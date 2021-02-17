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отруєння (931) підлітки (333) Умань (220) Черкащина (646)

Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Ще 2 школярки отруїлися

У місті Умань Черкаської області дві восьмикласниці потрапили в лікарню після того, як просто в школі вжили препарат "Дротаверин".

Про це пише черкаське видання "Про все", інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно, був такий виклик на "швидку", - розповіла прессекретарка Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок. - До лікарні було доставлено двох дітей з підозрою на отруєння "Дротаверином"".

Дві дівчинки випили по 10 таблеток. Зараз вони під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, поки не відомо. Участь у небезпечному експерименті дівчата не визнають.

Читайте також: Отруєння школярок на Київщині: у ліцеї з учнями працюють психологи

"Поліція Умані встановлює обставини отруєння двох восьмикласниць. Дівчатка у стабільному стані, їх життю ніщо не загрожує. Зараз ними займаються медики", - повідомила прессекретарка поліції Черкаської області Зоя Вовк.

На місці події працюють слідчо-оперативна група і ювенальна превенція поліції Умані. Правоохоронці встановлюють усі обставини та опитують свідків.

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину"
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Топ коментарі
+24
тепер якісь медичні бовдури разом з ментами заборонять той дротаверин для вільного продажу в аптеках, краще б купили дівки у крамниці та випили розчинника для нітроемалей, він набагото ефективніший
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17.02.2021 20:01
+20
Это ведь какая то тварь мозги промыла, если такое случилось!
Крыша может у одного поехать, но не у нескольких сразу.
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17.02.2021 20:02
+13
Раньше мы тоже не лучше были. Всякие самодельные бомбы и петарды, самострелы. самопалы... Мужчина - чудом выживший мальчик.
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17.02.2021 20:25
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тепер якісь медичні бовдури разом з ментами заборонять той дротаверин для вільного продажу в аптеках, краще б купили дівки у крамниці та випили розчинника для нітроемалей, він набагото ефективніший
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17.02.2021 20:01 Відповісти
...і запили перетворювачем іржі!
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17.02.2021 20:36 Відповісти
перетворювач їржи додають у пепсі-колу, подивиться на її склад уважно
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17.02.2021 21:01 Відповісти
зветься ортофосфорна кислота
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17.02.2021 21:07 Відповісти
от заборонять розчинник для нітроемалей, ще цього мені не вистачало
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17.02.2021 20:45 Відповісти
идиотки. родители у них вменяемые?
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17.02.2021 20:01 Відповісти
быдло какое-то наверно
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17.02.2021 20:12 Відповісти
родители сейчас совсем не имеют влияние, законы на стороне детей.
попробуй тронь или грубое слово скажи. либо штраф огроменный, либо изьятие ребенка.
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17.02.2021 20:25 Відповісти
не тупите, товарищ, мы тут не в Швеции.
А жаль..
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17.02.2021 21:50 Відповісти
Это ведь какая то тварь мозги промыла, если такое случилось!
Крыша может у одного поехать, но не у нескольких сразу.
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17.02.2021 20:02 Відповісти
Новый "синий кит"?
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17.02.2021 20:04 Відповісти
Привет, брате. Читай ниже. Я все написал.
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17.02.2021 20:09 Відповісти
Прєлєсті соціального поведєнія в двуногом стадє
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17.02.2021 20:40 Відповісти
там, похоже, промывать нечего
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17.02.2021 20:54 Відповісти
дебилки
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17.02.2021 20:06 Відповісти
Девочки уже не те.😁
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17.02.2021 21:15 Відповісти
вже б краще трави покурили
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17.02.2021 20:07 Відповісти
Так нема - запрещёнка у нас на "траву"
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17.02.2021 20:28 Відповісти
