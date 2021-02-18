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Новини Політика УкраїниПодії Убивство Аміни Окуєвої
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суд (8041) Окуєва Аміна (140)

Мати Окуєвої Камінська: Люди, які вбили мою доньку, хочуть показати, що вирішують у цій країні будь-які питання. У них це блискуче виходить

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Мати Окуєвої Камінська: Люди, які вбили мою доньку, хочуть показати, що вирішують у цій країні будь-які питання. У них це блискуче виходить

В Україні - повний обвал судової системи: суд відпускає під домашній арешт людину, яку підозрюють у потрійному вбивстві.

Таку впевненість висловила у коментарі виданню "ГОРДОН" одеська журналістка, мати вбитої в 2017 році учасниці антитерористичної операції і добровольця Аміни Окуєвої Ірина Камінська, передає Цензор.НЕТ.

Вона вважає, що захист підозрюваного в убивстві української доброволиці Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна затягував розгляд справи, але прокуратура не доклала належних зусиль, щоб продовжити строк арешту.

"Інші ув'язнені перебувають і по два роки під арештом у СІЗО. Є безліч прикладів, коли люди сидять роками, очікуючи на вирок. Але тут невідомо, як суд вважав за можливе випустити під домашній арешт людину, яку підозрюють у потрійному вбивстві. І якою може бути моя думка? Обурення, як і в усіх нормальних розсудливих людей. Мені телефонують патріоти, небайдужі люди. Усі обурені. За цим дуже сумно спостерігати", – зазначила Камінська.

На її думку, прокуратура знала, що строки розгляду закінчуються, але не зробила жодних активних дій.

"Давно ходили чутки, що [підозрюваного в убивстві Окуєвої, уродженця Дагестану Ігоря] Редькіна можуть відпустити. Його захист усіма силами затягував розгляд справи. Прокуратура мала можливість звернутися до суду щодо цього. У них же є певний алгоритм дій. Незрозуміло, чому прокуратура не доклала жодних зусиль, хоча бачила, що закінчується час. Мабуть, комусь це було потрібно. А, можливо, це обурливий непрофесіоналізм. У нас таке на всіх рівнях", – сказала співрозмовниця.

Читайте також: Суд звільнив із-під варти Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Вона підкреслила, що її адвоката не повідомляють про судові засідання й не запрошують на слухання.

"Я хочу тільки бачити торжество правосуддя й справедливості в цій країні. Ви ж розумієте, що людям, які вбили мою дочку, важливо не просто вбити, а показати, що вони в цій країні вирішують будь-які питання. Я не знаю, як вони це роблять, але в них це блискуче виходить. Уже таємно відпустили Крінарі (чеченець, відомий як Артур Денісултанов, якого обвинувачували в замаху на Окуєву й Осмаєва. – "ГОРДОН"). Він перебуває на волі в Росії. Не повідомивши мене як потерпілу сторону і мого адвоката, зараз ось випустили ще одного вбивцю. Коїться повне беззаконня, повне обвалення всієї судової системи країни. Мене жодного разу не запрошували на засідання суду, як і мого адвоката. Усе робили тихо, потай. Ми тільки потім дізнавалися від журналістів про ухвалені рішення", – резюмувала Камінська.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

