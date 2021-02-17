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Полтавщина (732) декомунізація (448)

Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині:

У Градизьку Кременчуцького району відремонтували фасад будинку культури, а на ньому розфарбували комуністичну ліпнину. Це - серп і молот червоного кольору на тлі колосків пшениці. За словами голови селищної громади Мирослава Носа, це зробили з урахуванням думки місцевих жителів.

Фасадну частину будинку культури в Градизьку почали оновлювати в 2017 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Вартість робіт становила близько 35 тисяч гривень. Комуністичні символи на фасаді залишили тому, що цього хотіли місцеві, розповів Мирослав Носа. Однак, як опитували мешканців Градизька, не розповів.

"Така думка людей. Чому ця ліпнина нікому не цікава була, поки ми не завершили ремонт. Якщо ми її зіб'ємо, то що там буде?" - каже Мирослав Носа.

У Градизьку є два будинки культури. Цей використовують для дискотек, під час виборів і для секції настільного тенісу, розповів голова громади.

За словами представника Українського інституту національної пам'яті Олега Пустовгара, зображення комуністичних символів зараз незаконне.

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"За 6 років було достатньо часу, щоб демонтувати цю ліпнину. Є приклади і в Україні, і в області, де на місці таких символів з'являлися державні символи або символи громади. Важливо, що ці символи не просто десь, а на будинку культури", - розповів Олег Пустовгар.

За його словами, в 2020 році на Полтавщині демонтували близько десяти комуністичних символів і п'ять пам'ятників. Їх відвезли в спеціалізований музей у Путивлі на Сумщині.

Нагадаємо, у квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила чотири закони про декомунізацію. Вони набрали чинності 21 травня того ж року. Документами засуджуються комуністичний і нацистський тоталітарні режими, розсекречуються архіви Комітету держбезпеки СРСР, вводиться перейменування населених пунктів і демонтаж постаментів, пам'ятників і символіки, пов'язаних із комуністичним режимом.

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Топ коментарі
+41
Снести к херам! ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!
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17.02.2021 22:48
+36
Коммунистическую символику восстановили при ремонте дома культуры на Полтавщине: "Такое мнение людей"

Люди.. Хер на блюде. Детский лепет. А если бы они свастику заказали? Коммунистическую символику восстановили при ремонте дома культуры на Полтавщине: "Такое мнение людей" - Цензор.НЕТ 2957
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17.02.2021 22:48
+24
Причём здесь мнение людей к закону ?
Мнение, есть только мнение , а закон надо исполнять
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17.02.2021 22:53
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17.02.2021 22:48 Відповісти
Треба цього Носа за носа та до суду !!!)))
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17.02.2021 22:52 Відповісти
Полтавщина - родина Гоголя.

"Нос" - повесть Гоголя.

Пусть на ДК вместо серпа и молота нос налепят - будет органично
Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 7235
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17.02.2021 23:36 Відповісти
Голова тергромади Мирослав Носа до Гоголя не має ніякого відношення. Бо їх сімья родом із Карпат. І Носа більш за все призвіще угорського походження. А попали вони на Полтавщину через службу в УПЦ МП старшого Носи. Чому не пішли в грекокатолики? Хто-зна, може там треба було на попа більше вчитись. А московський патріархат - це вам не абищо, це - влада. І підтримка влади на протязі ось вже скільки десятилітть.
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18.02.2021 00:12 Відповісти
А почему не другой орган из трех букв?
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18.02.2021 09:23 Відповісти
А потом набить на пузе серп и молот - и пусть на зоне кукарекает
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17.02.2021 23:50 Відповісти
Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 1664
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18.02.2021 09:55 Відповісти
Коммунистическую символику восстановили при ремонте дома культуры на Полтавщине: "Такое мнение людей"

