Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей"

У Градизьку Кременчуцького району відремонтували фасад будинку культури, а на ньому розфарбували комуністичну ліпнину. Це - серп і молот червоного кольору на тлі колосків пшениці. За словами голови селищної громади Мирослава Носа, це зробили з урахуванням думки місцевих жителів.

Фасадну частину будинку культури в Градизьку почали оновлювати в 2017 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Вартість робіт становила близько 35 тисяч гривень. Комуністичні символи на фасаді залишили тому, що цього хотіли місцеві, розповів Мирослав Носа. Однак, як опитували мешканців Градизька, не розповів.

"Така думка людей. Чому ця ліпнина нікому не цікава була, поки ми не завершили ремонт. Якщо ми її зіб'ємо, то що там буде?" - каже Мирослав Носа.

У Градизьку є два будинки культури. Цей використовують для дискотек, під час виборів і для секції настільного тенісу, розповів голова громади.

За словами представника Українського інституту національної пам'яті Олега Пустовгара, зображення комуністичних символів зараз незаконне.

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"За 6 років було достатньо часу, щоб демонтувати цю ліпнину. Є приклади і в Україні, і в області, де на місці таких символів з'являлися державні символи або символи громади. Важливо, що ці символи не просто десь, а на будинку культури", - розповів Олег Пустовгар.

За його словами, в 2020 році на Полтавщині демонтували близько десяти комуністичних символів і п'ять пам'ятників. Їх відвезли в спеціалізований музей у Путивлі на Сумщині.

Нагадаємо, у квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила чотири закони про декомунізацію. Вони набрали чинності 21 травня того ж року. Документами засуджуються комуністичний і нацистський тоталітарні режими, розсекречуються архіви Комітету держбезпеки СРСР, вводиться перейменування населених пунктів і демонтаж постаментів, пам'ятників і символіки, пов'язаних із комуністичним режимом.

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