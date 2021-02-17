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Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ

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Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ

Російська сторона робить неможливим ухвалення рішення в питанні забезпечення доступу МАГАТЕ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в Фейсбук Української делегації для участі в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"Глава російської делегації Гризлов під час засідання ТКГ не спромігся відповісти на пряме запитання голови української делегації про допуск інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окуповані території", - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з цим в українській делегації повторно висловили занепокоєння невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ, а також нагадали, що "Україна залишає за собою право звертатися до світової спільноти, урядів і організацій із тим, щоб тиск на РФ посилювався, згадану інспекцію була проведено, а Україна змогла виконати свої зобов'язання в рамках Угоди між Україною і МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї угоди".

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Також, глава української делегації Леонід Кравчук запропонував надати, починаючи з 24 лютого, автобус-човник для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ "Золоте", а в разі відповідного звернення керівництва міжнародних гуманітарних організацій - і гуманітарних вантажів на територію тимчасово окупованих районів.

Раніше українська сторона заявляла про готовність забезпечити основні технічні умови, необхідні для відновлення повноцінної роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте".

Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ 01
Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ 02
Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ 03
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Топ коментарі
+11
мокшанские твари только голову морочить и понты колотить могут
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17.02.2021 20:21
+4
Звісно, вони не допустять туди нікого, бо ще зафіксують морди окупантів.
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17.02.2021 20:27
+3
Ніяке ОБСЄ там нічого не контролює. Там все контролюють кацапсячі виродки з мордору.
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17.02.2021 20:27
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мокшанские твари только голову морочить и понты колотить могут
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17.02.2021 20:21 Відповісти
А в состав миссии МАГАТЕ тоже набирают слепоглухонемых как и в ОБСЕ которое територрию ЛДНР сейчас контролирует?
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17.02.2021 20:23 Відповісти
Ніяке ОБСЄ там нічого не контролює. Там все контролюють кацапсячі виродки з мордору.
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17.02.2021 20:27 Відповісти
Я те й маю на увазі що половина членів місії то військові із Росії.
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17.02.2021 20:30 Відповісти
Звісно, вони не допустять туди нікого, бо ще зафіксують морди окупантів.
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17.02.2021 20:27 Відповісти
Скот совковій... конечно оно вякает то шо ему сказала гебня.
чмо тупое, кстати, оно же правослабное Грызлов не смог ответить на прямой вопрос о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1861 Грызлов не смог ответить на прямой вопрос о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 4007
как и все єти твари. вот меня иногда тут шпіняют - че я мол неневиєу відуманніх персонажей, типо Яхве = посм. на єтих тварей. ОК?а потом наезжай.. умники бл
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17.02.2021 20:33 Відповісти
Тов. Зеленский, закрой олигархов, прижми коррупционеров и калоборантов и мы тебе такую народную армию соберём, шо обосцыться и Рассея и Явропа, впридачу.
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17.02.2021 20:36 Відповісти
Зеленский от такой доброармии первый уссытся...
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17.02.2021 20:54 Відповісти
Ото ж...
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17.02.2021 21:17 Відповісти
Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2933

.
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17.02.2021 21:04 Відповісти
********** запретила МАГАТЭ проинспектировать территорию ""независимых " реШпублик террористичесскойорганизацыи лднр..
А помните .. .. . В 2014-15 гг пресса писала о очагах РАДИОАКТИВНОГО загрязнения на месте боев ... сканируемых со спутников .... !! .. . Бедное население... Готовьтесь к вспышках онкологии и т д... ! .
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Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 6177
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17.02.2021 21:23 Відповісти
А фамилия то какая?! ГРЫЗ-ЛОВ! Типично кацапская. У нас есть единственно отряд из млекопитающих - клас животных "грызуны" (мыши, крысы и пр. вредители)...
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17.02.2021 21:26 Відповісти
Эту клоунаду можно десятилетиями продолжать, как в Карабахе и Приднестровье. Какие-то заявления делать и нести всякую ахинею. Тратить зря деньги налогоплательщиков. Все все понимают, но цирк нада продолжать.
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17.02.2021 21:29 Відповісти
В демократию с кацапами заигрались. Истинная справедливость только в кино.
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17.02.2021 21:39 Відповісти
А может кравчук еще предложит всем нам часть своих зарплат и пенсий отдавать для поддержки донбаситов и лугандонцев?
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17.02.2021 23:04 Відповісти
 
 