Люди.. Хер на блюде. Детский лепет. А если бы они свастику заказали? Коммунистическую символику восстановили при ремонте дома культуры на Полтавщине: "Такое мнение людей" - Цензор.НЕТ 2957
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17.02.2021 22:48 Відповісти
История не знает сослагательного наклонения.
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17.02.2021 22:53 Відповісти
Так это законом приравнена к гитлеровской свастике !
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17.02.2021 22:57 Відповісти
А Рыгов, за убийства на Майдане почему не "декомунизировали" и к гитлеровской свастике не приравняли?
А Симоненко, если он тоже "фюрер", с какого перепугу жирную государственную пенсию Украина выплачивает?
Странная какая то "декому-низация" коммунистическую символику сносят а "фюрера" "злочинного" коммунизма, почему то нет... Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 8719
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18.02.2021 00:14 Відповісти
У тебя какая-то каша в голове - раз ты у меня это спрашиваешь !?
ты считаешь, что раз есть Симоненко, то ничего нельзя больше делать ?
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18.02.2021 00:35 Відповісти
Я не спрашиваю, я констатирую факт что: "тут читаем, тут не читаем а тут рыбу заворачиваем"..
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18.02.2021 00:40 Відповісти
Ты наверно "ВЫПАЛ" ИЗ ВРЕМЕНИ... В АНАБИОЗЕ БЫЛ ? Вся коммунистическая символика запрещена !
Симоненко и партия регионов относится к символике ?
какие ко мне могут быть вопросы ?
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18.02.2021 00:51 Відповісти
он пенсию получает в качестве бывшего депутата или коммуниста ? смотри, ты я смотрю или тупой или заблудился или провокатор
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18.02.2021 00:52 Відповісти
Достаточно посмотреть сколько бівших членов КПСС и ВЛКСМ сегодня во власти под личиной патриотов.
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18.02.2021 09:06 Відповісти
а кто будет восстанавливать носа мирославу носа
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17.02.2021 22:49 Відповісти
А чому не застосовуються штрафні санкціі чи інші карні засоби!!!)))
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17.02.2021 22:50 Відповісти
Бо аваківським мєнтам таких вказівок не надходило.
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17.02.2021 22:52 Відповісти
Безвідповідальність ,це ще одна біда України !!)))
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17.02.2021 22:54 Відповісти
Діду, зараз ти патріот і ярий антикомуніст, але коли б, не дай Бог, змінилася б в нашій країні влада на яку-небудь комуняцьку чи близьку до неї, ви ж разом з Тягнибоком і Фаріоншею вдягнете червоні галстуки і першими ж побіжите ставити назад звалених ленінів. 100%!
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18.02.2021 01:03 Відповісти
Всяк вважає на власний розсуд,або всяк по собі судить !!!)))
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18.02.2021 02:02 Відповісти
Каких блюдей?
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17.02.2021 22:50 Відповісти
Всё познаётся в сравнении.
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17.02.2021 22:51 Відповісти
Бреше.
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17.02.2021 22:51 Відповісти
Знищення комуністичних пам'яток пов'язане не з тим, що ми хочемо забути чи викреслити цю епоху зі своїх життів. Часто, звісно, хочемо, але й розуміємо, що нищення пам'яток не змінить минулого. Але змінить ********** і майбутнє. Декомунізація потрібна була не для того, щоб забути, а саме для того, щоби пам'ятати - бо комуністичні пам'ятки були схвальними, а не просто некритичними, репрезентаціями ідей, котрій нашій ******** етиці відверто ворожі, оскільки не визнають за нею права на існування. - https://gazeta.ua/blog/54627/dekomunizaciya-potribna-ne-dlya-togo-schob-zabuti-a-schob-pamyatati
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17.02.2021 22:52 Відповісти
"Декомунізацією", просто відволікли увагу від деРигоаналізації після Майдану. Бо всі наші політики, пов"язані круговою кровавою порукою розграбування державного майна і державних ресурсів, і якби тоді реально потягли бодай за одного Рига, на світ божий витягли-б і решту "кумів".
А так і рибку з"їли, і на Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 7586сіли!
Єдина користь: морда Симоненка зникла! Але залишилось питання, якщо то ворожа особа для держави, якого хера, вона своєму кату платить жирнюще державне утримання? Як до речі і Кілі Азірову, і Овочу, і Гані Гемані, і Інні Богосранські... Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 1566 Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 1583 Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 1566 Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 1583 Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 1566
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17.02.2021 23:54 Відповісти
Коммунистическую символику восстановили при ремонте дома культуры на Полтавщине: "Такое мнение людей" - Цензор.НЕТ 8731 Коммунистическую символику восстановили при ремонте дома культуры на Полтавщине: "Такое мнение людей" - Цензор.НЕТ 7516
