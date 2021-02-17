Навесні можуть спалахнути понад 67 тис. га лісу в Чорнобильській зоні, - еколог

За підрахунками екологів, цьогоріч може спалахнути понад 67 тис. га лісу.

Після завершення місцевих виборів екологічна тематика майже зникла з інформаційного простору України. Втім найбільш гострі проблеми нікуди не поділися. Про це вкотре попереджають у професійній асоціації екологів, повідомляє "5 канал". Серед них – пожежі на території Чорнобильської зони, що можуть повторитися вже навесні. При чому цього разу, масштаби лиха можуть бути ще більшими, ніж торік.

За підрахунками віцепрезидента Асоціації екологів Валентина Шербини, може запалати понад 67 тис. га лісу. Минулого року він був пройдений низовою пожежею. За цей час висох і готовий до загорання. А це може означати отруєння радіоактивним димом та пилом не лише Києва, але й низки європейських країн.

В Асоціації наголошують: щоб запобігти повторенню торішньої ситуації, потрібно вже протягом найближчих тижнів відокремити чорнобильські ліси протипожежними смугами. Необхідна для цього техніка в МНСників є! Потрібно лише пальне та чіткий план робіт.

Останні снігопади дещо відтермінують загрозу пожеж у зоні відчуження. Втім, ризики нікуди не поділися, наголошують експерти. До них можуть додатися ще й репутаційні втрати. Адже на міжнародному рівні Україна зобов’язалася виконувати бар’єрну функцію – утримувати радіонукліди у "межах Чорнобиля". В свою чергу, не менші репутаційні втрати отримає і значна частина екологів. Які після завершення політичного сезону вже не говорять про життєво важливі проблеми.