Україна збирається добудувати на Північно-Кримському каналі дамбу, яка виключить подачу води в окупований Крим, - Кориневич

Україна має намір добудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, яка виключить можливість подачі води на тимчасово окупований півострів до моменту повернення його Україні Росією.

Про це постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив під час зустрічі з начальником Управління Північно-Кримським каналом у Таврійську Сергієм Шевченком. Про це повідомляє пресслужба представника президента в АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"Дамбу на Північно-Кримському каналі в Україні мають намір добудувати. Оскільки це має максимально виключити потрапляння води в тимчасово окупований Росією Крим. Також це має покращити заходи з меліорації Херсонщини", - сказав Кориневич.

За його словами, зараз існує необхідність добудови дамби на 107-му кілометрі каналу.

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Кориневич підкреслив, що "Україна не відновить подачу води на півострів до моменту його деокупації".

Учасники зустрічі також обговорили важливі для функціонування каналу питання, зокрема, необхідність зміцнення споруд.

Як повідомлялося, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що відновлення постачань дніпровської води в окупований Крим можна обговорювати тільки тоді, коли Росія офіційно звернеться з таким проханням до влади України, а також визнає себе країною-окупантом.