Дротаверин - это обычная Но-Шпа, которая есть у каждого в аптечке. Другое дело, что в тик-ток организовали какой-то "челендж". Родители должны контролировать своих детей. Их связи, мессенджеры, соцсети.
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17.02.2021 20:09 Відповісти
Салянчик, брате. Та хрен ты шо сегодня проконтролируешь, особенно соцсети.
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17.02.2021 20:13 Відповісти
Макс, можно и простым аспирином организовать обширное внутреннее кровотечение. А детей таки контролировать можно. Просветительские беседы и добрячий отцовский ремень!
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17.02.2021 20:16 Відповісти
За добрячий отцовский ремень тут будет цугундер. А беседы душещипательные... ты в 13 лет много родителей слушал? Тем более девочки в этом возрасте абсолютно уверены, шо они сами знают все на свете лучше, чем их родители-"динозавры".
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17.02.2021 20:20 Відповісти
Время - играй гормон!
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17.02.2021 20:20 Відповісти
Точнее не время, а возраст.
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17.02.2021 20:22 Відповісти
Чому дивуватись ,це підлітки !!! Тут їх дорослі батькі, клоуна в президенти обрали !!!))))
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17.02.2021 20:23 Відповісти
Салам алейкум ,Мурзо!!!)))
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17.02.2021 20:24 Відповісти
Хто про шо, а вошивий про баню! У дівок зорька в одному місці грає, а винний Зеленський? Чи чергуєш на сайті і дровішки підкидаєш ?
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17.02.2021 21:39 Відповісти
А хто відповідає зе суспільний стан в державі ,як не керманич !!!))))
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17.02.2021 21:48 Відповісти
Діду, схоже, ти вже остаточно поїхав... В тому, що ти до туалету вже не встигаєш добігати, теж Зеленський винен?
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17.02.2021 22:05 Відповісти
Мова не про особисті негаразди ,а про суспільні,а за стан суспільства(спільноти) відповідає головуючий !!)))
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17.02.2021 22:21 Відповісти
Ну так ворожі канали закрили, що ще тобі треба? А діти ніякій владі не потрібні були. Чи при попередніх не було такого, хочеш сказати?
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17.02.2021 23:44 Відповісти
Канали закрити легко,а от позбутись ганебної спадщини, від багатовікової асиміляціі українців московитами,незрівняно важче !!!)))
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18.02.2021 01:58 Відповісти
Під час цієї асиміляції ми будували літаки, аналогів яким в світі немає, були промисловою, ядерною та космічною державою. Цієї спадщини, слава Богу, позбулись, стали банановою республікою третього світу. Радий?
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18.02.2021 20:45 Відповісти
Не ми будували , а СРСР !!!! Яке відношення мают літаки до асиміляціі ???)))))
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18.02.2021 21:09 Відповісти
Он як! То ти все життя лежнем прожив, виявляється? А ми будували. Не якийсь міфічний СРСР, а ми, українці. Працювали і будували!
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18.02.2021 22:20 Відповісти
І в СА служив,в Угорщині і на заводах працював ,на будівництві та геологорозвідці працював!! Теж виробляв ,теж будував!!! ))))
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18.02.2021 22:30 Відповісти
То ти вже якось визначись, чи ти будував, чи якийсь міфічний СРСР. Бо таких як ти послухати, то все вам сссри та комуняки будували, українці, виявляється, неробами жили...
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18.02.2021 22:52 Відповісти
Будував,виробляв ,до речі довгий час в РРФСР,де я і народився,в Кузбасі,Кемеровська обл. РРФСР !! А працював в Москві ,завод ЗИЛ ,в Нальчику ,в геологорозвідці КБКГЕ !!! Працював в Тамбовській,Ростовський ,Курський обл. ,в Люберцях,Підмосков"я !!!!)))
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18.02.2021 23:28 Відповісти
То чому тепер відмовляєшся від своєї праці? Не розумію я вас таких. Від перемоги відмовились, від праці відмовились. Зробили з себе якусь націю терпил, які нічого не побудували, не створили. Все вас всі утискали, бідних, як не москалі, так комуняки... Жодного нормального свята вже майже не залишилось, одні поминки, все свічки на екрані ледь не через день. Невже самим від себе не противно жити отак?
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18.02.2021 23:45 Відповісти
