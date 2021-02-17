Підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував затриманих під час ранкових обшуків кримчан

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував до 15 квітня 2021 затриманих під час ранкових обшуків кримчан Ленура Сейдаметова, Азамата Еюпова, Ернеста Ібрагімова, Тимура Ялкабова і Олега Федорова.

Про це Крим.Реалії повідомили в громадському об'єднанні "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Заарештованим інкримінують "участь в організації Хізб ут-Тахрір" і організацію терористичної діяльності (1 частина ст. 205.5), за яку загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, рано вранці 17 лютого в декількох районах окупованого півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через масові обшуки вранці в Криму.

У Представництві президента України в АРК вказали на те, що інформацію про чергові масові обшуки російських силовиків у кримчан оперативно передають українським правоохоронцям, а також мають намір використовувати її "в роботі на національному та міжнародному рівнях".

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з обшуками і затриманнями в окупованому Криму російськими силовиками 17 лютого. У відомстві закликали міжнародні інститути дати оцінку цим діям, а інформацію про останні обшуки і затримання планують винести на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Мінреінтеграції України також закликало міжнародне співтовариство відреагувати на нові затримання в Криму.