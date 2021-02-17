УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13755 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
4 817 24
Міноборони (5285) Донбас (21733) Зінкевич (49) Хомчак (245) Таран Андрій (260)

На Донбасі ескалація конфлікту, а Таран понад рік займається "війною" з Хомчаком, - нардепка Зінкевич

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Донбасі ескалація конфлікту, а Таран понад рік займається

Якщо Україна поверне на позиції воїнів, то може отримати відповідну реакцію від російських окупантів. Але потрібно розуміти: якщо ми не будемо нічого робити, то ця війна триватиме ще довше.

Про це заявила нардепка "ЄС" Яна Зінкевич, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Путін знову привертає увагу своїми заявами. Слова про те, що вони не покинуть Донбас – це черговий сигнал. Правда, він адресований не стільки нам (тут і так все зрозуміло), а місцевим жителям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - зазначила парламентарійка.

Водночас, за словами Зінкевич, вона підтримує ідею відмови від Мінських угод.

"Вони мені ніколи не подобалися. Мінські угоди для України – це вже "глухий кут". Той же Офіс президента та й сам Зеленський спочатку були їхніми противниками, потім сподівалися: завдяки їм, "зазирнувши в очі Путіну", вдасться багато чого зробити. Як то, наприклад, обмін полоненими. Але, як ми бачимо, так вдалося врятувати лише частину людей. А останні пів року тут не відбувається ніяких зрушень", - підкреслила нардепка.

Також читайте: Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін. ФОТО

"Як ви знаєте, наша фракція пропонувала викликати міністра Тарана на годину запитань до уряду. Що б я особисто у нього запитала? Я не впевнена, що взагалі хочу це робити. Людина понад рік на посаді. А чим займається? "Війною" із Хомчаком. Це те саме, що "есбеушники" замовляють один одного. Просто абсурд! Тому сумніваюсь, що він може надати мені якісь конкретні відповіді", - підсумувала парламентарій.

Читайте повний матеріал "Ескалація конфлікту, відтворення холодної війни – що депутати думають про ситуацію на Донбасі" тут.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
А такая ситуация везде, не только в МО, бесполезные тела, бесцельно портят воздух. Никто не занимается выполнением своих обязанностей, зная про полную безнаказанность, и глядя на преза с туманом в голове...
показати весь коментар
17.02.2021 16:32
+7
ЗЕ запретил стрелять...
показати весь коментар
17.02.2021 16:33
+4
Да уж) министр обороны и нач.Генштаба, а грызутся как две блондинки в инстаграмме.
Есть же дуель.
показати весь коментар
17.02.2021 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тБарана - на пенсію!!
показати весь коментар
17.02.2021 16:09 Відповісти
Какой 🤢🤡😈🎪потерпевший «будем всех бомбить « , такие у него назначенцы , и в армиии , и в СБУ , прокуратуре , медицине ! 🙈
показати весь коментар
17.02.2021 16:42 Відповісти
А ішака на палю...
показати весь коментар
17.02.2021 17:28 Відповісти
хомчаку стоит перестать совать в гостендеры свои некомпентные прокладки-однодневки и таран отстанет.
показати весь коментар
17.02.2021 16:11 Відповісти
Там хрен знає хто з їх гірший...
показати весь коментар
17.02.2021 17:11 Відповісти
культ наЛичности процветает
показати весь коментар
17.02.2021 16:14 Відповісти
Допустим Сталин выстроил систему где все генералы , маршалы друг друга боялись и ненавидели , но работали на общее дело на страну .Так во всех диктаторских режимах происходит.Но открытой махновщины не должно быть . Главнокомандующий должен разруливать жёстко такие ситуации -незаменимых людей нет.
показати весь коментар
17.02.2021 16:16 Відповісти
Его нет , есть янелох -нарик на поводке у Кадырова , который убийц рашистских называет исключительно « повстанцы « , «сепаратисты « и «та сторона «,: не признаёт , что война развязанна путлером
показати весь коментар
17.02.2021 17:04 Відповісти
не только войной занят, еще исправно молится индийским богам....за наш счет
показати весь коментар
17.02.2021 16:21 Відповісти
Да уж) министр обороны и нач.Генштаба, а грызутся как две блондинки в инстаграмме.
Есть же дуель.
показати весь коментар
17.02.2021 16:25 Відповісти
ЗЕ запретил стрелять...
показати весь коментар
17.02.2021 16:33 Відповісти
А такая ситуация везде, не только в МО, бесполезные тела, бесцельно портят воздух. Никто не занимается выполнением своих обязанностей, зная про полную безнаказанность, и глядя на преза с туманом в голове...
показати весь коментар
17.02.2021 16:32 Відповісти
Проте ефективно займаються грабунком Держави...
показати весь коментар
17.02.2021 17:27 Відповісти
Это на уровне инстинкта...
показати весь коментар
17.02.2021 20:07 Відповісти
И того и другого назначил ОН! Поэтому ..... все под контролем.
показати весь коментар
17.02.2021 16:45 Відповісти
Гнати сволоту На Донбасі ескалація конфлікту, а Таран понад рік займається "війною" з Хомчаком, - нардепка Зінкевич - Цензор.НЕТ 2624
показати весь коментар
17.02.2021 17:25 Відповісти
Этих "стратегов", как и печально известных СБУшников назначила новая власть...но они не при делах, если что...
показати весь коментар
17.02.2021 21:57 Відповісти
Та знову байдуже невдасі,
Бійців вбивають на Донбасі,
А «Уклоніст», Тарган й Хом'як,
Із ворогом танцюють краков'як.
показати весь коментар
18.02.2021 08:52 Відповісти
 
 