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17.02.2021 22:52 Відповісти
Есть Закон! А то завтра эти "люди" решат "младую республику" строить....
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17.02.2021 22:52 Відповісти
єтіх людей там з гулькін нос. А сам Носа - син попа московського патріахата. Якби не його УБД, його б не вибрали мером, а потім і головою громади. Був ментом, потім пішов у нацгвардію і отримав УБД. Цей з дозволу сказати клюб (який там будинок якоїсь культури?) утримують проросійськи налаштовані люди. Ото певно голова на їх думку і спирався.
Ще до російської агресії чув, що у тому клюбі на танцях таблетки продають прямо на касі. Може брешуть.
Колись за Хрущова то був районний будинок культури. Скільки там було поставлено вистав! Самодіяльні артисти грали так, що деяким бенюкам ще в них повчитись. А фільм-опера "Запорожці за Дунаєм" десь у 1962-1963 роках? Народ ледь долі не качався від сміху, коли Карась дражнив свою дружину погрозами женитись на туркенях. "Таке мале, а вже - чорне. Шо з нього буде коли виросте?"
Спустившись нижче бруківкою можна було попасти на дуже старий Градизький базар (ринок). Там ще за царя петра торгували різним крамом, а в храмові дні був ярмарок як і в Сороченцях. Десь поряд у дитинстві жив майбутній письменник Іван Білик (як він стверджував це призвіще його отчима). А баба його була з Котляревських (родичка Івану Котляревському). І жили Котляревські на цій же вуличці побіля заготскоту. Як вона спершу називалася - я не знаю. За совка називалася Комсомольська. А нині перейменована у Дворянську. Чому? - А люди так захотіли.
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17.02.2021 23:42 Відповісти
Причём здесь мнение людей к закону ?
Мнение, есть только мнение , а закон надо исполнять
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17.02.2021 22:53 Відповісти
Почему то о законе здесь на цензоре многие вспоминают только тогда, когда это им удобно.
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18.02.2021 07:06 Відповісти
Хай не пиз...т. Возбуждайте уголовное дело
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17.02.2021 22:54 Відповісти
Якщо так ,то він сам завтра полізе того молотка з серпом здовбувати !!!)))
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17.02.2021 22:56 Відповісти
Вот пусть и лезет !
Вот только для Уголовного Кодекса - преступление уже законченое явление ... Снос теперь - это смягчающее обстоятельство а не освобождающее от ответсвтенности !
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17.02.2021 22:59 Відповісти
взыскать заодно потраченные на восстановление деньги пользу громады...
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17.02.2021 23:31 Відповісти
А з якого дива, цієї новини немає в українській версії ЦН?
А по суті питання - яких людей питали? Скільки опитаних? Та і які взагалі опитування по незаконному апріорі питанню?
За носа того Носа і в СБУ, з відкриттям кримінальної справи. Які проблеми?
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17.02.2021 22:57 Відповісти
ТАМ, я так зрозумів, ще й якийсь референдум проводився,бо посилаються що люди чогось захотіли, то нехай перевірять, по якій процедурі і наскільки законно і чи є спільники в проведенні , тут аж цілих дві справи
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18.02.2021 09:32 Відповісти
а хто в нас соблюдає закон...да нихто
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17.02.2021 23:02 Відповісти
Два останні роки улюблена відмазка влади, для прикриття своїх "делішек", "Так нарід захотів."
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17.02.2021 23:03 Відповісти
глядишь на другом доме культуры бронзовую шнобелю окупанта закажут.Нос должен быть без носа.Некуй за монеты украинских налогоплательщиков вражескую символику клеить
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17.02.2021 23:09 Відповісти
А у Франції, памятники, стоять і Королям, і Революціям поряд, і ніхто нікого там не "декомунізує" хоч крові теж пролили немало і ті, і інші...
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18.02.2021 00:02 Відповісти
Толя, тут тобі не Хранція Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 7969
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18.02.2021 00:24 Відповісти
Тому й живем як лохи!
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18.02.2021 00:42 Відповісти
Чумодан,вокзал і на Хранцію
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18.02.2021 09:34 Відповісти
Шо можно ожидать от свежевыбраного главы поселкового совета Носа, мы уже видим, становитсч грустно, но не катастрофично, вакцины от тупоумия еще нету, значит надо созлавать курсы изучения истории Украины, хотя бы для местной элиты.
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17.02.2021 23:12 Відповісти
