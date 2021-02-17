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В Україні створюють єдину систему громадського здоров'я на регіональному рівні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні створюють єдину систему громадського здоров'я на регіональному рівні

Кабінет Міністрів України 17 лютого прийняв постанову, якою затвердив створення єдиної системи громадського здоров'я на регіональному рівні.

Згідно з документом, до 1 липня 2021 року планується збільшити кількість співробітників лабораторних центрів МОЗ шляхом переведення в лабцентри співробітників місцевих центрів громадського здоров'я (обласних і Києва), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Самі центри громадського здоров'я повинні будуть приєднатися до інших комунальних медустанов відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

"Реалізація постанови дозволить раціонально використовувати людський і матеріальний ресурс, а також уникнути дублювання функцій, які виконують лабцентри і центри громадського здоров'я", - впевнені в Кабміні.

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Хтось щось зрозумів із цієї новини? Хто на кому стояв? Що постановили?
Це тепер ми маємо вважати, що з понеділка ми всі здорові чи навпаки?
Боюсь що легалізація канабісу на рівні кабінету міністрів вже відбулась.
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17.02.2021 19:32 Відповісти
В Украине создают единую систему общественного здоровья на региональном уровне - Цензор.НЕТ 7080
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17.02.2021 19:33 Відповісти
Це означає що буде одна лікарня на всю Україну- в Києві. Гадаю, Феофанія.
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17.02.2021 19:34 Відповісти
А в чергу до Феофанії можна буде записуватись всім українцям, чи тільки "обрізаним"?
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17.02.2021 19:44 Відповісти
Нормально! Очередная мулька с отмывом без отката.?
налогоплательщиков,с июльским предзнаменованием февральского идиотизма...
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17.02.2021 19:44 Відповісти
охметовский клован стебётся с лохов
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17.02.2021 20:51 Відповісти
Как понимать - общественное здоровье. Это наверное когда общественность толпой лишает с помощью ног здоровья отдельного гражданина, лишь только за то что он на Берию похож.
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18.02.2021 11:05 Відповісти
 
 