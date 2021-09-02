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Новини Політика України
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Головні новини 17 лютого: постанова ВР про Революцію Гідності, Росія готується до війни з НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 17 лютого: постанова ВР про Революцію Гідності, Росія готується до війни з НАТО

Парламент прийняв постанову про Революцію Гідності, повноваження ОАСК хочуть скоротити, Україна повертається до адаптивного карантину, - головні новини країни 17 лютого.

Революція Гідності

Верховна Рада підтримала заяву у зв'язку з річницею подій Революції Гідності. Документ визнає події зими 2013-2014 рр. як один із ключових моментів українського державотворення і виразник національної ідеї свободи.

"За" проголосували 295 депутатів. "Проти" висловилася фракція ОПЗЖ і "слуга народу" Бужанський.

Повноваження Окружного адмінсуду можуть скоротити

Скорочення передбачено законопроєктом №5067, який подав президент Володимир Зеленський. Президент пропонує забрати в ОАСК і передати до Верховного Суду як суду першої інстанції справи, в яких оскаржуються акти уряду і міністерств, державних регуляторів і будь-якого органу влади, повноваження якого поширюються на всю Україну.

Повернення до адаптивного карантину

Кабінет міністрів України з 24 лютого вводить по всій території України "жовту" зону епіднебезпеки, яка передбачає деякі пом'якшення діючих карантинних обмежень. Заклади громадського харчування зможуть працювати на годину довше, а школярі та студенти - відвідувати заняття групами понад 20 осіб.

Тим часом в Івано-Франківську через спалах коронавірусу ввели червоний рівень небезпеки і розгортають перший в Україні мобільний госпіталь. Кількість хворих стрімко зростає і на Буковині - там щодня госпіталізують понад 100 осіб.

Степанова можуть звільнити через вакцини

Про можливу відставку міністра охорони здоров'я заявили відразу двоє "слуг народу" - Євгенія Кравчук і Данило Гетманцев. Відставка загрожує Степанову, якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація.

Росія готується воювати з НАТО

До такого висновку прийшла розвідка Естонії. Якщо ж РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну - воно буде зовсім не таким, як у 2014 році, - це думка директора українського Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександра Литвиненка.

Тим часом кремлівський пропагандист Соловйов в ефірі російських пропагандистських каналів хвалить Гітлера.
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17.02.2021 22:11 Відповісти
И ещё новость... .Головні новини 17 лютого: постанова ВР про Революцію Гідності, Росія готується до війни з НАТО - Цензор.НЕТ 1000
Київська митрополія завжди підпорядковувалася Вселенському Патріархату Отже, протягом трьохсот років Київська митрополія підпорядковувалася Московському патріархату неканонічно. З церковного погляду - на території України аніколи не існувало та не існує таких структур як УПЦ МП чи РПЦ. Київська митрополія завжди належала Вселенському патріархату, а нібито передача - наслідок перекладацького спотворення, фальсифікації змісту вже грецьких церковних грамот та втрати їхніх оригіналів", - говорить Кульчинський..
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17.02.2021 22:12 Відповісти
********** запретила МАГАТЭ проинспектировать территорию ""независимых " реШпублик террористичесской организацыи лднр..А помните .... . В 2014-15 гг пресса писала о очагах РАДИОАКТИВНОГО загрязнения на месте боев ... сканируемых со спутников .... !! .. .Бедное население....Готовьтесь к вспышках онкологии и т д... ! .........

Головні новини 17 лютого: постанова ВР про Революцію Гідності, Росія готується до війни з НАТО - Цензор.НЕТ 8696
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17.02.2021 22:12 Відповісти
А там з 2014 і так онкологія цвіте буйним цвітом!
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18.02.2021 07:42 Відповісти
Скотомордые свинособаки хотят нате обявить войну, а затем здаться, чтобы их кормили.
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18.02.2021 01:16 Відповісти
Нехай вже мордор нападе,щоб вигріб раз і назавжди!
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18.02.2021 07:44 Відповісти
 
 