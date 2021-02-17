У проєкті Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" ризиків зараз немає, - міністр Ткаченко
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Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що не бачить ризиків у реалізації проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру, запропонованого Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".
Про це чиновник заявив в інтерв'ю виданню LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені здається, з приводу будь-якого об'єкта, тим більше такого драматичного, як Бабин Яр, завжди можуть існувати різні точки зору. Але важливо в таких питаннях знаходити консенсуси. Все, що я намагаюся зробити в розмові з колегами щодо меморіалу - знаходити взаєморозуміння для того, щоб усі ризики, які можуть існувати в цій ситуації, було знято. У цьому конкретному проєкті я ризиків зараз не бачу. Там обдуманий і осмислений проєкт", - заявив міністр.
За його словами, меморіалізація Бабиного Яру як меморіалу і як державного заповідника має відбуватися в кооперації, і така співпраця на даний момент відбувається.
Ткаченко також прокоментував плани зведення меморіальної синагоги на території Бабиного Яру в найближчі місяці, яка з часом стане частиною загального меморіалу і музею Голокосту, який буде побудований на території Яру, а також спростував чутки про будівництво цього об'єкта на місці поховань.
"Це арт-об'єкт. Ми дали дозвіл. Він буде розміщений поруч з Менорою на території заповідника Бабин Яр. Були проведені дослідження: і якщо там колись і існували межі якогось кладовища, то воно було закрите ще в 30-ті роки. Всі експертизи це підтверджують. Тим більше що це не стільки будівництво, скільки досить легка конструкція, яку і будівництвом назвати складно. До того ж, там давно існує церква", - зазначив Ткаченко.
Міністр також назвав блюзнірством розміщення і роботу на території Бабиного Яру приватного тиру. Однак зазначив, що цю проблему має вирішити міська влада.
"Тир там досить давно. І це питання до міста, а не до мене. Наскільки я знаю, це якийсь приватний тир. Не знаю, як він опинився на території Бабиного Яру. Але це, звичайно, нонсенс... Має блюзнірський вигляд", - заявив Ткаченко.
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Бабий Яр - исторический факт, от которого никула не деться, но и застраивать всякими монументами и мемориалами тоже не надо. Как раз мемориал и является калькой с рашистов. Вернее не ра/фашистов а совка, где мемориалы и монументальные группы были в порядке вещей.
С другой стороны, хотят евреи мемориал - есть целый Израиль, пусть у себя и строят его, и помнят о том что происходило в 20 веке. Но они упираются руками и ногами, только бы не признавать Голодомор в Украине, хотя их вины в этом не было.
А это Париж. Мемориал жертвам депортации
Родился Михаил Фридман 21 апреля 1964 года в одном из красивейших городов Украины - Львове. Родители мальчика были евреями. Папа Марат Шлемович и мама Евгения Бенционовна по образованию были инженерами, местом их работы долгие годы служил оборонный завод.
В школе Михаил был серьезным и ответственным, в отличии от своих одноклассников, он охотно учился. Любимыми предметами его были физика, химия, математика. После окончания школы Фридман получил отличный аттестат, и решил продолжить обучение в Москве, но в том году ему поступить не удалось.
Гімну неважливо, на чию землю воно впало, - воно таке за своєю природою.
У цьому плані дуже схожі своїм безнаціональним месіанством, - кацапські "всєчєловекі", ліваки-"інтернаціоналісти" (також ******* "толєрантісти"), єврейські космополіти.
Принаймні, коріння в них одне.
https://img.hurtom.com/i/2021/02/sshot-593.jpg
Запитання з іншого ніка про причину бану було видалено, а інший нік теж забанено.
Запитання було цілком коректним:
Шановний адміне.
Будьте так люб'язні поінформувати, в чому полягало порушення коментаря і подальших санкцій?
Адже там була лише констатація факту про перебування італійських євреїв у Фашистській партії Італії. Те ж саме, наприклад, повідомляє видання Асоціації єврейських організацій і громад України "Хадашот" у статті "Евреи и фашизм. Брак по-итальянски" від 18 червня 2018 року.
Якийсь дрімучий совок. Не маю жодного уявлення про причину бану.
https://censor.net/ru/comments/locate/23/2008573/75727037
Виявляється, на те, щоб забанити, був час, а от щоб відповісти на конкретне запитання, який пункт Правил було порушено, - часу вже немає.
Кролік каже що печеньки Кремля дуже смачні
а не ...