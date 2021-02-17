Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ

Російська сторона робить неможливим ухвалення рішення в питанні забезпечення доступу МАГАТЕ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в Фейсбук Української делегації для участі в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"Глава російської делегації Гризлов під час засідання ТКГ не спромігся відповісти на пряме запитання голови української делегації про допуск інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окуповані території", - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з цим в українській делегації повторно висловили занепокоєння невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ, а також нагадали, що "Україна залишає за собою право звертатися до світової спільноти, урядів і організацій із тим, щоб тиск на РФ посилювався, згадану інспекцію була проведено, а Україна змогла виконати свої зобов'язання в рамках Угоди між Україною і МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї угоди".

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Також, глава української делегації Леонід Кравчук запропонував надати, починаючи з 24 лютого, автобус-човник для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ "Золоте", а в разі відповідного звернення керівництва міжнародних гуманітарних організацій - і гуманітарних вантажів на територію тимчасово окупованих районів.

Раніше українська сторона заявляла про готовність забезпечити основні технічні умови, необхідні для відновлення повноцінної роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте".