Я не від чого не відмовляюсь і мене ніхто не утискав,тому що я за походженям русский, але не москаль, свідомий громадянин України !! Був толерантним "русскоязичним" громадянином України ,доки не припхались якісь потвори "росєянє" ,мене невідомо від кого чи чого захищати !!)))
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18.02.2021 23:57 Відповісти
Инспектор по делам несовершеннолетних ведет воспитательную беседу с прыщавым любителем клея "Момент":
- Ну посмотри на себя! Бродяжничаешь, воруешь, клей нюхаешь! Куда только семья твоя смотрит? Где твой отец?
- В тюрьме...
- А мать?
- В лагере...
- А сестра?
- В колонии..
- Ну а брат?
- В институте...
- Вот видишь! Бери пример с брата! В каком он институте?
- В медицинском...
- Тем более! Туда так просто не попасть! И что он там делает?
- В банке с формалином сидит...
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18.02.2021 07:39 Відповісти
потом выяснится что какие-то "начинающие психологи изучали" воздействие соцсетей на детей.э
как это было с синим китом.. и отмазками тех гнид. И, кстати, они таки отмазались
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17.02.2021 20:23 Відповісти
До скону контролювати... Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 110
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17.02.2021 20:37 Відповісти
Та ні, то вже без меж.
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17.02.2021 21:24 Відповісти
а если какой то блогер скажет - "убей себя об стену" - они это сделают ? дебилы малолетние. более чем уверен что эти деграданты в тиктоке эту херню увидели.
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17.02.2021 20:12 Відповісти
да, сделают. нет предела человеческой глупости
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17.02.2021 20:17 Відповісти
какая разница..., сьогодні,чи завтра
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17.02.2021 20:35 Відповісти
Что за видео??? Киньте ссылку на тиктон,что обещают ,если выпить?
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17.02.2021 20:13 Відповісти
Говорят:"выпей и посмотришь ,что будет"-идиотизм полный
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17.02.2021 20:17 Відповісти
*****, я так в 19 лет самогон попробовал. Хватило на 10-12 лет.
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17.02.2021 20:27 Відповісти
райськоє блаженство...
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17.02.2021 20:33 Відповісти
все таки женский пол более подвержен дурному влиянию
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17.02.2021 20:14 Відповісти
Природа
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17.02.2021 20:32 Відповісти
Шо за хрень...совсем уже тупоголовые?
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17.02.2021 20:16 Відповісти
Це підростаючий "мудрий нарід" !!!))))
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17.02.2021 20:26 Відповісти
А что скажет лжелейтенант Баканов?
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17.02.2021 20:18 Відповісти
Не кажіть,що колись були кращі діти.Просто не було доступу до інформації.Зараз тієї самої
інформації навіть забагато.Звісно не всі підуть повторювати подібне,але значна частина ведеться на дурості.Дорослі також це стосується.
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17.02.2021 20:21 Відповісти
Раньше мы тоже не лучше были. Всякие самодельные бомбы и петарды, самострелы. самопалы... Мужчина - чудом выживший мальчик.
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17.02.2021 20:25 Відповісти
Это да, разрушать, испытывать на прочность, рисковать на спор - это было в давешние времена. Зачастую с травмами и жертвами. Но вот что бы массово нажирались таблеток не от неразделенной любви, а просто по совету "друзей", такого я не припомню в своем детстве.
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17.02.2021 20:56 Відповісти
тик-токов не было.
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17.02.2021 21:21 Відповісти
Было сарафанное радио. Работало ничуть не хуже. Только без видео поддержки.
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17.02.2021 21:24 Відповісти
Правильно. И если поздоровался с "дворовым КГБ", бабулями у подъезда, то становился вежливым кобелем или наркоманом. Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7637
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17.02.2021 21:29 Відповісти
...алкоголь,косяк,секс...
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17.02.2021 21:05 Відповісти
Это не к нам. Абсолютно.
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17.02.2021 21:19 Відповісти
подорожника просто сильно много жрать раньше надо было))
