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Столтенберг запропонував переглянути стратегічну концепцію НАТО з урахуванням дій Росії і Китаю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Столтенберг запропонував переглянути стратегічну концепцію НАТО з урахуванням дій Росії і Китаю

На майбутньому саміті НАТО, який відбудеться у Брюсселі цього року, генеральний секретар Єнс Столтенберг запропонує переглянути й оновити стратегічну концепцію Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запропоную главам держав і урядів, коли вони зберуться пізніше цього року, що вони повинні погодитися оновити стратегічну концепцію НАТО. Я так вважаю, тому що для цього настав час. У нас є стратегічна концепція, яку ми схвалили в 2010 році. Ця концепція добре нам послужила. Але відтоді середовище безпеки, з яким ми стикаємося, змінилося фундаментально", - пояснив Столтенберг свою позицію.

Як приклад він зазначив, що в чинній стратегічній концепції "ми не відреагували на зміщення балансу сили і наслідки у сфері безпеки, викликані підйомом Китаю, ледь згадали зміни клімату - а це серйозний збільшувач кризи, який реально впливає на нашу безпеку".

"У новій стратегічній концепції ми повинні відреагувати на це. Також у 2010 ми працювали над тим, щоб створити, як ми тоді це називали, стратегічне партнерство з Росією. Відтоді ми бачимо, як Росія відповідальна за агресивні дії щодо своїх сусідів, за незаконну окупацію Криму. Речі фундаментально змінилися. Тому ми повинні оновити стратегічну концепцію, ми маємо ще раз підтвердити наші основні цінності", - деталізував генсек Альянсу.

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"Мої пропозиції також включають поліпшення нашої здатності навчати і нарощувати потенціал у країнах-партнерах НАТО, тому що це більш стійкий спосіб внести свій вклад у стабільність у нашому регіоні і в боротьбі з тероризмом", - повідомив Столтенберг.

Водночас він зазначив, що Альянсу необхідно зміцнювати політичну і практичну співпрацю з демократичними однодумцями по всьому світу. "Таким чином, ми можемо захистити заснований на правилах порядок, який підривається країнами, що не поділяють наших цінностей, такими як Росія і Китай", - підкреслив генсек НАТО.

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Топ коментарі
+6
ЕС нужно связываться не с китайской рабочей силой, а украинской рабочей силой, а также многие предприятия по выпуску бытовой техники и др, перенести на территорию Украины, это будет выгодно ЕС и Украине
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17.02.2021 21:37
+5
И об этом.... Уинстон Черчилль кое-что знал о крови, поте и слезах. И разумная Англия выбрала - потеть, пахать, проливать кровь и слезы. Ни одному идиоту не пришло в голову, после просмотра «Огней большого города» пригласить англорожденного Чарли Чаплина чтоб он немножко договорился с Гитлером, просто посмотрев ему в глаза..... Столтенберг предложил пересмотреть стратегическую концепцию НАТО с учетом действий России и Китая - Цензор.НЕТ 5822
цитата сэра Уинстона Черчилля. Напоследок.«Я думаю, что в ближайшие несколько недель нам придётся сделать выбор между войной и позором, и я почти не сомневаюсь, каким будет этот выбор.»
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17.02.2021 21:50
+4
Хватит уже составлять список преступлений России для обоснования необходимости защитить мировой порядок, который устраивал всех, кроме России. Это список уже переполнен. Вы никогда не сдвинетесь с места, если захотите получить одобрение всех стран ООН, которые не понимают нависшей угрозы.
Быстрее пересматривайте ваши концепции, потому, что вы не поспеваете за разрушением мировой безопасности.
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17.02.2021 22:04
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********** запретила МАГАТЭ проинспектировать территорию ""независимых " реШпублик террористичесскойорганизацыи лднр..
А помните .. .. . В 2014-15 гг пресса писала о очагах РАДИОАКТИВНОГО загрязнения на месте боев ... сканируемых со спутников .... !! .. . Бедное население.... Готовьтесь к вспышках онкологии и т д... ! .
.
.....................
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17.02.2021 21:32 Відповісти
ЕС нужно связываться не с китайской рабочей силой, а украинской рабочей силой, а также многие предприятия по выпуску бытовой техники и др, перенести на территорию Украины, это будет выгодно ЕС и Украине
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17.02.2021 21:37 Відповісти
Про розвиток української економіки має дбати український уряд ,якого на жаль в Україні нема,є лише профанація уряда !!!))))
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17.02.2021 21:42 Відповісти
И об этом.... Уинстон Черчилль кое-что знал о крови, поте и слезах. И разумная Англия выбрала - потеть, пахать, проливать кровь и слезы. Ни одному идиоту не пришло в голову, после просмотра «Огней большого города» пригласить англорожденного Чарли Чаплина чтоб он немножко договорился с Гитлером, просто посмотрев ему в глаза..... Столтенберг предложил пересмотреть стратегическую концепцию НАТО с учетом действий России и Китая - Цензор.НЕТ 5822
цитата сэра Уинстона Черчилля. Напоследок.«Я думаю, что в ближайшие несколько недель нам придётся сделать выбор между войной и позором, и я почти не сомневаюсь, каким будет этот выбор.»
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17.02.2021 21:50 Відповісти
пришло им а голову...сразу после войны.черчиля поменяли на популиста.
а нашим даже не зашло,что в стране война.
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17.02.2021 21:57 Відповісти
Хватит уже составлять список преступлений России для обоснования необходимости защитить мировой порядок, который устраивал всех, кроме России. Это список уже переполнен. Вы никогда не сдвинетесь с места, если захотите получить одобрение всех стран ООН, которые не понимают нависшей угрозы.
Быстрее пересматривайте ваши концепции, потому, что вы не поспеваете за разрушением мировой безопасности.
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17.02.2021 22:04 Відповісти
_Предложит, видите ли... В будущем времени! Упоротые плуги... просто идейные, убеждённые тормоза! Столтенберг запропонував переглянути стратегічну концепцію НАТО з урахуванням дій Росії і Китаю - Цензор.НЕТ 7502
А тем временем:
Столтенберг запропонував переглянути стратегічну концепцію НАТО з урахуванням дій Росії і Китаю - Цензор.НЕТ 7177
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17.02.2021 22:19 Відповісти
Не те вже НАТО , й Хорол-річка не та ...
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17.02.2021 22:37 Відповісти
Ех... Не той тепер Ва́шингтон, Потомак річка не та!
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17.02.2021 23:46 Відповісти
помойму они там только бабло пилят и озабочиваются.
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17.02.2021 23:06 Відповісти
А які власне є альтернативи? Прийняти Україну до НАТО. Завезти 100500 Томагавків і чекати поки рашка здохне під санкціями. Бо загнана у кут криса може і рипанутись.
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17.02.2021 23:23 Відповісти
В ЛЮБОЙ ВОЙНЕ ГЛАВНОЕ ЛИКВИДАЦИЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ И МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ ВРЕМЕНИ !!! ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - ОШИБКА ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО, МАССОВОЕ УБИЙСТВО !!!
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18.02.2021 00:14 Відповісти
 
 