Кличка і депутатів Київради закликають не надавати в оренду "російському проєкту" три додаткові ділянки в Бабиному Яру: звернення вчених, діячів культури та громадських активістів
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Відомі вчені, громадські активісти, діячі культури звернулися до мера Києва і депутатських фракцій Київради з відкритим листом, в якому закликають не підтримувати проєкт меморіалу Бабиного Яру, який вони називають російським, і не передавати землю в Бабиному Яру в користування цього проєкту. Також громадськість вимагає провести громадські слухання з цього питання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення оприлюднено на сторінці Міжнародного благодійного фонду "Бабин Яр".
Зазначається, що представники громадянського суспільства обстоюють меморіалізацію Бабиного Яру та збереження історичної пам’яті жертв Голокосту та інших трагедій в українській історії.
У листі повідомляється, що 11 лютого до порядку денного засідання Київської міської ради було включено питання щодо передачі в оренду трьох земельних ділянок Благодійній організації "Фонд пам’яті Бабин Яр" для подальшої реалізації російського приватного проєкту меморіалізації Бабиного Яру (МЦГБЯ). Після того, як питання було зняте з розгляду, тому що нібито забракло голосів депутатів, голосування перенесли на 18 лютого.
"Громадськість неодноразово звертала увагу на безпосередню причетність до цього проєкту двох одіозних російських бізнесменів – Михаїла Фрідмана та Германа Хана, пов’язаних із керівником держави-агресора — Росії, Володимиром Путіним, і внесених тому у передсанкційні списки США. На наше переконання, будь-які проєкти в реаліях російсько-української гібридної війни, що триває 7 років, будь-які проєкти, що їх просуває путінське оточення, не можуть бути підтримані українською, зокрема київською, владою і реалізовуватися в Україні", - говориться у зверненні.
Принагідно в листі закцентовано увагу на тому, що 2017 року український уряд замовив державну концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Концепція була розроблена і презентована на початку 2019 року Робочою групою (18 вчених) Інституту історії України НАНУ під керівництвом професора Геннадія Боряка.
"Для суспільства важливо, щоб будь-які проєкти, які стосуються культури та політики пам’яті України, відбувалися без участі нашого ворога – Росії та місцевих адептів кремлівського режиму. Є вагомі підстави вважати, що цей приватний російський проєкт є черговою спецоперацією гібридної війни, яку ведуть проти нашої держави. У цьому контексті заслуговує на увагу лист Служби безпеки України від 22.01.2021 р, у якому зазначено, що питання, які просуває МЦГБЯ, можуть бути використані для дискредитації України на міжнародній арені та звинувачень у нібито "порушеннях прав та свобод національних меншин у нашій країні.
Впродовж 2020 року у ЗМІ з’явилися близько 200 публікацій та декілька колективних звернень, зокрема два звернення українських євреїв, з тисячами підписів на підтримку українського проєкту та з критикою російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру. Вже зараз лобісти російського проєкту маніпулюють фактами та матеріалами, бо хочуть представити підтримку українського проєкту та протест громадянського суспільства проти російського проєкту як "протест проти меморіалу жертв Голокосту" і при цьому замовчують існування гідного українського проєкту меморіалізації Бабиного Яру.
Окремого розгляду заслуговує одна з провокаційних ідей МЦГБЯ – створення меморіальної синагоги на території Кирилівського православного кладовища у Бабиному Яру. Саме ця ідея згадана в листі СБУ як потенційно небезпечна для міжнародного іміджу України. Наполегливо закликаємо міського голову Києва Віталія Кличка та депутатів Київської міської ради зняти з розгляду питання про виділення земельних ділянок приватному російському проєкту МЦГБЯ та провести широкі громадські слухання з питання меморіалізації Бабиного Яру на засадах української концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру від Робочої групи Інституту історії України НАНУ.
Ми наполягаємо на презентації перед депутатами Київради української державної концепції Комплексної меморіалізації Бабиного Яру перед тим, як розглядати будь-які питання, пов’язані з російським проєктом МЦГБЯ", - сказано у зверненні.