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17.02.2021 20:30 Відповісти
майбутні виборці Зе Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9153
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17.02.2021 20:31 Відповісти
100%
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17.02.2021 20:47 Відповісти
Просто не було доступу до інформації... Потягу кулупатися в гноярнях
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17.02.2021 21:11 Відповісти
bezmegh Ну хтось справді колупається.
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17.02.2021 21:45 Відповісти
Ношпа впливає на президентський рейтинг.
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17.02.2021 20:25 Відповісти
більш за Ковид
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17.02.2021 21:09 Відповісти
опять дурдом типа "синий кит".
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17.02.2021 20:27 Відповісти
Природний відбір Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7580
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17.02.2021 20:29 Відповісти
Дійсно, в мене дротаверін в аптечці, але вже закінчується... Треба запастися...
Но-шпа, звичайно, ефективніша, але куди як дорожча... Бо імпортна, індійська.
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17.02.2021 20:36 Відповісти
Невстигнеш. Одні скуплять,інші заборонять. Втім змусять загратувати вікна й балкони на верхніх поверхах
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17.02.2021 21:08 Відповісти
Кого тут треба карати, так батьків за недогляд.
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17.02.2021 20:46 Відповісти
За народження
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17.02.2021 21:05 Відповісти
"...И человеколюбие...!" - привычно запел фальшью расиянский поп, перелогинившись.
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17.02.2021 20:50 Відповісти
Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8342 Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9816
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17.02.2021 20:55 Відповісти
Дарвін! Астанавісь!!!
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17.02.2021 21:02 Відповісти
Мавпи на таке нездатні!
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17.02.2021 21:13 Відповісти
Скільки ще Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9375 Ненароджуватимуть
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17.02.2021 21:03 Відповісти
Премию Дарвина, обоим!
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17.02.2021 21:10 Відповісти
Потрібно на законодавчому рівні заборонити цей тік-ток, так само як колись вконтакте і говнокласники.
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17.02.2021 21:38 Відповісти
обоим - обеим! або обом!
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17.02.2021 21:39 Відповісти
батькам пох"й на дітей да і діти напевно якісь дибільні пішли !!! памятаю ми коли були малі , чого тільки не робили , карбід , сухий лід , всякі бомбочки, димовушки ванючки , лазили на карєри , терикони .але такої херні в голову не приходило ,щоб закинутись таблетками . Та бл"дь ми малі навіть знали що між рельси не треба ставити ноги , а то зажме і піпец поїзд ногу відріже
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17.02.2021 22:19 Відповісти
никто дротаверин не покупал. На блатной стрелке поменяли на аскорбинку "настоящюю". А это кислота, поверьте, и та еще
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17.02.2021 22:44 Відповісти
И опять тайна покрытая мраком, в чем призыв заключался?
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17.02.2021 22:59 Відповісти
Дротаверин был синтезирован в 1961 г. сотрудниками венгерского фармацевтического предприятия «Хиноин». На тот момент предприятие уже длительное время производило спазмолитический препарат папаверин. В ходе исследований по улучшению свойств папаверина и оптимизации его промышленного производства было получено новое вещество, в несколько раз превосходящее папаверин по эффективности. В 1962 г. новый препарат был запатентован под торговым названием «Но-Шпа», отразившим характер его действия - снятие спазмов (no spasm).

==============
О так это еще в совке бвбы дуры суицидили НО-ШПА
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18.02.2021 00:09 Відповісти
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ЗАГОВНОМУТИЛИ !!!
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18.02.2021 00:30 Відповісти
Не удивлюсь если всё это часть информационной войны
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18.02.2021 04:24 Відповісти
 
 