14 лютого 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.
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Топ коментарі
+45
Яка ганьба.
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17.02.2021 18:26
+30
Добровольці, яких обвинувачують у вбивстві Шеремета, сидять.
Без жодних доказів слідства.
Сидять лише тому, що воювали за Україну.
Аміну вбили за Україну. Її вбивць відпустили.
Які висновки ми зробимо про нинішню владу ?
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17.02.2021 18:35
+21
Якого президента обрали, ті люди і рішають.
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17.02.2021 18:33
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Яка ганьба.
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17.02.2021 18:26 Відповісти
Даже Янучара отморозков в кулаке держал. А это как было членограем, так и осталось ...
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17.02.2021 18:29 Відповісти
Янучара сам отморозок ,ссыкун ,и предатель который путина попросил ввести войска в Украину .А ты подстилка и праститут с Ольгина пшел вон, дворец обсуждать ,за поребрик.
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18.02.2021 08:59 Відповісти
Какое обрушение судебной системы? Всё давным давно обрушено,утрамбовано,сверху засыпано бетоном и ещё заасфальтировано.
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17.02.2021 18:29 Відповісти
"давно"- всегда
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17.02.2021 19:46 Відповісти
Кошмар, конечно. На моей памяти много судейского беспредела, но тут что-то совсем запредельное.
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17.02.2021 18:29 Відповісти
Якого президента обрали, ті люди і рішають.
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17.02.2021 18:33 Відповісти
Криворожская приблатненная отмороженная шпана из 90-х подросла.
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17.02.2021 18:36 Відповісти
Та ладна ) мона подумати що до Зельмана ніхто нічого не «рішав» і правосуддя було афігенна чесним , європейскмм )
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17.02.2021 18:38 Відповісти
Рішав, але ж суддям прямо сказали відпустити вбивць. А хто сказав ?
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17.02.2021 18:44 Відповісти
От цього я не скажу , бо не знаю , думаю що й пані цього не знає
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17.02.2021 18:49 Відповісти
А пани и не нужно знать кто именно из чинуш. Зато пани очень хорошо знает кто именно сейчас за это несёт прямую ответственность.
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17.02.2021 19:04 Відповісти
Тю новина.
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17.02.2021 18:34 Відповісти
Так сейчас именно их власть пришла. Вы лексикон Бени послушайте, или Корбана, или Кирилла Тимошенко. А Ермак со своим братом. Власть тупых гопников из 90-х во всей красе.
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17.02.2021 18:34 Відповісти
Добровольці, яких обвинувачують у вбивстві Шеремета, сидять.
Без жодних доказів слідства.
Сидять лише тому, що воювали за Україну.
Аміну вбили за Україну. Її вбивць відпустили.
Які висновки ми зробимо про нинішню владу ?
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17.02.2021 18:35 Відповісти
Мать Окуевой Каминская: Убившие мою дочь люди хотят показать, что решают в этой стране любые вопросы. У них это блестяще получается - Цензор.НЕТ 8608
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17.02.2021 18:38 Відповісти
Ломброзó був правий.
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17.02.2021 21:06 Відповісти
Якогось із торнадівців випустили. Зебіли в коментах кричать що Зеленський- батько української нації.
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17.02.2021 18:39 Відповісти
А кто их посадил? А Равлик где сейчас?
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17.02.2021 22:28 Відповісти
Та того Редькіна вже немає в Украіні , забути , все ж для цього й робилось..
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17.02.2021 18:35 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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17.02.2021 18:35 Відповісти
Всё протухло,глисты сожрали правосудие
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17.02.2021 18:39 Відповісти
Судейский корпус - главный саботажник проукраинских и прозападных преобразований в Украине. Судьи и сейчас за бабло решают дела в пользу пятой колонны и откровенных врагов независимой Украины. Им хорошо жилось при Кучме и Януковиче, где они совсем ничего не опасаясь на взятки купались как вареники в масле. Им не нужна европейская Украина, где нужно будет жить на зарплату
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17.02.2021 18:42 Відповісти
В этой картинке вся наша насквозь прогнившая судебная система.
Мать Окуевой Каминская: Убившие мою дочь люди хотят показать, что решают в этой стране любые вопросы. У них это блестяще получается - Цензор.НЕТ 1379
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17.02.2021 18:44 Відповісти
А Зе тем временем Ленку по шашлыкистанам за госсчет прогуливает
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17.02.2021 18:45 Відповісти
так не стоит сидеть дома надо выходить хотя бы с плакатами под прокуратуру и суд...
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17.02.2021 19:05 Відповісти
Шо опять обмен назревает убийц на таксистов?
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17.02.2021 19:27 Відповісти
В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ФОНД, СОБРАТЬ ДЕНЬГИ И ЗАКАЗАТЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ !)
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17.02.2021 20:00 Відповісти
Я об этом тоже думал!
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18.02.2021 00:35 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧЕРЕЗ ГО ЗАПРОСИТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕ ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ УКРАИНЫ ЗА ГОД НАПРИМЕР !!! И УЗНАТЬ ПРО КОЛЛИЧЕСТВО ЗАКРЫТЫХ !)
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18.02.2021 01:14 Відповісти
Все просто - зуб за зуб. Треба спочатку зажмурити вбивцю а потім прокурора.
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17.02.2021 20:17 Відповісти
а как же Антоненко? почему он до сих пор в тюрьме по подложному обвинению? почему, опираясь только на высосанное из пальца обвинение, в тюрьме действительно годами сидит человек, теряя время и здоровье? странное такое правосудие...
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17.02.2021 20:21 Відповісти
ось тому і сидить що, по підложному звинуваченню. Його зараз відпускати ніяк не можна бо, тоді у Зеленського питання до Авакова з Венедиктовою виникнуть.
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18.02.2021 09:34 Відповісти
Этой стране уже ничего не поможет, и нарид в этом поучаствовал на все 100%, как говориться что заслужили - то имеите.
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17.02.2021 20:29 Відповісти
Тю?Что еще ни кого не посадили по этому громкому делу?И даже не вышли на след убийц?
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18.02.2021 00:37 Відповісти
Всех судей нужно нанимать из ес!Прилител ,посадил казнакрадов и убийц!И улетел!Давать охрану!Хорошо платить!А все наши судьи куплены давно олигархами!
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18.02.2021 00:39 Відповісти
А хто і як буде тих суддів охороняти?
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18.02.2021 09:32 Відповісти
Такое было в 19-м веке ..в Штатах..закончилось мистером Линчем.
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18.02.2021 03:40 Відповісти
Ще декілька років тому тут були поширені кричалки про те, як от ветерани придуть і порядок наведуть. І що? Я тоді писав що, ніфіга не буде. Будуть вони займатися матеріалізацією власних льгот, входити у владу і боротися за земельні ділянки.
Відпустили вбивць їх побратимім і що? Когось схвилювало це питання? Хтось приїхав до будинку слідчого, прокурора чи судді з плакатиком? Я вже не кажу про наплювати на спину вбивці.
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18.02.2021 09:31 Відповісти
 
 