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Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов

Через пів року після проведення першої кампанії вакцинації проти COVID-19 може знадобитися ще одна кампанія.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Важливо не так, коли буде зроблено перше щеплення. Важливо, що потрібно дуже швидко провести всю вакцинальну кампанію першої хвилі, тому що COVID-19 найближчим часом нікуди не подінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, приблизно через пів року - дев'ять місяців, потрібно буде зробити другу вакцинацію. Я маю на увазі, другий раз вакцинувати, щоб не захворіти", - сказав Степанов.

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Топ коментарі
+13
Вечный бизнес!
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17.02.2021 22:36
+10
Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, - Степанов

Вот это. я понимаю. чуваки построили себе насос, чтобы бабло качать. Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов - Цензор.НЕТ 6089
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17.02.2021 22:37
+8
***
в 2020 - прятались от вируса
в 2021 - будем прятаться от вакцинации
в 2022 - начнем прятаться от вакцинированных
т.е как бы еще вся веселуха впереди
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17.02.2021 22:50
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с такими темпами вы через пол года только начнете вакцинировать...
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17.02.2021 22:35 Відповісти
Это по оптимистичному сценарию
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17.02.2021 22:41 Відповісти
С осени думаю )))
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17.02.2021 22:43 Відповісти
Вечный бизнес!
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17.02.2021 22:36 Відповісти
Вічність, в розумінні цього зебілоїда, складає той час, поки воно може верещати, та мати вплив на закупівлю.
ВОНО - тільки так і ніяк інакше!
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18.02.2021 01:02 Відповісти
Я про производителей вакцин, Степанов и такие как он - лишь пешки.
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18.02.2021 09:05 Відповісти
И этот бизнес будет процветать, пока не будет эффективного лекарства от этой болезни. Пока повсеместно не будут применятся такие лекарства и методике, как сейчас это пока-что экспериментально происходит в Израиле - производители вакцин будут иметь суперприбыли. Кому интересно - ссылка на BBC по этому лечению. Так или иначе, что после вакцины, что после болезни у человека появляются антитела к этому вирусу. А здесь лечение за несколько дней + собственный природный иммунитет. Могу ошибаться, я не врач.
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18.02.2021 09:15 Відповісти
Погоджуюсь з вашою думкою і хочу доповнити. Дієві ліки є не тільки в Ізраїлі. Але про це нема можливості говорити вголос, не викликавши осуд. Тому не стану уточнювати. І ще. Під цей шалений галас, який підняли навколо необхідності перманентних щеплень, якось забули про такі прості і дієві способи захисту, як правила гігієни під час епідемій. Нагадаю одну з багатьох рекомендацій покійного професора Івана Неумивакіна. Він казав, що під час епідемій вірусних захворювань візьміть за правило наступне. Прийшов додому, прополощи ніс, горло розчином звичайної кухонної соди, і матимеш дієвий захист...
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18.02.2021 13:58 Відповісти
Причем здесь зебилоиды, порохоботы и прочие - это вечный бизнес для производителей вакцин.
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18.02.2021 09:04 Відповісти
степанов - світило світової медицини. Перший дослідив, скільки тримаються ефективні антитіла.
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17.02.2021 22:36 Відповісти
він дослідив скіки бабла скомуніздить
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17.02.2021 23:32 Відповісти
Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, - Степанов

Вот это. я понимаю. чуваки построили себе насос, чтобы бабло качать. Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов - Цензор.НЕТ 6089
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17.02.2021 22:37 Відповісти
А говорят - вечного двигателя не существует, врут наверное :-
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17.02.2021 22:50 Відповісти
Вы же не думали всерьез, что они собрались делать вакцинацию бесплатной? Если не думали, значит у вас все в порядке с логикой и вы давно живете в Украине !!! Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов - Цензор.НЕТ 6226
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17.02.2021 23:34 Відповісти
да ладно, насос давно построен, нам на предприятии каждую неделю выдают пачку из 50 масок, уже почти год, сколько денег на них приходится тратить я хз, но немало
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18.02.2021 06:24 Відповісти
Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, - Степанов
Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов - Цензор.НЕТ 6347
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17.02.2021 22:41 Відповісти
Через півроку - нові відкати. І так - кожні півроку!
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17.02.2021 22:43 Відповісти
Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов - Цензор.НЕТ 5637 Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов - Цензор.НЕТ 9757
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17.02.2021 22:44 Відповісти
бессмысленная хрень - не вакцинировался вовремя - заболел.... вакцинировался - 50% что тоже заболеешь...
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17.02.2021 22:44 Відповісти
Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, - Степанов

Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов - Цензор.НЕТ 5759 Это полумеры. Предлагаю включить в коммунальные платежи. 1-го числа каждого месяца покажи квитанцию, что в прошлом месяце вакцинировался.
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17.02.2021 22:46 Відповісти
***
в 2020 - прятались от вируса
в 2021 - будем прятаться от вакцинации
в 2022 - начнем прятаться от вакцинированных
т.е как бы еще вся веселуха впереди
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17.02.2021 22:50 Відповісти
таки да
"все же это начало болезней" Матф.24:8
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17.02.2021 23:10 Відповісти
Зомбиапокалипсис после вакцины. Отличный сценарий.
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17.02.2021 23:16 Відповісти
или простое...чипирование))) (как ужаснулась срашка, сама себя напугав)))))
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17.02.2021 23:20 Відповісти
даже кино на эту тему было, Я- Легенда, кололись непонятно чем и в результате зомби апокалипсис
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18.02.2021 06:31 Відповісти
при условии ,что Степанов будет еще пол-года наматывать мозги украинского народа на ложь
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17.02.2021 23:13 Відповісти
"девять месяцев",чьо,вполне прозрачный намек ублюдка...
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17.02.2021 23:25 Відповісти
Украина, как расия, идет своим неведомим путем. Бидло наріт хавае.
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18.02.2021 00:01 Відповісти
Этого идиота стало слишком много.
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18.02.2021 01:07 Відповісти
Да если бы только был один! За счет экспорта можно и золотовалютный запас пополнять.
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18.02.2021 06:43 Відповісти
Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть", - сказал Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3248568

Я ніде не бачила, щоб повідомлялося про те, що щеплені не захворіють ковідом.
Все, що обіцяється (вилами по воді писано), це те, що ніби-то протікання хвороби буде легшим. При цьому, людина може хворіти безсимптомно теж (після щеплення) і заражати оточуючих.

Тому не треба брехати, Степанов.
Те саме з щепленнями від грипу. Вони не дають гарантії, що людина не захворіє. Що якраз часто і трапляється.
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18.02.2021 01:17 Відповісти
На манеже одни и теже. Корономафия бессметна. Кайтесь папуасы (вакцинируйтесь) а то коронобес накажет . Справки не даст.
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18.02.2021 05:11 Відповісти
"И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди". Опять вакцинация впереди!
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18.02.2021 06:39 Відповісти
Пощеплять кріпаків як велику рогату худобу від бурцельозу. Я думав що фармкорпорації зароблять лише 1 млрд доларів на Україні. Я помилився заролять вже 2 млрд.доларів.
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18.02.2021 07:31 Відповісти
 
 