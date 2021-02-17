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Отруєння школярок спазмолітиком: дівчата з Боярки не були схильні до самогубства, з Умані - хотіли привернути увагу, - прокурор Усенко

Новини Цензор.НЕТ Події

Отруєння школярок спазмолітиком: дівчата з Боярки не були схильні до самогубства, з Умані - хотіли привернути увагу, - прокурор Усенко

Близько місяця тому школярка, яка вижила після прийому 40 таблеток спазмолітика у Боярці, побачила в TikTok відеозапис, де на чорному екрані була пропозиція: "Випий 40 таблеток "Но-шпа" і побачиш, що буде".

Про це пише в Facebook начальниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначає, що правоохоронці відпрацьовують версії негативного впливу інтернету, схиляння до самогубства, відносин з родиною і однолітками, законність продажу ліків дітям тощо.

"Але, забігаючи вперед, скажу, дівчатка не були схильні до самогубства, проблем у сім'ї і з однолітками не було. І цей приклад ще раз наголошує на пріоритетності таких справ, які в більшості сприймаються як нещасні випадки, а насправді таять в собі багато проблем, з якими наші діти стикаються в повсякденному житті", - каже Усенко.

Читайте також: Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ

Вона також прокоментувала наступний випадок отруєння школярок - в Умані: "Після перегляду сюжету про випадок з дівчатами в Боярці дві неповнолітні вирішили перевірити дію ліків на собі, але прийняли дозу в 4 рази меншу - по 10 таблеток. Пояснюють вчинок тим, що хотіли привернути увагу батьків. Сім'ї дівчат перебувають на обліку, як такі, що потрапили в складні життєві обставини".

Отруєння школярок спазмолітиком: дівчата з Боярки не були схильні до самогубства, з Умані - хотіли привернути увагу, - прокурор Усенко 01

