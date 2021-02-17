В Україні створюють єдину систему громадського здоров'я на регіональному рівні
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Кабінет Міністрів України 17 лютого прийняв постанову, якою затвердив створення єдиної системи громадського здоров'я на регіональному рівні.
Згідно з документом, до 1 липня 2021 року планується збільшити кількість співробітників лабораторних центрів МОЗ шляхом переведення в лабцентри співробітників місцевих центрів громадського здоров'я (обласних і Києва), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Самі центри громадського здоров'я повинні будуть приєднатися до інших комунальних медустанов відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
"Реалізація постанови дозволить раціонально використовувати людський і матеріальний ресурс, а також уникнути дублювання функцій, які виконують лабцентри і центри громадського здоров'я", - впевнені в Кабміні.
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