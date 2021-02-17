Отруєння школярок спазмолітиком: дівчата з Боярки не були схильні до самогубства, з Умані - хотіли привернути увагу, - прокурор Усенко

Близько місяця тому школярка, яка вижила після прийому 40 таблеток спазмолітика у Боярці, побачила в TikTok відеозапис, де на чорному екрані була пропозиція: "Випий 40 таблеток "Но-шпа" і побачиш, що буде".

Про це пише в Facebook начальниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначає, що правоохоронці відпрацьовують версії негативного впливу інтернету, схиляння до самогубства, відносин з родиною і однолітками, законність продажу ліків дітям тощо.

"Але, забігаючи вперед, скажу, дівчатка не були схильні до самогубства, проблем у сім'ї і з однолітками не було. І цей приклад ще раз наголошує на пріоритетності таких справ, які в більшості сприймаються як нещасні випадки, а насправді таять в собі багато проблем, з якими наші діти стикаються в повсякденному житті", - каже Усенко.

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Вона також прокоментувала наступний випадок отруєння школярок - в Умані: "Після перегляду сюжету про випадок з дівчатами в Боярці дві неповнолітні вирішили перевірити дію ліків на собі, але прийняли дозу в 4 рази меншу - по 10 таблеток. Пояснюють вчинок тим, що хотіли привернути увагу батьків. Сім'ї дівчат перебувають на обліку, як такі, що потрапили в складні життєві обставини".

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

17 февраля СМИ сообщили, что в городе Умань Черкасской области две восьмиклассницы попали в больницу после того, как прямо в школе приняли препарат "Дротаверин".

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