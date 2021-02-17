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У Чернівецькій області зростає кількість хворих на COVID-19, щодня госпіталізують понад 100 осіб, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У Чернівецькій області зростає кількість хворих на COVID-19, щодня госпіталізують понад 100 осіб, - ОДА

У Чернівецькій області склалася загрозлива ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, впродовж останніх днів у регіоні щодоби госпіталізують із коронавірусом понад 100 осіб.

"Така велика кількість навантаження на нашу медичну систему вперше, адже ми постійно досі збільшували кількість ліжок, які ми надавали для лікування коронавірусних хворих. Якщо раніше це була завантаженість на 50%, але від загальної кількості ліжок (900), то тепер ми маємо понад 50 відсотків від загальної кількості - 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусної хвороби", - додав він.

Осачук попередив, що у зв'язку з цією ситуацією, місцеві органи влади можуть ухвалити рішення про припинення очної і стаціонарної форми навчання у всіх навчальних закладах області мінімум на найближчі два тижні.

Читайте також: На Буковині ускладнюється ситуація з COVID-19, школи хочуть перевести на дистанційне навчання, - ОДА
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Топ коментарі
+4
Деньги на ковид хорошо видать осваивают, проверьте и сразу заболеваемость пойдет на спад.
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17.02.2021 21:08
+2
Сто пудов.
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17.02.2021 21:13
+1
В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН Ковид идет на спад, прививают активно население.
Украина и тут в другую сторону шагает.
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17.02.2021 21:05
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В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН Ковид идет на спад, прививают активно население.
Украина и тут в другую сторону шагает.
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17.02.2021 21:05 Відповісти
В другую сторону статистика Степанова начала шагать в аккурат перед началом вакцинации )))
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18.02.2021 04:26 Відповісти
Та шо ж не так з цією областю?
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17.02.2021 21:07 Відповісти
там дурнуватих більше ніж в інших
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17.02.2021 21:10 Відповісти
Не знав що ти чернівчанин У Чернівецькій області зростає кількість хворих на COVID-19, щодня госпіталізують понад 100 осіб, - ОДА - Цензор.НЕТ 6386
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18.02.2021 04:28 Відповісти
Деньги на ковид хорошо видать осваивают, проверьте и сразу заболеваемость пойдет на спад.
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17.02.2021 21:08 Відповісти
Сто пудов.
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17.02.2021 21:13 Відповісти
Дайте Степанову ще 100 днів і тоді вже точно почнеться вакцинація, але є підозра що вакцинувати вже не буде кого всі до того часу перехворіють.
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17.02.2021 22:40 Відповісти
 
 