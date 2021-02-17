Отруєння школярок спазмолітиком: дівчата з Боярки не були схильні до самогубства, з Умані - хотіли привернути увагу, - прокурор Усенко
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Близько місяця тому школярка, яка вижила після прийому 40 таблеток спазмолітика у Боярці, побачила в TikTok відеозапис, де на чорному екрані була пропозиція: "Випий 40 таблеток "Но-шпа" і побачиш, що буде".
Про це пише в Facebook начальниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначає, що правоохоронці відпрацьовують версії негативного впливу інтернету, схиляння до самогубства, відносин з родиною і однолітками, законність продажу ліків дітям тощо.
"Але, забігаючи вперед, скажу, дівчатка не були схильні до самогубства, проблем у сім'ї і з однолітками не було. І цей приклад ще раз наголошує на пріоритетності таких справ, які в більшості сприймаються як нещасні випадки, а насправді таять в собі багато проблем, з якими наші діти стикаються в повсякденному житті", - каже Усенко.
Вона також прокоментувала наступний випадок отруєння школярок - в Умані: "Після перегляду сюжету про випадок з дівчатами в Боярці дві неповнолітні вирішили перевірити дію ліків на собі, але прийняли дозу в 4 рази меншу - по 10 таблеток. Пояснюють вчинок тим, що хотіли привернути увагу батьків. Сім'ї дівчат перебувають на обліку, як такі, що потрапили в складні життєві обставини".
Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.
Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.
17 февраля СМИ сообщили, что в городе Умань Черкасской области две восьмиклассницы попали в больницу после того, как прямо в школе приняли препарат "Дротаверин".
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Это естественный отбор. Безмозглым тяжелей выжить
положено ...а вот когда взрослая тетка,на полном серьезе,вместо предвыборной программы зекретина,предлагала посмотреть про голобородько -вот где клиника,и воспитывают себе подобных.
Может нужно каждый такой случай обсуждать не только на Цензоре, но и в каждой школе в каждом классе, с внятным объяснением почему так делать НЕ нужно, или нет?
Дай волю правоохранителям, они весь интернет закроют. Или сделают его "суверенным". Неужели непонятно для прокурорши, что в этих самоубийствах интернет как средство связи не виноват. С такой же идеей можно запретить продажу кухонных ножей, ведь с их помощью совершается множество преступлений.