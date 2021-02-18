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Крим (12756) вода (910) Кориневич Антон (88)

Україна збирається добудувати на Північно-Кримському каналі дамбу, яка виключить подачу води в окупований Крим, - Кориневич

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна збирається добудувати на Північно-Кримському каналі дамбу, яка виключить подачу води в окупований Крим, - Кориневич

Україна має намір добудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, яка виключить можливість подачі води на тимчасово окупований півострів до моменту повернення його Україні Росією.

Про це постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив під час зустрічі з начальником Управління Північно-Кримським каналом у Таврійську Сергієм Шевченком. Про це повідомляє пресслужба представника президента в АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"Дамбу на Північно-Кримському каналі в Україні мають намір добудувати. Оскільки це має максимально виключити потрапляння води в тимчасово окупований Росією Крим. Також це має покращити заходи з меліорації Херсонщини", - сказав Кориневич.

За його словами, зараз існує необхідність добудови дамби на 107-му кілометрі каналу.

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Кориневич підкреслив, що "Україна не відновить подачу води на півострів до моменту його деокупації".

Учасники зустрічі також обговорили важливі для функціонування каналу питання, зокрема, необхідність зміцнення споруд.

Як повідомлялося, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що відновлення постачань дніпровської води в окупований Крим можна обговорювати тільки тоді, коли Росія офіційно звернеться з таким проханням до влади України, а також визнає себе країною-окупантом.
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Топ коментарі
+36
зачем это объявлять ?
надо - стройте
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17.02.2021 18:37
+26
О, ща снова у кацапов начнут подгорать пуканы! ))
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17.02.2021 18:36
+21
Есть же опреснители ?! Можна и мачу фильтравать !
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17.02.2021 18:36
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Есть же опреснители ?! Можна и мачу фильтравать !
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17.02.2021 18:36 Відповісти
зачем фильтровать? 2 в 1 : сходил + напился.
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17.02.2021 18:52 Відповісти
Мокша ты из-за пАребрика.
Видать, что ты регулярно мАчу и фильтруешь.
А опреснители? Дык, вы, ватники, чАво это до сих пор не смогли этим заняться?
Или хрен получается?
Так ото ж бо.... ******* макшанские
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17.02.2021 19:00 Відповісти
Не способна Рашка нормальные опресниттели большой мощности построить-нет у нее таких технологий. Это могут сделать только фирмы развитых стран и это стоит ну очень дорого(по 2 млрд долларов только один завод,а их на Крым нужно штук 10). И тут есть препятствие:международные санкции по отношению к Крыму. тоесть сначала рашка должна придумать как обойти эти санкции и получить оборудование и технологии. Вариант как с газовыми турбинами Сименс-не прокатит
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17.02.2021 23:20 Відповісти
Дорогой ЦензорНЕТ!"!!Ничего не надо достраивать!
За семь лет оккупации православные пришельцы в Крым из Нечерноземья разворовали все металлические изделия гидросистемы Северо-Крымского канала и сдали их в металлолом, а из русла канала подъёмными кранами извлекли бетонные плиты и вывезли грузовиками на Россию.
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17.02.2021 19:30 Відповісти
а как же кучу денег разворовать?
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17.02.2021 21:31 Відповісти
О, ща снова у кацапов начнут подгорать пуканы! ))
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17.02.2021 18:36 Відповісти
зачем это объявлять ?
надо - стройте
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17.02.2021 18:37 Відповісти
Взятку хотят за то, чтобы не строили
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17.02.2021 18:39 Відповісти
ОПЗЖ и МЕдведчук помогут финансово достроить плотину.
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17.02.2021 18:53 Відповісти
Она уже стоит

