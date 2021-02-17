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Бабин Яр (157) Ткаченко Олександр (459) Голокост (135)

У проєкті Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" ризиків зараз немає, - міністр Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

У проєкті Меморіального центру Голокосту

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що не бачить ризиків у реалізації проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру, запропонованого Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

Про це чиновник заявив в інтерв'ю виданню LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, з приводу будь-якого об'єкта, тим більше такого драматичного, як Бабин Яр, завжди можуть існувати різні точки зору. Але важливо в таких питаннях знаходити консенсуси. Все, що я намагаюся зробити в розмові з колегами щодо меморіалу - знаходити взаєморозуміння для того, щоб усі ризики, які можуть існувати в цій ситуації, було знято. У цьому конкретному проєкті я ризиків зараз не бачу. Там обдуманий і осмислений проєкт", - заявив міністр.

За його словами, меморіалізація Бабиного Яру як меморіалу і як державного заповідника має відбуватися в кооперації, і така співпраця на даний момент відбувається.

Ткаченко також прокоментував плани зведення меморіальної синагоги на території Бабиного Яру в найближчі місяці, яка з часом стане частиною загального меморіалу і музею Голокосту, який буде побудований на території Яру, а також спростував чутки про будівництво цього об'єкта на місці поховань.

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"Це арт-об'єкт. Ми дали дозвіл. Він буде розміщений поруч з Менорою на території заповідника Бабин Яр. Були проведені дослідження: і якщо там колись і існували межі якогось кладовища, то воно було закрите ще в 30-ті роки. Всі експертизи це підтверджують. Тим більше що це не стільки будівництво, скільки досить легка конструкція, яку і будівництвом назвати складно. До того ж, там давно існує церква", - зазначив Ткаченко.

Міністр також назвав блюзнірством розміщення і роботу на території Бабиного Яру приватного тиру. Однак зазначив, що цю проблему має вирішити міська влада.

"Тир там досить давно. І це питання до міста, а не до мене. Наскільки я знаю, це якийсь приватний тир. Не знаю, як він опинився на території Бабиного Яру. Але це, звичайно, нонсенс... Має блюзнірський вигляд", - заявив Ткаченко.
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Топ коментарі
+7
В проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" рисков сейчас нет/ Растолковал бы украинцам вор государственного значения из кодлана Коломойского Ткаченко какие риски в проекте Мемориала Майдана. Строительство Мемориала Майдана заблокировано в 2019-м году решением суда.
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17.02.2021 18:12
+6
Какой-то понос мысли. Безусловно надо учитывать мнение представителей заинтересованных сторон, но не более. А диктовать им свои права и реализовывать собственные проекты в государственном заповеднике Украины это абсурд
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17.02.2021 18:14
+3
Еще раз напишу. Картина маслом на месте православного кладбища строится еврейский мемориал. Попробовал бы кто построить на еврейском кладбище какщй -либо мемориал, уже в гробу бы лежал. А тут ничего страшного. Поставить в парке памятные знаки и не трогать его больше. Война окончилась в 1945, нынешнее поколение и знать не знает что есть Бабий яр. Все забыли и учим детей нормальному общеню со всеми рассами и нациями.
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17.02.2021 18:28
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В проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" рисков сейчас нет/ Растолковал бы украинцам вор государственного значения из кодлана Коломойского Ткаченко какие риски в проекте Мемориала Майдана. Строительство Мемориала Майдана заблокировано в 2019-м году решением суда.
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17.02.2021 18:12 Відповісти
Какой-то понос мысли. Безусловно надо учитывать мнение представителей заинтересованных сторон, но не более. А диктовать им свои права и реализовывать собственные проекты в государственном заповеднике Украины это абсурд
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17.02.2021 18:14 Відповісти
Еще раз напишу. Картина маслом на месте православного кладбища строится еврейский мемориал. Попробовал бы кто построить на еврейском кладбище какщй -либо мемориал, уже в гробу бы лежал. А тут ничего страшного. Поставить в парке памятные знаки и не трогать его больше. Война окончилась в 1945, нынешнее поколение и знать не знает что есть Бабий яр. Все забыли и учим детей нормальному общеню со всеми рассами и нациями.
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17.02.2021 18:28 Відповісти
Еще живы внуки тех, кого в Яру расстреляли. Предатвать забвению нельзя. Помнишь, чем цивилизованный мир отличается от Расеи. У нас "Никогда больше", у рашистов - "можем повторить. В чем вы правы, Памятных знаков и охранной, от всяких застроек" зоны будет достаточно
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17.02.2021 18:37 Відповісти
Читайте последнее предложение - это по поводу "Предавать забвению"
Бабий Яр - исторический факт, от которого никула не деться, но и застраивать всякими монументами и мемориалами тоже не надо. Как раз мемориал и является калькой с рашистов. Вернее не ра/фашистов а совка, где мемориалы и монументальные группы были в порядке вещей.
С другой стороны, хотят евреи мемориал - есть целый Израиль, пусть у себя и строят его, и помнят о том что происходило в 20 веке. Но они упираются руками и ногами, только бы не признавать Голодомор в Украине, хотя их вины в этом не было.
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17.02.2021 19:23 Відповісти
Хорош гнать пургу
У проєкті Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" ризиків зараз немає, - міністр Ткаченко - Цензор.НЕТ 2808

