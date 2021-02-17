Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ не було, - пресцентр ОС
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Станом на 17:00 17 лютого в зоні проведення ООС порушення режиму припинення вогню не фіксувалися.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Упродовж цієї доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил далі перебуває під контролем українських воїнів, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано".
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показати весь коментар17.02.2021 18:05 Відповісти Мені подобається 1
Руслан Терех 9f186c4a
показати весь коментар17.02.2021 19:10 Відповісти Мені подобається 0
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