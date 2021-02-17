Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Через пів року після проведення першої кампанії вакцинації проти COVID-19 може знадобитися ще одна кампанія.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Важливо не так, коли буде зроблено перше щеплення. Важливо, що потрібно дуже швидко провести всю вакцинальну кампанію першої хвилі, тому що COVID-19 найближчим часом нікуди не подінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, приблизно через пів року - дев'ять місяців, потрібно буде зробити другу вакцинацію. Я маю на увазі, другий раз вакцинувати, щоб не захворіти", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+13 wittmann1980
показати весь коментар17.02.2021 22:36
+10 belge
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+8 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар17.02.2021 22:50
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ВОНО - тільки так і ніяк інакше!
Вот это. я понимаю. чуваки построили себе насос, чтобы бабло качать.
Это полумеры. Предлагаю включить в коммунальные платежи. 1-го числа каждого месяца покажи квитанцию, что в прошлом месяце вакцинировался.
в 2020 - прятались от вируса
в 2021 - будем прятаться от вакцинации
в 2022 - начнем прятаться от вакцинированных
т.е как бы еще вся веселуха впереди
"все же это начало болезней" Матф.24:8
Я ніде не бачила, щоб повідомлялося про те, що щеплені не захворіють ковідом.
Все, що обіцяється (вилами по воді писано), це те, що ніби-то протікання хвороби буде легшим. При цьому, людина може хворіти безсимптомно теж (після щеплення) і заражати оточуючих.
Тому не треба брехати, Степанов.
Те саме з щепленнями від грипу. Вони не дають гарантії, що людина не захворіє. Що якраз часто і трапляється.