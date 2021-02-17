Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ
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У місті Умань Черкаської області дві восьмикласниці потрапили в лікарню після того, як просто в школі вжили препарат "Дротаверин".
Про це пише черкаське видання "Про все", інформує Цензор.НЕТ.
"Дійсно, був такий виклик на "швидку", - розповіла прессекретарка Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок. - До лікарні було доставлено двох дітей з підозрою на отруєння "Дротаверином"".
Дві дівчинки випили по 10 таблеток. Зараз вони під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, поки не відомо. Участь у небезпечному експерименті дівчата не визнають.
"Поліція Умані встановлює обставини отруєння двох восьмикласниць. Дівчатка у стабільному стані, їх життю ніщо не загрожує. Зараз ними займаються медики", - повідомила прессекретарка поліції Черкаської області Зоя Вовк.
На місці події працюють слідчо-оперативна група і ювенальна превенція поліції Умані. Правоохоронці встановлюють усі обставини та опитують свідків.
Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.
Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.
Будь ласка, зачекайте...
попробуй тронь или грубое слово скажи. либо штраф огроменный, либо изьятие ребенка.
А жаль..
Крыша может у одного поехать, но не у нескольких сразу.
- Ну посмотри на себя! Бродяжничаешь, воруешь, клей нюхаешь! Куда только семья твоя смотрит? Где твой отец?
- В тюрьме...
- А мать?
- В лагере...
- А сестра?
- В колонии..
- Ну а брат?
- В институте...
- Вот видишь! Бери пример с брата! В каком он институте?
- В медицинском...
- Тем более! Туда так просто не попасть! И что он там делает?
- В банке с формалином сидит...
как это было с синим китом.. и отмазками тех гнид. И, кстати, они таки отмазались
інформації навіть забагато.Звісно не всі підуть повторювати подібне,але значна частина ведеться на дурості.Дорослі також це стосується.
Но-шпа, звичайно, ефективніша, але куди як дорожча... Бо імпортна, індійська.
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О так это еще в совке бвбы дуры суицидили НО-ШПА