Мєстна еліта - не зовсім еліта. Бо відбір (еліти я маю на увазі) буває із різним знаком. Що толку з того, що Іван Білик родився в Градизьку? Це той Білик, що цілком аргументовано додав Києву віку ще на пять століть до московської версії. За що у свій час трохи потерпав. Добре що хоч не так як Стус. Нам і зараз підспівуючи кремлю деякі розповідають що Україна починається з Грушевського та Вишиваного (агента австрійського генштабу). А Іван Білик своїми історичними романами прямо заявив: ще князь Гатило ( переіначений всякими німцями в Атилу) вже був українцем. Древня історія Градизька, як і історія України в цілому, не особливо хвилює приходьків, які розглядають Градизьк як трамплін для подальшого пересування де ще їм буде ліпше. Ось одна із таких продає хату. Бо діти в росії - військові пенсіонери. Виросли тут, а служили совку і росії. І таких багато. Хто в росії, хто в Ізраїлі, а хто по-новомодньому в Польші. Хто буде розбудовувати Україну там де родився і живе? Коли приходьки ( а вони агресивні і легко обєднуються проти місцевих) мають на меті лише власну користь, а не користь усієї громади.
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18.02.2021 00:00 Відповісти
Неспроста... Это такой "пробный шар". Если сильно возмутятся, скажут произошло недоразумение и незаметно устранят. Если нет, потихоньку начнут возвращать ленинских истуканов и пошло-поехало: красные флаги, даздравствуетсовок, путинвведивайска!
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17.02.2021 23:13 Відповісти
"Ленінскіх істуканов" давно вже здали в металобрухт! Не виключено що вся ця "декому-нізація" як раз і затівалась з метою особистого збагачення, бо якщо порахувати вагу і вартість бронзи з них по всій Україні, ох і кругленька-ж сумма вийде в баксах...
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18.02.2021 00:06 Відповісти
они гипсовые были в основном, альо! Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 2362
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18.02.2021 00:26 Відповісти
Гіпсові, на вулиці не ставляють, вони розмокають і розлазяться за лічені роки, то бюсти в приміщеннях гіпсові, а назовні, або бронза або камінь! (Мать Родина з нержавійки, Арка Дружби Народів з титану)
Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 74
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18.02.2021 00:47 Відповісти
у нас тоже хотели вову оставить, пока его не обляпали активисты
и помогло, сразу совки притихли
сейчас коммунизьму ждут тихо
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17.02.2021 23:17 Відповісти
Активісти тільки з пам"ятниками та маразматичними пенсіонерами воювати і здатні...
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18.02.2021 01:06 Відповісти
У мене вдома "Ілліча" знесли ще в 90-ті. А на постамент поставили Тараса. І це - правильно... Бо по тій землі він ходив босими ногами і описав ті місця в своїх поезіях (Це - в буквальному сенсі...).
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18.02.2021 06:54 Відповісти
Нацистскую сімволіку васстанафілі прі рємонтє дома нациста в Бєрхтєсгадєнє на Гєрманщінє. Такоє мнєніє льюдєй - вєтєранофф гєстапо.
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17.02.2021 23:42 Відповісти
Ще один збоченець совкодрочер вирішив побавитися.
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17.02.2021 23:48 Відповісти
Идеальный ответ на вопрос---почему у нас нихера не получается последние 30-0 лет. Есть закон, принят не вчера, все знают его, глава местной общины, представитель власти тоже всё знает! Тут стоит сделать так. Уволить по не соответствию и без права занимать должности во власти и в выборной в том числе, стаж не засчитывать. Сажать смысла нет, пусть просто работает. В Мозамбике закон работает---у нас нет! Кстати---главу рай-администрации следом отправить.
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17.02.2021 23:52 Відповісти
Платіть їм зарплати і пенсії совєтськіми рублями. Настальгувати - так по повній.
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17.02.2021 23:55 Відповісти
Терміново прийняти закон,про позбавлення українського громадянства за вийобування в бік кацапів та совкодрочільню.
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18.02.2021 01:01 Відповісти
Тю, устройте им совдепию в отдельно взятом населенном пункте. С товарным дефицитом, коллективизацией, партсобраниями и т.д., но с возможностью выбора и отступа. Временный музей, так сказать, показательный.
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18.02.2021 01:31 Відповісти
Символов человеконенавистнической идеологии в Украине не будет нигде, и пусть совки хоть массово застрелятся
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18.02.2021 10:54 Відповісти
Це хто в них такий знавець з радянської історії? Це була чудова влада, яка знищило голодомором 10 млн людей, яка так захистила Україну співпрацею з націонал-соціалістичною Німеччиною, що забула навіть прийняти наказ про оборону, тому завдяки Сталіну і Жукову таки їй вдалось спалити до тля Україну туди до Москви і назад до Берліну. А серп і молот це підпис Сталіна як і той стяг червоно лазоревий в честь Лазаря Кагановича. Тому цим знавцям плють з могил також і ті 5000 письменників яких розстріляли та замордували ті чудові хлопці з ОГПУ, МГБ, НКВС, КДБ... Які в спеціально відбили нирки поету Василю Симоненку.
Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.
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18.02.2021 05:59 Відповісти
В 1996 году в Граджиське на остановке написали - Бей армян , и начались волнение
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18.02.2021 06:21 Відповісти
Цікаво як би він зреагував коли б йому "фейс відрихтували" до невпізнання, пояснюючи це волею громади?
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18.02.2021 06:49 Відповісти
Каждое задрюченное коммуняками, скопление никчемных колхозных слизней и увальней, пронизанное насквозь стукачами, начинает выпендриваться до уровня отдельного народа, со своим мнением, как только в Киеве власти начинают грести в сторону Кремля. Чувствительность у этих шлюх, прямо таки бабская; всеми своими дырками они ощущают во власти клоунов, что-то родное и теплое для себя, как во времена Кремля и Лубянки. Пресекать похоть этих гнид надо сразу, вплоть до кастрации по закону. Иначе мы с пубертатного периода возраста так и не вылезем; оставшись судьбою на манеже шапито..
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18.02.2021 07:01 Відповісти
Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 5733
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18.02.2021 09:49 Відповісти
Начни с разрушения всех плотин на Днепре, потом плавно перейди к ТЭС, потом - к больницам ... ну и так далее.
Небезынтересный эсперимент получится. Кгда увидим, что в сухом остатке останется.
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18.02.2021 09:59 Відповісти
Если мы ее собьем, то что там будет? - ***, чёрная дыра там образуется и всех сожрёт! Эти совкодрочеры уже задолбали.
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18.02.2021 07:42 Відповісти
Мнение жителей донбасса было "путен введи". К чему это привело полтавчане наверное не знают, но очень хотят узнать. Зебараны.
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18.02.2021 07:54 Відповісти
Переробити за кошт того придурка, хто це зробив та ще і приитягнути до кримінальної відповідальності і в подальшому заборонити займати керівні посади.
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18.02.2021 08:12 Відповісти
так наложите штраф на такое мнение людей согласно закона и... мнение сразу испарится....
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18.02.2021 08:32 Відповісти
ИМХО, вся декоммунизация - это маразм. Ну не несет она уже сегодня никакой угрозы. Если брать опасности со стороны этой идеологии, то гораздо опаснее аппетиты коммунистического Китая, с которым мы пытаемся пом аксимуму сотрудничать экономически. А какой-то рисунок на стенке... вы всерьез считаете, что посмотрев на него, детки захотят одеть тельняшку, обмотать себя пулеметными лентами и идти брать Зимний?
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18.02.2021 09:09 Відповісти
Ты не понял. Детишки увидят и будут сравнивать.
Вот есть дом культуры который построил совок. И есть... а ничего подобного и близко нет, построенного ... не совком.
И сделают детишки выводы на предмет накопленного в оффшорах...
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18.02.2021 10:00 Відповісти
Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 8042
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18.02.2021 09:48 Відповісти
гепа жив!!!
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18.02.2021 09:56 Відповісти
І це жертви голодоморів 1924-33-46-го років! Тоді їхні діди і баби їли траву, листя дерев, лободу, жуків, мишей... А деколи і власних дітей. Завдяки радянській владі - "совєту" і комуністам, які з допомогою продзагонів та червоних комісарів забрали в їхніх предків все продовольство: картоплю, пшеницю, сало, квасолю, буряки, насіння с\г культур,.. прирікши людей на голодну і повільну смерть. Тільки за те, що люди не хотіли йти в колгоспи і віддавати нажите довгою й важкою працею. Можна було написати під тим символом: "Серп і молот - біда й голод!". Так кажуть у нас, в Західній Україні, де спротив російському загарбнику тривав до серединиКомуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей" - Цензор.НЕТ 1302 1960-х років.
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18.02.2021 10:04 Відповісти
Вибачте, але колгоспники, також помирали з голоду, тільки за те що вони Українці! Де біше всього померло, там зараз гарячі точки! ( травня день народженя голодомору, лєнь in. підписав указ про продовольчу диктатуру, "Голодный человек, за когочку хлеба будет габотать!"...
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18.02.2021 10:22 Відповісти
Помилка - "9 травня" =(
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18.02.2021 10:26 Відповісти
Совки это не люди точно, скорее немытые животные
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18.02.2021 10:51 Відповісти
Если тех тварей поспрашивать они и памятники ежову, ягоде и сралину бы поставили
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18.02.2021 10:55 Відповісти
Может у него воспоминания о совке розовые, ну там маманя или маман была взяточницей или номенклатурой.
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18.02.2021 16:02 Відповісти
 
 