А это Париж. Мемориал жертвам депортации
У проєкті Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" ризиків зараз немає, - міністр Ткаченко - Цензор.НЕТ 4756
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17.02.2021 19:37 Відповісти
Немного съязвлю " Еще живы пра пра правнуки героев перехода Суворова через Альпы"
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17.02.2021 19:35 Відповісти
Ты баран?
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17.02.2021 19:38 Відповісти
Фридман, кроме РФ еще и гражданин Израиля, и самый богатый житель Лондона, может позволить себе купить хоть всю украинскую власть.
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17.02.2021 18:27 Відповісти
Угу. Только вот совести оно купить не может. И не захочет, потому шо русский.
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17.02.2021 18:32 Відповісти
"Русскій" Міша Фрідман народився і виріс в українському Львові.

Родился Михаил Фридман 21 апреля 1964 года в одном из красивейших городов Украины - Львове. Родители мальчика были евреями. Папа Марат Шлемович и мама Евгения Бенционовна по образованию были инженерами, местом их работы долгие годы служил оборонный завод.

В школе Михаил был серьезным и ответственным, в отличии от своих одноклассников, он охотно учился. Любимыми предметами его были физика, химия, математика. После окончания школы Фридман получил отличный аттестат, и решил продолжить обучение в Москве, но в том году ему поступить не удалось.
В проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" рисков сейчас нет, - министр Ткаченко - Цензор.НЕТ 3307
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17.02.2021 18:44 Відповісти
I чiм воно видрiзняеться вiд русского медведчyка, русского шапиро(он же соловьев), русского шойгу, русского рамзанки дырова?
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17.02.2021 18:52 Відповісти
Немає "рускіх". Є ординські кацапи різного етнічного походження.
Гімну неважливо, на чию землю воно впало, - воно таке за своєю природою.
У цьому плані дуже схожі своїм безнаціональним месіанством, - кацапські "всєчєловекі", ліваки-"інтернаціоналісти" (також ******* "толєрантісти"), єврейські космополіти.
Принаймні, коріння в них одне.
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17.02.2021 19:14 Відповісти
Я користуюся термином "русскiй" ....русский - не национальность, а место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом.
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17.02.2021 19:29 Відповісти
Кстати, до Фридмана самым богатым жителем Лондона считался Леонид Блаватник из Одессы, пока не уехал в Нью-Йорк. Блаватник учился в институте в Москве вместе с Виктором Вексельбергом уроженцем Дрогобыча, Львовской области.
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17.02.2021 19:02 Відповісти
Казалось бы, причем здесь кооператив "Озеро"?
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17.02.2021 20:13 Відповісти
А мне какой-то Мурза из Пенсильвании доказывал, что там всё страшно - осквернение/оскорбление православия. А на самом деле вон оно как...
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17.02.2021 18:31 Відповісти
Так там НЕТ православного кладбища?
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17.02.2021 18:34 Відповісти
"Были проведены исследования: и если там когда-то и существовали границы какого-то кладбища, то оно было закрыто еще в 30-е годы. Все экспертизы это подтверждают."
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17.02.2021 18:38 Відповісти
Так "если бы" или таки есть, но закрыто? Из блеяния Ткаченко ясно только одно - срубли не пхнут.
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17.02.2021 18:39 Відповісти
Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"- не правильно. Могила-братская. Правильно , к примеру , Мемориального центра Жертвы фашистской агрессии "Бабий Яр".
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17.02.2021 18:34 Відповісти
Поэтому в комменте Правильно , к примеру , Мемориального центра Жертвы фашистской агрессии "Бабий Яр" есть слово к примеру./ Какова Ваша версия?
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17.02.2021 19:09 Відповісти
Киівський Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні.
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17.02.2021 19:26 Відповісти
Дійсно. Цей варіант краще.
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17.02.2021 19:57 Відповісти
Раніше не міг відповісти, бо був забанений за коментар вище
https://img.hurtom.com/i/2021/02/sshot-593.jpg

