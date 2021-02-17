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Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова

16 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисника і скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Постановою детектива НАБУ від 01 лютого 2021 року досудове розслідування було зупинено у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці", - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення із запитом про міжнародну правову допомогу в цьому кримінальному провадженні.

"Фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення та одного речення щодо виконання усіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Разом з тим, відповідно до вимог КПК України, мотивувальна частина повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу", - зауважують у суді.

Детектив у судовому засіданні не надав матеріалів запиту, які б дали слідчому судді можливість встановити його співвідношення з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа. Слідчий суддя відхилила аргумент детектива про неможливість долучити матеріали запиту до матеріалів скарги з огляду на таємницю досудового розслідування, оскільки положення ст. 222 КПК України не спростовують засади змагальності кримінального провадження, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України), також обов’язку детектива обґрунтувати постановлені ним рішення (ч. 5 ст. 110 КПК України) та мотивувати постанову про зупинення досудового розслідування (ч. 4 ст. 280 КПК України).

"Зважаючи на це, слідчий суддя скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування", - зазначили у ВАКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд
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Приостановляют..возобновляют..Вообщем микилка сдохнет своей смертью скорее всего в ожидании срока.
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17.02.2021 19:07 Відповісти
Як кажуть у Львові : " Вам в дитинстві шафа на голову не падала?"
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17.02.2021 19:16 Відповісти
Міколо яничу, прокоментуйте це на азіровкє! Ну щоб поржать)))
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17.02.2021 19:16 Відповісти
Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова - Цензор.НЕТ 5815 Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова - Цензор.НЕТ 1930
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17.02.2021 20:15 Відповісти
Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова - Цензор.НЕТ 9629 Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова - Цензор.НЕТ 4100
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17.02.2021 20:18 Відповісти
Діма, ти шо-такі в натурі є мікола янич?!
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17.02.2021 20:18 Відповісти
ну чтобы был предмет для торга
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17.02.2021 23:00 Відповісти
 
 