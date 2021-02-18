Україна збирається добудувати на Північно-Кримському каналі дамбу, яка виключить подачу води в окупований Крим, - Кориневич
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Україна має намір добудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, яка виключить можливість подачі води на тимчасово окупований півострів до моменту повернення його Україні Росією.
Про це постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив під час зустрічі з начальником Управління Північно-Кримським каналом у Таврійську Сергієм Шевченком. Про це повідомляє пресслужба представника президента в АРК, інформує Цензор.НЕТ.
"Дамбу на Північно-Кримському каналі в Україні мають намір добудувати. Оскільки це має максимально виключити потрапляння води в тимчасово окупований Росією Крим. Також це має покращити заходи з меліорації Херсонщини", - сказав Кориневич.
За його словами, зараз існує необхідність добудови дамби на 107-му кілометрі каналу.
Кориневич підкреслив, що "Україна не відновить подачу води на півострів до моменту його деокупації".
Учасники зустрічі також обговорили важливі для функціонування каналу питання, зокрема, необхідність зміцнення споруд.
Як повідомлялося, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що відновлення постачань дніпровської води в окупований Крим можна обговорювати тільки тоді, коли Росія офіційно звернеться з таким проханням до влади України, а також визнає себе країною-окупантом.
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Видать, что ты регулярно мАчу и фильтруешь.
А опреснители? Дык, вы, ватники, чАво это до сих пор не смогли этим заняться?
Или хрен получается?
Так ото ж бо.... ******* макшанские
За семь лет оккупации православные пришельцы в Крым из Нечерноземья разворовали все металлические изделия гидросистемы Северо-Крымского канала и сдали их в металлолом, а из русла канала подъёмными кранами извлекли бетонные плиты и вывезли грузовиками на Россию.
надо - стройте
Спамьте срань-рязань, не ленитесь.
нашел свой комент, правда про Правослабие
Yuriy Smith 1 рік тому
Как-то, Поп злой, На базар пришееел К ате- -истской, лавке подошееел Эй еретик А ну-ка думай быстрей Какую выбрать одежду мне тут в лавке твоей Я по характеру бес, мое стремление - власть Служу я Яхве с небес Гребу баблишко я всласть Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой, Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой Коммерс, понял. дело непростое. что бы. Кире. предложить такоое? Я б не хотел Тебя Гундяев обидеть Но такого как ты, В "аду" бы лучше увидеть И я кажется знаю, Что тебе подойдет, Твой паскудный характер, Каждый сразу поймет Ате-ист тот час сундук открыл, Вы-нул шапку, И проговорил Эту вещь в свое-то вреемя, Шариков носииил То что. Надо. КирГун заухмылялся Взял ко- -шель он, тут же рассчитался Шел в свой притон, Камлал и с бубном резвился Перед иконостасом, Он весь вечер бранился Но когда снял он шапку, С ним случилась беда Вместе с шапкой снялась и, Попа голова! Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой, Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой
Мне кажется, что это попытка запудрить нам мозги... подвидом "достройки дамбы" -
восстановят канал и пустят в Крым воду...
А вот дороги к админгранице нету как таковой. Там не дамбу а дорогу строить нужно.
У серпні 2014 почалося будівництво паралельного каналу завдовжки 72 км, з тим щоб забезпечити двосторонній рух суден. На будівництво дублера Суецького пішов всього один рік. Реалізація проекту обійшлася Єгипту в 8,5 мільярда доларів. Будівництво фінансувалося з внутрішніх джерел, населенням Єгипту. Єгипетський уряд випустив облігації з прибутковістю 12% річних, і інвестори розкупили їх протягом всього восьми днів. Будівельні роботи велися цілодобово при масштабній участі інженерних частин єгипетської армії.
Для Єгипту є другим після туризму джерелом валютної виручки.
Взагалі то Станом на 2010 р. довжина Суецького каналу становила 193,30 км, глибина - 24 м та ширина - 205 м.
Только затем чтобы "освоить" кучу денег, так же как на "большой стройке".
А новую строят с задвижкой. Вот, что плохо.
потому что хомячкам надо часто менять воду