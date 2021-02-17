Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов

Через пів року після проведення першої кампанії вакцинації проти COVID-19 може знадобитися ще одна кампанія.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Важливо не так, коли буде зроблено перше щеплення. Важливо, що потрібно дуже швидко провести всю вакцинальну кампанію першої хвилі, тому що COVID-19 найближчим часом нікуди не подінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, приблизно через пів року - дев'ять місяців, потрібно буде зробити другу вакцинацію. Я маю на увазі, другий раз вакцинувати, щоб не захворіти", - сказав Степанов.

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