Украина собирается достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4349
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17.02.2021 18:59 Відповісти
Украина собирается достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2273
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17.02.2021 19:13 Відповісти
ты бы флаг сменил на аквафреш, ватан
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17.02.2021 18:38 Відповісти
Чё тряпки то своей аквафрешной стесняешься?
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17.02.2021 18:40 Відповісти
Не в тому справа , кацапня тупо сцить - якщо іхня хгєбня побачить його на бЕндоровському сайті то на років 5 може попасти )
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17.02.2021 18:46 Відповісти
сурово...но там полстраны сидит и полстраны охраняет)
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17.02.2021 18:52 Відповісти
Вот в этом и весь менталитет русских: полстраны сидит, полстраны охраняет!
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17.02.2021 19:01 Відповісти
То ж скрепи !) Так було й так буде !) Ліс комусь то треба валити за безплатно (!) , на Кітай відправляти -)
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17.02.2021 19:03 Відповісти
с таких вояки так себе. До первого серьезного количества 200-х
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17.02.2021 22:21 Відповісти
Воно тобі тре ?? Сиди собі в своєму Мухосранську ,бражку лаптей хлібай , та Путена слухай о вашем виличаи)
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17.02.2021 18:44 Відповісти
Свинорусы,вы таджикам уже заплатили за крымский мост? Там парни суровые-молотками разобьют,если что. А сами вы лишь бухать на печке способны.)
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17.02.2021 18:44 Відповісти
,,Хай мочу п'ють,,Москаль
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17.02.2021 18:39 Відповісти
Что такое? Стакан с мочой тяжело поднимать?)
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17.02.2021 18:46 Відповісти
Запущено было в том роддоме,где ты родился.
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17.02.2021 18:52 Відповісти
Ну так иди-овец @би,горец.
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17.02.2021 18:57 Відповісти
Его самого горцы @бут Украина собирается достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым, - Кориневич - Цензор.НЕТ 1597
Спамьте срань-рязань, не ленитесь.
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17.02.2021 19:00 Відповісти
откуда чистая и свежая вода на мордовских болотах?
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17.02.2021 18:57 Відповісти
неа, не собирается. И не построит. при клоуне, по крайней мере.
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17.02.2021 18:42 Відповісти
Украина собирается достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым, - Кориневич - Цензор.НЕТ 777

нашел свой комент, правда про Правослабие



Yuriy Smith 1 рік тому

Как-то, Поп злой, На базар пришееел К ате- -истской, лавке подошееел Эй еретик А ну-ка думай быстрей Какую выбрать одежду мне тут в лавке твоей Я по характеру бес, мое стремление - власть Служу я Яхве с небес Гребу баблишко я всласть Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой, Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой Коммерс, понял. дело непростое. что бы. Кире. предложить такоое? Я б не хотел Тебя Гундяев обидеть Но такого как ты, В "аду" бы лучше увидеть И я кажется знаю, Что тебе подойдет, Твой паскудный характер, Каждый сразу поймет Ате-ист тот час сундук открыл, Вы-нул шапку, И проговорил Эту вещь в свое-то вреемя, Шариков носииил То что. Надо. КирГун заухмылялся Взял ко- -шель он, тут же рассчитался Шел в свой притон, Камлал и с бубном резвился Перед иконостасом, Он весь вечер бранился Но когда снял он шапку, С ним случилась беда Вместе с шапкой снялась и, Попа голова! Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой, Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой
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17.02.2021 18:42 Відповісти
""Дамбу на Северо-Крымском канале в Украине намерены достроить"

