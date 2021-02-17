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Посол Німеччини Фельдгузен про відновлення поїздок в ЄС за безвізом для українців: "Початок вакцинації допомагатиме"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Посол Німеччини Фельдгузен про відновлення поїздок в ЄС за безвізом для українців:

Поїздки в рамках дії безвізового режиму між Україною та країнами Європейського Союзу не будуть доступні протягом ще кількох місяців, передбачає посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Оскільки українці їздять без віз до Шенгенського простору, це не тільки питання Німеччини, це питання всіх країн у Шенгенському просторі. Ми, як посольство, вже мінімум чотири рази заповнювали анкету про ситуацію в Україні, і, в принципі, остання анкета була доволі позитивна, тому що тут ситуація зараз краще, ніж в Німеччині", - сказала Фельдгузен на віртуальній зустрічі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Але ми дивимося не тільки на два останні тижні, тому що дати дозвіл, а через два тижні забрати - це теж погано. Я боюся, що це буде ще кілька місяців, але початок вакцинації буде допомагати", - додала дипломат.

Також читайте: Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для в'їзду в Євросоюз, - Точицький

Автор: Анастасія Потіха
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Дело не в росте заболеваемости, а в количестве тестов, которая делает Украина. В ЕС давно определены условия на этот счет, Украина в "серой" зоне.
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17.02.2021 15:49 Відповісти
Річ не в здоров'ї, а в аусвайсі.
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17.02.2021 15:53 Відповісти
Информации по годам как не было так и нет . Что там с орви по годам? В штатном режиме вирусологи говорят и ковид не отличается от других орви по своей клинике. Если отбросить выдумку про бессимптомных. Таких в природе орви просто нет.
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17.02.2021 16:29 Відповісти
 
 