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

17 февраля СМИ сообщили, что в городе Умань Черкасской области две восьмиклассницы попали в больницу после того, как прямо в школе приняли препарат "Дротаверин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление школьниц на Киевщине: в лицее с учениками работают психологи
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Топ коментарі
+21
Этим малолеткам хоть по возрасту быть идиотками
положено ...а вот когда взрослая тетка,на полном серьезе,вместо предвыборной программы зекретина,предлагала посмотреть про голобородько -вот где клиника,и воспитывают себе подобных.
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17.02.2021 21:47
+13
Це лише трохи неадекватні підлітки,гормонально неврівноважені!!! В Україні дорослі надивившись ТБ ,обрали Голобородька президентом !!!)))
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17.02.2021 21:29
+11
Заблокировать к чертям собачим этот тик ток и ему подобные. Ничего кроме мусора там нет. Но сколько бабла это приносит! Кто ж посмеет.
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17.02.2021 21:23
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Заблокировать к чертям собачим этот тик ток и ему подобные. Ничего кроме мусора там нет. Но сколько бабла это приносит! Кто ж посмеет.
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17.02.2021 21:23 Відповісти
Ага, давай запретим кухонные ножи, розетки, микроволновки только потому что дебилы не понимают опасности для здоровья.
Это естественный отбор. Безмозглым тяжелей выжить
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18.02.2021 08:04 Відповісти
Це лише трохи неадекватні підлітки,гормонально неврівноважені!!! В Україні дорослі надивившись ТБ ,обрали Голобородька президентом !!!)))
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17.02.2021 21:29 Відповісти
я вас засмучу - усі підліткі - неврівноважені і в них грають гормони. На те вони й підлітки.
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17.02.2021 21:48 Відповісти
Цікаво,чому я маю засмутитися ??)))
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17.02.2021 21:51 Відповісти
Певно, через Голобородька !!!)))
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18.02.2021 04:32 Відповісти
И вообще мне кажется, что это отработка методов войны РФ против Украины.Такой же как и синий кит. Доверие подростков к интернету большое, вот и говорят им: " Прыгни с высотного дома", " Прими таблетки","Выпей яду"... И они подчиняются. Вроде Белого братства. И тем самым нанося вред семьям и государству Украина.
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18.02.2021 06:09 Відповісти
Жаль, что Удафф почил в бозе, там бы им вмиг объяснили, что такое "выпей йаду" и "убейся ап катог" без всякого вреда для здоровья. Вон, ещё новость мелькнула, 12 летняя налакалась до беспамятства только потому, что знакомый мужик дал их компании бухла.
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18.02.2021 08:46 Відповісти
C "привлечь внимание" точно получилось.
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17.02.2021 21:31 Відповісти
Не суицидницы. Просто дуры. Жаль, что для установления этого факта пришлось отнимать время у правоохранителей.
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17.02.2021 21:33 Відповісти
Подростки все такие. Вспомните себя в нежном возрасте и те ошибки, что вы делали. Это диверсия против подростков. И надо найти кто дает такие советы и как минимум закрыть.
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18.02.2021 06:13 Відповісти
если я напишу "депутаты и другие представители секс меньшинств выпейте вазелинового масла фунфырик или касторки и вы удивитесь что будет" надеюсь это не послужит новой волной, захлестывающей клиники и заполняющей лазареты людьми в памперсах?
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17.02.2021 21:36 Відповісти
кстати, было бы правильнее и в тексте статьи не писать что именно выпили....
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17.02.2021 21:38 Відповісти
Вот , если пострадают депутаты, то тебя точно привлекут к ответственности.🙏🍷😨
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18.02.2021 06:15 Відповісти
Тик-ток - это диагноз. Но если в Китае проблема с перенаселением и им такое подходит, то у нас скорее мягкую порнуху нужно разрешить.
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17.02.2021 21:38 Відповісти
Потрібно на законодавчому рівні заборонити цей тік-ток, так само як колись вконтакте і говнокласники.
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17.02.2021 21:41 Відповісти
Этим малолеткам хоть по возрасту быть идиотками
положено ...а вот когда взрослая тетка,на полном серьезе,вместо предвыборной программы зекретина,предлагала посмотреть про голобородько -вот где клиника,и воспитывают себе подобных.
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17.02.2021 21:47 Відповісти
Після цього питають звідки такі дивні діти !!!)))
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17.02.2021 21:56 Відповісти
Да уж: интернет- страшная сила!
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18.02.2021 06:17 Відповісти
если после всяких больных запрещать все, то ничего не останется. Мы почему-то не травились ......А если в голове пусто, то проблема не соцсети.
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17.02.2021 21:58 Відповісти
честно, мне не жалко , если дура....естественный отбор. Если не сегодня, то завтра будет что-то другое...... А потом такие и в МММ вкладываются.
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17.02.2021 21:59 Відповісти
Спрыгни головой вниз с 16-го этажа и увидишь, что будет... Отруєння школярок спазмолітиком: дівчата з Боярки не були схильні до самогубства, з Умані - хотіли привернути увагу, - прокурор Усенко - Цензор.НЕТ 6711
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17.02.2021 22:10 Відповісти
Дебилы - единственное, что никогда не будет в дефиците.
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17.02.2021 22:26 Відповісти
Дорогие детки, кто владеет информацией - тот владеет миром, (читай своей жизнью). Ребята сейчас не времена прошлого дефицита в информации. У вас под руками интернет и кроме квестов можно порыться в мировой паутине и найти то золотое зерно, которое вас предупредит от необдуманных поступков, а возможно спасёт жизнь.
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17.02.2021 22:28 Відповісти
Заборонити б тікток але не вийде, хіба що якось обмежити, ця соцмережа створена спеціально для впливу на дітей.
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17.02.2021 22:38 Відповісти
Що ти маєш на увазі під "впливом"?
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17.02.2021 23:00 Відповісти
По перше реклама по вподобанням дітей, частіше за все прихована, по друге діти там представлені самі собі і від цього вони вразливі для впливу та маніпуляцій для яких використовують професійних психологів в тому числі.
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18.02.2021 01:59 Відповісти
Ваш висновок такий: ""Тік-ток" - то є секта по планомірному знищенню дітей і всіх нестійких до зовнішніх впливів. Хвороба називається конспірологією.
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18.02.2021 02:52 Відповісти
Нужно всё запретить! Всех детей в свободное от школы время держать пристёгнутыми к батарее. Безопасность детей может обеспечить только двухканальный телевизор чтоб там было - про "Сельский час.На полях страны", "Кинопанорама", "Чебурашка", "Ну погоди!" и "Спокойной ночи, малыши".
Может нужно каждый такой случай обсуждать не только на Цензоре, но и в каждой школе в каждом классе, с внятным объяснением почему так делать НЕ нужно, или нет?
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18.02.2021 18:05 Відповісти
Проголосуй за клоуна и увидишь что будет.
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17.02.2021 22:54 Відповісти
"правоохранители отрабатывают версии негативного влияния интернета"

Дай волю правоохранителям, они весь интернет закроют. Или сделают его "суверенным". Неужели непонятно для прокурорши, что в этих самоубийствах интернет как средство связи не виноват. С такой же идеей можно запретить продажу кухонных ножей, ведь с их помощью совершается множество преступлений.
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17.02.2021 22:58 Відповісти
Надо найти конкретного создателя сайта.
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18.02.2021 06:26 Відповісти
И?
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18.02.2021 18:06 Відповісти
Дурдом
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18.02.2021 00:54 Відповісти
це все результати дистанційного навчання яким не нарадуються можновладці з міносвіти та кабміну разом з мінздравом. Ось вони і повинні відповідати, що вони дали взамін навчальним закладам
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18.02.2021 05:56 Відповісти
Это все результаты прогресса. Интернет - страшная сила, которая вторгается в каждый дом. И надо научиться им пользоваться и выработать законодательные ограничения тем, кто там работает. Такие же как и для газет и телевидения.
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18.02.2021 06:23 Відповісти
Вот если мужчина в реале будет растлевать подростков или склонять их к самоубийству, то его привлекут к уголовной ответственности. А если то же самое, но через интернет, то что тогда?
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18.02.2021 06:25 Відповісти
Тогда нужно найти (не назначить, для показателей, а найти) создателя контента и привлечь к уголовной ответственности по той же статье.
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18.02.2021 18:10 Відповісти
Не прочитані книги теж мають здатність помститсь. Для дуреп молодість існує щоб наробити купу дурниць і все життя їх потім виправляти. А якби в Інтренті написали їжте по три ложки свого лайна і будете завжди молоді і красиві.
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18.02.2021 07:45 Відповісти
Зря откачивали. Естественный отбор таких ошибок не прощает.
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18.02.2021 10:03 Відповісти
 
 