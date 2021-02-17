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Новини Політика України Убивство Шеремета
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Депутати з "ЄС" вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до Генерального прокурора з вимогою змінити підслідність справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Депутати з ЄС вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ 01

На думку нардепів, розслідуванням має займатися не МВС, а СБУ. По-перше, цей злочин є терактом, а по-друге, є інформація з Білорусі про ймовірну причетність до цієї справи спецслужб сусідньої держави. З огляду на це розслідуванням повинна займатися Служба безпеки України - переконані депутати.

"Ми звертаємось до Генерального прокурора Венедіктової з вимогою змінити підслідність по справі Шеремета, де троє обвинувачених Андрій Антоненко Юлія Кузьменко і Яна Дугарь мають різні запобіжні заходи. Яна має можливість спокійно пересуватися по території України. Юлія Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом. І Андрій уже більше року в СІЗО", – говорить Михайло Бондар.

"Досі не визначений мотив, досі ми не можемо назвати, що є докази, і тому ми вважаємо, що підслідність має перейти до СБУ. Тим більше, що нещодавно ми всі чули заяви і витік інформації про білоруські спецслужби. І наша вимога – змінити підслідність, щоб це все перейшло до СБУ", – говорить народна депутатка Марія Іонова.

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Депутати з ЄС вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ 02

"Ми вже один раз зверталися до Венедіктової, але, на жаль, отримали розмиту відповідь. Тому ми вирішили вже особисто прийти, і сподіваємось, що вона є на робочому місці. Згідно закону вона має прийняти нас невідкладно і особисто дасть відповідь, чому все ж таки ця справа не переходить до СБУ", – пояснює Іонова.

"Ми підкреслюємо, що і адвокати, і ми як народні депутати, і все суспільство абсолютно зацікавлені в тому, щоб знайшли реальних вбивць і вони були покарані", – резюмує Марія Іонова.

Депутатське звернення підписали народні депутати з фракції "Європейська Солідарность" Марія Іонова, Софія Федина, Ірина Фріз, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Микола Величкович, Володимир Ар’єв, а також Соломія Бобровська та Андрій Шараськін з фракції "Голос".

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Депутати з ЄС вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ 03
Депутати з ЄС вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ 04

Депутати з ЄС вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ 05
Депутати з ЄС вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ 06
Депутати з ЄС вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
что-то такого накручено в этом "деле"...что с самого начала, с "презентации" оно как превратилось в шоу с назначенными виноватыми...так и продолжаются танцы с бубном...вокруг тех, кто уже не может сдать назад и признать свои ошибки...поэтому прут бегемотами с зеленой жабой на лбу...
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17.02.2021 17:20
+6
по сути дело Антоненко это прямой заказ подонка зеленского
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17.02.2021 17:37
+4
Аваков и Зеля никогда не выпустят Рифа. Им страшно, что придется объяснять почему он столько просидел без доказательств. А дело действительно в прямой подследственности СБУ. Но Баканов молчит, как партизан.
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17.02.2021 17:54
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Бобровська і Шараськін готуються в Європейську Солідарність переходити?
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17.02.2021 17:11 Відповісти
передать от МВД в СБУ/ Не ЕС а дети малые. Будто между Аваковым и Бакановым есть разница. Коломойский об отношениях с Аваковым: "Мы с ним подельники. Это больша, чем дружба" /Баканов личный охранник Коломойского : СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский. / Оба мафиозо Коломойского.
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17.02.2021 17:19 Відповісти
Сколько в Украине этих тунеядцев типа МВД,СБУ,ПАПК,САП и тд .???? А где результат ???
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17.02.2021 17:55 Відповісти
Но при этом Баканов с самого начала отказался мараться в этом дерьме. Сильно дурно оно пахнет. И в начале от людей Авакова даже звучали обвинения, что СБУ крышует Рифа и Кузьменко.
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17.02.2021 17:58 Відповісти
что-то такого накручено в этом "деле"...что с самого начала, с "презентации" оно как превратилось в шоу с назначенными виноватыми...так и продолжаются танцы с бубном...вокруг тех, кто уже не может сдать назад и признать свои ошибки...поэтому прут бегемотами с зеленой жабой на лбу...
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17.02.2021 17:20 Відповісти
Не передавать папірці, а вытащить Рифа из СИЗО ! Главное должно быть требование !
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17.02.2021 17:31 Відповісти
Аваков и Зеля никогда не выпустят Рифа. Им страшно, что придется объяснять почему он столько просидел без доказательств. А дело действительно в прямой подследственности СБУ. Но Баканов молчит, как партизан.
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17.02.2021 17:54 Відповісти
Шо с того, если материалы переедут на Владимирскую ? Конторские эту энциклопедию не изучат ни за неделю, ни за месяц, ни за квартал и так далее... Давить нужно обществу ! СВОБОДУ АНТОНЕНКО !
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17.02.2021 18:20 Відповісти
Выпускать нужно однозначно. Но Аваков и Зеля никогда не выпустят Рифа. Аваков железно никогда. А Баканов может.
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17.02.2021 18:22 Відповісти
Ни Аваков, ни Баканов, ни тем более их нынешний шеф - богами не являются. Также как и представители существующей судебной системы. Но судьи, в отличие от нижеперечисленных персонажей имеют возможность абсолютно законно и быстро изменить Рифу меру пресечения на дом. арест - для начала. Общественность просто должна помочь им раскрыть глазки на эту "картину маслом". Которой уже больше года.
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17.02.2021 18:46 Відповісти
Может, если не был на брифинге. Но делать Авакова "козлом отпущения" не комифлью. И любая "перепасовка" дела ничего не изменит.
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17.02.2021 19:21 Відповісти
по сути дело Антоненко это прямой заказ подонка зеленского
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17.02.2021 17:37 Відповісти
Депутати з "ЄС" вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ - Цензор.НЕТ 3623
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17.02.2021 18:38 Відповісти
Мені цікаво, хто з самого початку вирішив, що терактом має займатися поліція, хоча це 100% компетенція СБУ...
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17.02.2021 17:56 Відповісти
Таки да. Так им и занималось СБУ. Я это повторяю с самой приснопамятной прессухи Авакова и Зели.
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17.02.2021 18:06 Відповісти
Но затем "придумали" мотив преступления как "ультранационалистические идеи и расовое превосходство" и посчитали убийством, а не террактом, в общем "насловоблудили".
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17.02.2021 19:17 Відповісти
Ну Сытнику я бы еще одобрил.....
Но от аваканя - баке?
СБУ уже давно является мусоркой большинства громких дел.
И что то я не помню что бы какое то раскрыли!
Как там деля о нападении охранников медведки и луцика на журналистов?
Или драки между НАБУ и прокурорскими.....
И много много другого!
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17.02.2021 18:03 Відповісти
а може краще до дИбИрИ
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17.02.2021 18:04 Відповісти
Не пойму, дело ж находится на стадии судебного разбирательства. Или есть ещё одно такое дело на стадии предварительного следствия?
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17.02.2021 19:10 Відповісти
значит ниточки идут в сбу. недаром машина сбу следила за Шереметом.
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18.02.2021 07:16 Відповісти
 
 