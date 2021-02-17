Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Градизьку Кременчуцького району відремонтували фасад будинку культури, а на ньому розфарбували комуністичну ліпнину. Це - серп і молот червоного кольору на тлі колосків пшениці. За словами голови селищної громади Мирослава Носа, це зробили з урахуванням думки місцевих жителів.
Фасадну частину будинку культури в Градизьку почали оновлювати в 2017 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Вартість робіт становила близько 35 тисяч гривень. Комуністичні символи на фасаді залишили тому, що цього хотіли місцеві, розповів Мирослав Носа. Однак, як опитували мешканців Градизька, не розповів.
"Така думка людей. Чому ця ліпнина нікому не цікава була, поки ми не завершили ремонт. Якщо ми її зіб'ємо, то що там буде?" - каже Мирослав Носа.
У Градизьку є два будинки культури. Цей використовують для дискотек, під час виборів і для секції настільного тенісу, розповів голова громади.
За словами представника Українського інституту національної пам'яті Олега Пустовгара, зображення комуністичних символів зараз незаконне.
"За 6 років було достатньо часу, щоб демонтувати цю ліпнину. Є приклади і в Україні, і в області, де на місці таких символів з'являлися державні символи або символи громади. Важливо, що ці символи не просто десь, а на будинку культури", - розповів Олег Пустовгар.
За його словами, в 2020 році на Полтавщині демонтували близько десяти комуністичних символів і п'ять пам'ятників. Їх відвезли в спеціалізований музей у Путивлі на Сумщині.
Нагадаємо, у квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила чотири закони про декомунізацію. Вони набрали чинності 21 травня того ж року. Документами засуджуються комуністичний і нацистський тоталітарні режими, розсекречуються архіви Комітету держбезпеки СРСР, вводиться перейменування населених пунктів і демонтаж постаментів, пам'ятників і символіки, пов'язаних із комуністичним режимом.
Будь ласка, зачекайте...
"Нос" - повесть Гоголя.
Пусть на ДК вместо серпа и молота нос налепят - будет органично
Люди.. Хер на блюде. Детский лепет. А если бы они свастику заказали?
А Симоненко, если он тоже "фюрер", с какого перепугу жирную государственную пенсию Украина выплачивает?
Странная какая то "декому-низация" коммунистическую символику сносят а "фюрера" "злочинного" коммунизма, почему то нет...
ты считаешь, что раз есть Симоненко, то ничего нельзя больше делать ?
Симоненко и партия регионов относится к символике ?
какие ко мне могут быть вопросы ?
А так і рибку з"їли, і на сіли!
Єдина користь: морда Симоненка зникла! Але залишилось питання, якщо то ворожа особа для держави, якого хера, вона своєму кату платить жирнюще державне утримання? Як до речі і Кілі Азірову, і Овочу, і Гані Гемані, і Інні Богосранські...
Ще до російської агресії чув, що у тому клюбі на танцях таблетки продають прямо на касі. Може брешуть.
Колись за Хрущова то був районний будинок культури. Скільки там було поставлено вистав! Самодіяльні артисти грали так, що деяким бенюкам ще в них повчитись. А фільм-опера "Запорожці за Дунаєм" десь у 1962-1963 роках? Народ ледь долі не качався від сміху, коли Карась дражнив свою дружину погрозами женитись на туркенях. "Таке мале, а вже - чорне. Шо з нього буде коли виросте?"
Спустившись нижче бруківкою можна було попасти на дуже старий Градизький базар (ринок). Там ще за царя петра торгували різним крамом, а в храмові дні був ярмарок як і в Сороченцях. Десь поряд у дитинстві жив майбутній письменник Іван Білик (як він стверджував це призвіще його отчима). А баба його була з Котляревських (родичка Івану Котляревському). І жили Котляревські на цій же вуличці побіля заготскоту. Як вона спершу називалася - я не знаю. За совка називалася Комсомольська. А нині перейменована у Дворянську. Чому? - А люди так захотіли.
Мнение, есть только мнение , а закон надо исполнять
Вот только для Уголовного Кодекса - преступление уже законченое явление ... Снос теперь - это смягчающее обстоятельство а не освобождающее от ответсвтенности !
А по суті питання - яких людей питали? Скільки опитаних? Та і які взагалі опитування по незаконному апріорі питанню?
За носа того Носа і в СБУ, з відкриттям кримінальної справи. Які проблеми?
и помогло, сразу совки притихли
сейчас коммунизьму ждут тихо
Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.
Небезынтересный эсперимент получится. Кгда увидим, что в сухом остатке останется.
Вот есть дом культуры который построил совок. И есть... а ничего подобного и близко нет, построенного ... не совком.
И сделают детишки выводы на предмет накопленного в оффшорах...