Запитання з іншого ніка про причину бану було видалено, а інший нік теж забанено.
Запитання було цілком коректним:

Шановний адміне.
Будьте так люб'язні поінформувати, в чому полягало порушення коментаря і подальших санкцій?
Адже там була лише констатація факту про перебування італійських євреїв у Фашистській партії Італії. Те ж саме, наприклад, повідомляє видання Асоціації єврейських організацій і громад України "Хадашот" у статті "Евреи и фашизм. Брак по-итальянски" від 18 червня 2018 року.

Якийсь дрімучий совок. Не маю жодного уявлення про причину бану.
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23.02.2021 19:11 Відповісти
Невеличка ремарка. Погляньте на відповідь на моє питання про причину бану:
https://censor.net/ru/comments/locate/23/2008573/75727037

Виявляється, на те, щоб забанити, був час, а от щоб відповісти на конкретне запитання, який пункт Правил було порушено, - часу вже немає. У проєкті Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" ризиків зараз немає, - міністр Ткаченко - Цензор.НЕТ 472
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23.02.2021 21:45 Відповісти
Крамолы в Вашем комменте от 17. 02. не было.Но его тема для дежурившего в тот день цензора была болезненной и коммент он вытер. Месяц назад на мой коммент -на другую тему -был некорректный ответ, кажется, с матом, цензор вытер оба коммента и меня а, возможно, и оппонента, отправил в бан. Я к этому отнёсся философски и бан использовал для устранения разного рода долгов, накопившихся за время сидения в Цензоре.
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23.02.2021 23:28 Відповісти
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что не видит рисков в реализации проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра, предложенного Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр". Источник: https://censor.net/ru/n3248520

Кролік каже що печеньки Кремля дуже смачні В проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" рисков сейчас нет, - министр Ткаченко - Цензор.НЕТ 1457
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17.02.2021 18:54 Відповісти
Такі питання на референдумі потрібно вирішувати,
а не ...
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17.02.2021 21:26 Відповісти
********** запретила МАГАТЭ проинспектировать территорию ""независимых " реШпублик террористичесскойорганизацыи лднр..А помните .... . В 2014-15 гг пресса писала о очагах РАДИОАКТИВНОГО загрязнения на месте боев ... сканируемых со спутников .... !! .. .Бедное население....Готовьтесь к вспышках онкологии и т д... ! ............................юю..
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17.02.2021 21:37 Відповісти
В кооперації з ким? З ФСБ? Тупі у нас міністри одначе...
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17.02.2021 23:12 Відповісти
А КАК ЖЕ МОГИЛЫ, КОСТИ ПОГИБШИХ УКРАИНЦЕВ НА ЭТОМ МЕСТЕ !!!
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18.02.2021 00:55 Відповісти
???
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18.02.2021 00:55 Відповісти
Депутати Київради не підтримають цієї авантюри. А жидівським організаціям України варто би проявити активність і з таким же ентузіазмом звернутися до керівництва Ізраїлю з вимогою визнати Голодомор Актом геноциду Українського народу.
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18.02.2021 18:54 Відповісти
 
 