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Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ не було, - пресцентр ОС

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Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ не було, - пресцентр ОС

Станом на 17:00 17 лютого в зоні проведення ООС порушення режиму припинення вогню не фіксувалися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Упродовж цієї доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил далі перебуває під контролем українських воїнів, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано".

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Чекають поповнення боєзапасу.
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17.02.2021 18:05 Відповісти
Мир настал
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17.02.2021 19:10 Відповісти
 
 