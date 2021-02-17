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ліс (448) пожежа (3746) екологія (926)

Навесні можуть спалахнути понад 67 тис. га лісу в Чорнобильській зоні, - еколог

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Навесні можуть спалахнути понад 67 тис. га лісу в Чорнобильській зоні, - еколог

За підрахунками екологів, цьогоріч може спалахнути понад 67 тис. га лісу.

Після завершення місцевих виборів екологічна тематика майже зникла з інформаційного простору України. Втім найбільш гострі проблеми нікуди не поділися. Про це вкотре попереджають у професійній асоціації екологів, повідомляє "5 канал". Серед них – пожежі на території Чорнобильської зони, що можуть повторитися вже навесні. При чому цього разу, масштаби лиха можуть бути ще більшими, ніж торік.

За підрахунками віцепрезидента Асоціації екологів Валентина Шербини, може запалати понад 67 тис. га лісу. Минулого року він був пройдений низовою пожежею. За цей час висох і готовий до загорання. А це може означати отруєння радіоактивним димом та пилом не лише Києва, але й низки європейських країн.

В Асоціації наголошують: щоб запобігти повторенню торішньої ситуації, потрібно вже протягом найближчих тижнів відокремити чорнобильські ліси протипожежними смугами. Необхідна для цього техніка в МНСників є! Потрібно лише пальне та чіткий план робіт.

Останні снігопади дещо відтермінують загрозу пожеж у зоні відчуження. Втім, ризики нікуди не поділися, наголошують експерти. До них можуть додатися ще й репутаційні втрати. Адже на міжнародному рівні Україна зобов’язалася виконувати бар’єрну функцію – утримувати радіонукліди у "межах Чорнобиля". В свою чергу, не менші репутаційні втрати отримає і значна частина екологів. Які після завершення політичного сезону вже не говорять про життєво важливі проблеми.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Аваков з екологом планами поділився?
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17.02.2021 17:03
+4
Надо понимать что эти полосы будут шириной с весь тот подсохший лес. Уже и покупатель есть.
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17.02.2021 17:47
+3
Что за бред? Тут прогноз погоды на завтра хрен кто предскажет. Какие "подсчёты"? Каких "экологов"? Из фсб? Ну тогда пожары будут 100%.
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17.02.2021 17:17
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Аваков з екологом планами поділився?
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17.02.2021 17:03 Відповісти
А перед этим будет большой паводок, к которому наша власть как всегда будет не готова.
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17.02.2021 17:06 Відповісти
мокрий торф й пісок непідпалити
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17.02.2021 17:09 Відповісти
Не провоцируй, как когда то экопридурок Борейко, опять спускать Киевское море и давить рыбу льдом ради спасения хатынок "элитного" падла по берегам Днепра.
Никакого паводка не будет, земля после засух пересушенная и без проблем впитает воду весной, ещё и мало будет!
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17.02.2021 18:18 Відповісти
Якщо влада не підпалить,то після таких снігів неможуть!
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17.02.2021 17:07 Відповісти
Сказали бы просто: дайте денег. И нам и Авакову
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17.02.2021 17:16 Відповісти
Что за бред? Тут прогноз погоды на завтра хрен кто предскажет. Какие "подсчёты"? Каких "экологов"? Из фсб? Ну тогда пожары будут 100%.
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17.02.2021 17:17 Відповісти
Он ввшники один другому морди б'ють. Послати їх з лопатами весною ліс обкопувати.
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17.02.2021 17:31 Відповісти
Надо понимать что эти полосы будут шириной с весь тот подсохший лес. Уже и покупатель есть.
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17.02.2021 17:47 Відповісти
наметили под вырубку участок. вырежут и сделают типа пожар...
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17.02.2021 17:56 Відповісти
Там еще есть чему гореть?
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17.02.2021 18:37 Відповісти
Если срочно не вырубить весь Чернобыльский лес и продать в Европу, его сожгут солдаты НАТО!!
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17.02.2021 21:50 Відповісти
 
 