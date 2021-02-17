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Офіс генпрокурора має розслідувати розкрадання міського майна в Одесі і земель узбережжя, - "слуга народу" Леонов

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Офіс генпрокурора має розслідувати розкрадання міського майна в Одесі і земель узбережжя, -

Одеська мерія в 2020 році привласнила і позбавила одеситів понад 290 приміщень, у грудні минулого року Держгеокадастр передав у власність майже 400 га земель із рекреаційної зони.

Як пише Цензор.НЕТ, нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов у Facebook виклав два запитання генпрокурору Ірині Венедіктовій, що стосуються Одеської області:

"Розкрадання міського майна.

Ще торік ми виявили дві схеми, за якими одеська мерія привласнила і позбавила одеситів понад 290 приміщень. Перша - здача приміщень в оренду підставним громадським об'єднанням за 1 грн, друга - продаж приміщень без проведення аукціонів. Щодо цих питань із нашої ініціативи заведено кримінальні справи, які впродовж пів року просто затягуються. За весь цей час, після проведення огляду приміщень, під арешт потрапив тільки один об'єкт.

Колосальне розкрадання земель на одеському узбережжі.

За грудень 2020 року Держгеокадастр в Одеській області на чолі з Дмитром Куколом передав у власність майже 400 га земель із рекреаційної зони. Земля в Сергіївці і Затоці крадеться настільки нахабно, що навіть на розробку проєктної документації гроші було взято з ОТГ. Сума відкатів, які отримали причетні особи, становить сотні тисяч доларів".

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За словами Леонова, всі документи з цих питань передано в СБУ, прокуратуру і поліцію. "Я, як і всі одесити, зараз дуже стурбований тим, що розслідування цієї схеми будуть затягнуті і проігноровані. В СБУ вже завели кримінальні справи щодо цих питань, але хотілося б активнішої участі як з боку генеральної прокуратури, так і Одеської обласної прокуратури" , - підкреслив він.

Офіс генпрокурора має розслідувати розкрадання міського майна в Одесі і земель узбережжя, - слуга народу Леонов 01

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Кто это не знает. Потом , как результат, в богатейшем городе руины и бездорожье, отсутствие больниц, вместо шикарного европейского города - ширпотреб , качели по миллиону гривен
Вместо берегоукрепления , системного , вместо водоотведения , дорог- детские площадки из труб и бесплатной раздачей шариков и то только перед выборами.

А, самое главное, это море, которое цветёт зелёным цветом болота и пахнет соответствующе. Что мы оставим после себя нашим детям уже видно
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17.02.2021 17:04 Відповісти
Офис Генпрокурора должен / Офис какому то там депутату ничего не должен.Он должен только вору в законе Коломойскому. Заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским/ Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике за разворовывание сельхозпредприятий.
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17.02.2021 17:04 Відповісти
Але ж то не Бубочька присвоїв? Бубочька нє крадьот! Царь - харошій! Готови галасавать за Бубачька ісчьо раз!
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17.02.2021 17:07 Відповісти
Одесских воров крышевал патриот Украины Шоколад, и по наследству передал список своих воров Щоумену, придется ждать сдедующего хозяина банковлй.
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17.02.2021 17:17 Відповісти
Чернигов очень может удивить масштабами, даже мне известны случаи, золотой батон только вспомните
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17.02.2021 17:51 Відповісти
Дебіл від слуги урода, вивчи спочатку функції генпрокурора, а тоді став завдання на розслідування. Генпрокурорша вже нічого не розслідує за своїми функціональними обов'язками!
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17.02.2021 18:00 Відповісти
 
 