Мне кажется, что это попытка запудрить нам мозги... подвидом "достройки дамбы" -

восстановят канал и пустят в Крым воду...
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17.02.2021 18:43 Відповісти
Канал зруйнований в самому Криму, так що не вигадуйте зайвого.
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17.02.2021 18:46 Відповісти
А как вы помешаете И ТАМ востановить ?
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17.02.2021 19:41 Відповісти
Ніяк. Та для цього потрібні роки- і зробити це тихцем не вийде.
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17.02.2021 19:50 Відповісти
там и так вода крысам не поступает. они решили на этом вопросе нареформировать бабла?
А вот дороги к админгранице нету как таковой. Там не дамбу а дорогу строить нужно.
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17.02.2021 18:44 Відповісти
Там і без дамби воду нема куди подавати- усі споруди СКК на територіі Криму зруйновані.
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17.02.2021 18:44 Відповісти
На дамбі не добудовані шлюзи, тому подача води не можлива ..Після добудови буде "там же наши люди". Зрадники намагаються допомогти кацапам ......
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17.02.2021 18:47 Відповісти
вариант с потужным мыролюбством конечно исключать нельзя.
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17.02.2021 18:48 Відповісти
И не одну дамбу надо. Отбить кацапне охоту даже думать о каком-то "коридоре на крым".
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17.02.2021 18:49 Відповісти
Военной базе, под которуу крым анексировался, думаю на это глубоко пофиг.
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17.02.2021 18:50 Відповісти
без полной Украины на кукане, им эта база нах ненужна! на улице не 17 век, когда она имела значение. до Турции 300 км, один залп и нет базы, а флот американский даже не заходя в проливы, чуть подальше.
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17.02.2021 18:58 Відповісти
Смех-смехом, а в Крыму и поныне немалое количество патриотов да граждан Украины проживают иже с татарским населением. Полит-гребенка прошлась по всем, панове?...
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17.02.2021 18:52 Відповісти
тамжынашилюди - онижыдети?
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17.02.2021 18:56 Відповісти
Кориневич признал, что освобождать Крым в обозримом будущем не планируется?
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17.02.2021 18:54 Відповісти
это и так понятно всем мало-мальски соображающим людям
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17.02.2021 19:10 Відповісти
Добре діло
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17.02.2021 18:55 Відповісти
хорошая попытка,свинорус,но нет.
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17.02.2021 19:17 Відповісти
Правильно, Большая стройка
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17.02.2021 19:00 Відповісти
Украина собирается достроить.-Кукарекает представитель шибздика от имени Украины. Представитель слиняет и спросить Дэ воно ? будет не с кого./ Украина и Великобритания подпишут Меморандум на £1,25 млрд о развитии Военно-морского флота Украины, - Зеленский. 07.10.20. Дэ воно?
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17.02.2021 19:01 Відповісти
Это, конечно же, хорошо, но ещё лучше было бы проложить канал из Азовского моря до Днепра, либо до Чёрного моря, дабы не ходить через Керченский пролив, хотя, понимаю, что это потребует огромных денег и их, скорее всего, никто на такие проекты не даст.
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17.02.2021 19:09 Відповісти
...если бы да кабы на носу росли грибы...
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17.02.2021 19:25 Відповісти
Ось приклад ********* будівництва каналів......Суецький канал.
У серпні 2014 почалося будівництво паралельного каналу завдовжки 72 км, з тим щоб забезпечити двосторонній рух суден. На будівництво дублера Суецького пішов всього один рік. Реалізація проекту обійшлася Єгипту в 8,5 мільярда доларів. Будівництво фінансувалося з внутрішніх джерел, населенням Єгипту. Єгипетський уряд випустив облігації з прибутковістю 12% річних, і інвестори розкупили їх протягом всього восьми днів. Будівельні роботи велися цілодобово при масштабній участі інженерних частин єгипетської армії.
Для Єгипту є другим після туризму джерелом валютної виручки.
Взагалі то Станом на 2010 р. довжина Суецького каналу становила 193,30 км, глибина - 24 м та ширина - 205 м.
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17.02.2021 20:16 Відповісти
Да засыпьте его нахер и все.
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17.02.2021 19:10 Відповісти
а канал прорыть, чтоб не тыкаться кораблям в горлышко под керченским мостом ?
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17.02.2021 19:10 Відповісти
Это очччень дорогущий проект
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17.02.2021 19:11 Відповісти
если запустить в канал крокодилов - окупится за пару лет за счет туфельной кожи и отбивных Украина собирается достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым, - Кориневич - Цензор.НЕТ 167
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17.02.2021 19:36 Відповісти
Ніхто не рахував дорого це чи не дуже. Кацапи запевнятимуть, що ну дуже дорого. А між тим навряд чи дорожче ніж канал від Дніпра до Криму.
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17.02.2021 20:22 Відповісти
за 7лет нельзя было достроить?.. сколько лет еще надо что бы достроить..?
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17.02.2021 19:24 Відповісти
По моему нас опять ****.....Под видом достройки дамбы будут готовить систему к подаче воды в Крым.
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17.02.2021 19:24 Відповісти
Можно строить, что угодно, но если сдать территорию оккупантам, то ничто не остановит воду в Крымнаш.
