Депутати з "ЄС" вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ. ДОКУМЕНТ
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Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до Генерального прокурора з вимогою змінити підслідність справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
На думку нардепів, розслідуванням має займатися не МВС, а СБУ. По-перше, цей злочин є терактом, а по-друге, є інформація з Білорусі про ймовірну причетність до цієї справи спецслужб сусідньої держави. З огляду на це розслідуванням повинна займатися Служба безпеки України - переконані депутати.
"Ми звертаємось до Генерального прокурора Венедіктової з вимогою змінити підслідність по справі Шеремета, де троє обвинувачених Андрій Антоненко Юлія Кузьменко і Яна Дугарь мають різні запобіжні заходи. Яна має можливість спокійно пересуватися по території України. Юлія Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом. І Андрій уже більше року в СІЗО", – говорить Михайло Бондар.
"Досі не визначений мотив, досі ми не можемо назвати, що є докази, і тому ми вважаємо, що підслідність має перейти до СБУ. Тим більше, що нещодавно ми всі чули заяви і витік інформації про білоруські спецслужби. І наша вимога – змінити підслідність, щоб це все перейшло до СБУ", – говорить народна депутатка Марія Іонова.
"Ми вже один раз зверталися до Венедіктової, але, на жаль, отримали розмиту відповідь. Тому ми вирішили вже особисто прийти, і сподіваємось, що вона є на робочому місці. Згідно закону вона має прийняти нас невідкладно і особисто дасть відповідь, чому все ж таки ця справа не переходить до СБУ", – пояснює Іонова.
"Ми підкреслюємо, що і адвокати, і ми як народні депутати, і все суспільство абсолютно зацікавлені в тому, щоб знайшли реальних вбивць і вони були покарані", – резюмує Марія Іонова.
Депутатське звернення підписали народні депутати з фракції "Європейська Солідарность" Марія Іонова, Софія Федина, Ірина Фріз, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Микола Величкович, Володимир Ар’єв, а також Соломія Бобровська та Андрій Шараськін з фракції "Голос".
Будь ласка, зачекайте...
Но от аваканя - баке?
СБУ уже давно является мусоркой большинства громких дел.
И что то я не помню что бы какое то раскрыли!
Как там деля о нападении охранников медведки и луцика на журналистов?
Или драки между НАБУ и прокурорскими.....
И много много другого!