателей) - видно всех от 16 до бесконечности..(ПФУ, соцвыплаты, продолжают и подтверждают).. ЗАГСы - начинают (св. о рождении и...заканчивают (св.о вечности)
прочие - подтверждают и дополняют...
это нереально? у всех есть куча документов, которые где-то занесены в базу (прописка, права, дипломы.........)
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17.02.2021 16:10 Відповісти
если провести по базам ПФУ то окажется в 2 раза больше чем жителей, если по паспортам - тоже навыдавали кому и как кто его знает....это Украина - здесь все не как у людей - все делается, как ни грустно признать, через коррупционную призму
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17.02.2021 16:16 Відповісти
ИНН ?
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17.02.2021 16:25 Відповісти
детям и пенсионерам, он не нужен.
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17.02.2021 17:05 Відповісти
у пенсионеров он есть, дети его получат в 16 ...
там нет дублирующих номеров и номера умерших навсегда остаются за ними с пометкой "умер", даже меняя фамилию, имя или отчество а ИНН вносятся изменения, но не меняется сам номер...
поэтому все от 16 и до...вечности должны быть там (кроме асоциальных лиц и возможно ромов (и то, в последнее время из-за "детских" они массово получают их...ну и еще некоторых верующих, которым этот номер разрешили как-то продублировать (не помню как)))
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17.02.2021 17:14 Відповісти
пенсинеонеры в большинстве своем не плательщики налогов, он им нафиг не нужен.
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17.02.2021 17:16 Відповісти
но они мим были до того как вышли на пенсию...без ИНН пенсию не назначают ...
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17.02.2021 17:21 Відповісти
ими* (пардон)
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17.02.2021 17:21 Відповісти
Наша влада як поганий хазяїн не знає скільки йому годувати на обід 10 чи 1000. Тож така ж дупа і з вакцинами, бо ніхто не знає скільки тут взагалі живих душ проживає. Мабуть їм ніколи планувати скільки потрібно шкіл, скільки солдатів для мобілізації, скільки вузів, скільки зерна можна продати, скільки промислових об'єктів збудувати на душу населення щоб безробіття не було. Все це їм - ДСС!
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17.02.2021 16:21 Відповісти
перепись невыгодна любому чиновнику особенно пенсионному фонду - уберут мертвые души и на чем же мутить тогда?)
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17.02.2021 16:24 Відповісти
Электронная перепись это как? По количеству смартофонов или телевизоров?
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17.02.2021 17:26 Відповісти
 
 