Підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував затриманих під час ранкових обшуків кримчан
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Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував до 15 квітня 2021 затриманих під час ранкових обшуків кримчан Ленура Сейдаметова, Азамата Еюпова, Ернеста Ібрагімова, Тимура Ялкабова і Олега Федорова.
Про це Крим.Реалії повідомили в громадському об'єднанні "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
Заарештованим інкримінують "участь в організації Хізб ут-Тахрір" і організацію терористичної діяльності (1 частина ст. 205.5), за яку загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, рано вранці 17 лютого в декількох районах окупованого півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки.
Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через масові обшуки вранці в Криму.
У Представництві президента України в АРК вказали на те, що інформацію про чергові масові обшуки російських силовиків у кримчан оперативно передають українським правоохоронцям, а також мають намір використовувати її "в роботі на національному та міжнародному рівнях".
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з обшуками і затриманнями в окупованому Криму російськими силовиками 17 лютого. У відомстві закликали міжнародні інститути дати оцінку цим діям, а інформацію про останні обшуки і затримання планують винести на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Мінреінтеграції України також закликало міжнародне співтовариство відреагувати на нові затримання в Криму.
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