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17.02.2021 19:39 Відповісти
Украина собирается достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2923Намір добрий, якщо правдивий. Але ось що це за фраза:…."Участники встречи также обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности, необходимость укрепления сооружений."......Чому так заклопотані станом каналу? Чи не підготовка каналу до прийому води?
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17.02.2021 19:43 Відповісти
Давно пора - оккупанту вода не нужна. ху*ло уже объявил о "постройке" опреснителей для своих нужд - личных "дач". Вот пусть и довольствуется "опреснением" оккупационной мочи.
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17.02.2021 19:43 Відповісти
шо там достраивать? завсыпать глиной на километр до кордона... когда крым деокупируется - расчистим.
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17.02.2021 19:44 Відповісти
Ото поццц тупорилий, тре просто писати: "Ця дамба дозволить покращити мелірацію земель півдня України"!!!
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17.02.2021 19:47 Відповісти
Прелестно! Прелестно! А по периметру установить трибушеты что бы камни с нема стали явью!))
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17.02.2021 19:50 Відповісти
Зачем трандеть на всё Украину о такой мелочи!!Есть проект Стройте и сопите себе в дырочки!! Это жде вашапрямая обязанность и за это вы получаете зарплату!! Что за выкибоны Зеленского!!Любую незначительную мелочь педалировать на всю Европу или даже на весь мир!! Дебилы , блин!!
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17.02.2021 19:58 Відповісти
...стену Яценюка уже достроили ???...не - не достроили ( но гроши со стены все уже давно украли)...свой спутник уже запустили ??? ...не - еще не запустили ( но уже всем рассказали)...порт в Керчи построили ???...не - тоже не построили и как то сранно помалкивают об этом)...ото так само и дамбу достроят - зуб даю !!!
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17.02.2021 20:25 Відповісти
Где зуб?
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18.03.2021 11:54 Відповісти
По-моему, ермак и его песик зельц собираются дрстроить не дамбу, а памятник жертвам "Холокоста", согласовав это с расиянскими кураторами. Дамба нынче не на часi.
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17.02.2021 20:39 Відповісти
Странное заявление, разве дамба сейчас не исключает поступление воды? Что там достраивать? Насколько я знаю, там не достроен механизм открывания, не думаю что его нужно достраивать сейчас
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17.02.2021 21:13 Відповісти
"достройка" позволяет "освоить" кучу денег, как на дорогах.
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17.02.2021 21:35 Відповісти
Україна збирається добудувати на Північно-Кримському каналі дамбу, яка виключить подачу води в окупований Крим, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2546
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18.02.2021 01:05 Відповісти
Укрепрайон там нужно строить, а не с дамбой возиться. Неужели не понятно? Олухи, царя небесного...
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17.02.2021 21:21 Відповісти
Лаптекокошные должны знать и бояться что если с Украины и будет вода то она будет с "сюрпризом")))....оккупантов будем вытравливать дустом))
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17.02.2021 21:21 Відповісти
Согласен с Вами полностью....Травить будем всякой радиоактивной химией, холерной палочкой, ртутью и прочими пищевыми добавками...
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17.02.2021 22:06 Відповісти
Вода сейчас не поступает. И поступать не может - с "той стороны" все развалено подчистую. Зачем еще какая-то дамба?
Только затем чтобы "освоить" кучу денег, так же как на "большой стройке".
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17.02.2021 21:36 Відповісти
Старая лучше. Она из земли и строительных циновок. Её невозможно открыть.
А новую строят с задвижкой. Вот, что плохо.
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17.02.2021 21:48 Відповісти
крысаки давно перестали покупать детям хомячков,
потому что хомячкам надо часто менять воду Украина собирается достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым, - Кориневич - Цензор.НЕТ 9589
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17.02.2021 22:06 Відповісти
Побольше бы таких действий, может уважать бы нас стали, да и рашке пришлось бы торговаться, учитывя что это сцуки пролив перекрыли.
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17.02.2021 22:22 Відповісти
Это второе правильное решение зеленых... Одобряю.
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17.02.2021 23:47 Відповісти
Ага как будто ее разрыть нельзя...а вот химотходы даже очень и очень нормально рассыпать
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18.02.2021 00:03 Відповісти
Вода в Крыму есть!Так сказал путин!Все в Крыму путину верят!Все счастливы в Крыму!А кто не счастлив и не верит путину тех расстреляли!
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18.02.2021 00:32 Відповісти
Idiots.
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18.02.2021 05:21 Відповісти
Давно пора засыпать и заминировать с возможностью дистанционного подрыва агрессора с лопатой.
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18.02.2021 11:08 Відповісти
Ну и говно! Оставить людей без воды! Да чтоб ваши дети без воды остались!
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18.02.2021 17:29 Відповісти
Опять врут.Дамба сейчас какраз в нужном виде.Отсутвует верхняя часть для ее открытия....Даже если сейчас окупанты ее захватят - понадобитьса время(один два месяца ) для достройки верхней части - без чего дамбу не открыть....Думаю для того что б можно было дамбу открыть и придумали достройку...И кому-то за ето заплатили большие деньги...
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19.02.2021 08:57 Відповісти
 
 