На сьогодні звернення підписали майже 300 осіб. Зокрема, глава ВААД України Йосип Зісельс, проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, академік НАНУ, голова Шевченківського комітету Іван Дзюба, почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький, історик Ярослав Грицак, письменники Оксана Забужко, Юрій Андрухович, почесний президент українського ПЕН-клубу, журналіст Віталій Портников.
Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.
На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.
У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.
Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.
Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.
До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.
Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликомусвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, атакожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.
Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.
28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.
У жовтні ініціативна група "1 грудня", яка виступає проти МЦХБЯ і наполягає, що Бабин Яр є частиною української пам'яті, заявила про те, що глава ОП Андрій Єрмак зірвав їхню зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".
Будь ласка, зачекайте...
Ми наполягаємо на презентації перед депутатами Київради української державної концепції Комплексної меморіалізації Бабиного Яру перед тим, як розглядати будь-які питання, пов'язані з російським проєктом МЦГБЯ.
Підписи:
Йосиф Зісельс Иосиф Зисельс, учасник Ініціативної групи «Першого грудня», Спів-президент Вааду України
Мирослав Маринович Myroslav Marynovych, учасник Ініціативної групи «Першого грудня», проректор Українського католицького університету
Микола Горбаль, український поет, політик, громадський діяч, багаторічний політв'язень
Мустафа Джемілєв, народний депутат України, лідер кримськотатарського народу
Іван Дзюба, Герой України, академік НАН України, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999-2001), учасник Ініціативної групи «Першого грудня»
В'ячеслав Брюховецький, Герой України, почесний президент НаУКМА, учасник Ініціативної групи «Першого грудня»
Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, багаторічний політв'язень, народний депутат України VШ скликання
Микола Рябчук, письменник і публіцист, почесний президент Українського ПЕН-клубу
Ярослав Грицак, професор Українського католицького університету
Оксана Забужко Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко), письменниця, лауреатка Національної премії ім. Т.Г.Шевченка
Віталій Портников, публіцист
Данило Лубківський Danylo Lubkivsky, колишній заступник міністра закордонних справ України, дипломатичний радник Прем'єр-міністра України, член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції
Юрій Андрухович, письменник, публіцист
Володимир В'ятрович Volodymyr Viatrovych, історик, народний депутат України
Микола Княжицький Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Ярослав Яцків, академік НАНУ
Оля Гнатюк, професор історії НаУКМА, головуюча Ініціативної групи «Першого грудня»
Ігор Козловський, релігієзнавець, професор, учасник Ініціативної групи «Першого грудня»
Євген Захаров, учасник Ініціативної групи «Першого грудня», керівник Харківської правозахисної групи
Володимир Єрмоленко, філософ, викладач Києво-Могилянської академії, учасник Ініціативної групи «Першого грудня»
Ігор Юхновський, професор, академік НАНУ, учасник Ініціативної групи «Першого грудня»
Отець Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості
Леонід Фінберг, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства
Анатолій Подольський, кандидат історичних наук, директор Українського центру вивчення історії Голокосту
Олексій Гарань, професор НаУКМА
Юрій Макаров Yuri Makarov, журналіст
В'ячеслав Ліхачов, керівник Групи моніторингу прав національних меншин
Вахтанґ Кебуладзе, доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Євген Федченко, директор Могилянської школи журналістики (НаУКМА)
Віталій Гайдукевич, народний депутат України
Карл Волох, блогер
Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця, членкиня Українського ПЕН-клубу
Олексій Панич Олексій Панич, філософ, перекладач, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу
Сергій Квіт Serhiy Kvit, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Мирослав Чех (Польща), журналіст
Сергій Кот, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ
Сергій Марцінко, керівник ГО "БЛАГЕ ДІЛО"
Сергій Стерненко Serhii Sternenko, громадський активіст
Тарас Шамайда Taras Shamayda, співкоординатор руху "Простір свободи"
Анастасія Розлуцька Anastasia Rozlucka, громадська активістка, керівниця ГО "Український світ"
Ярина Ясиневич Yaryna Yasynevych, відповідальний секретар Ініціативної групи «Першого грудня»
Сергій Рябченко, професор, чл.-кор. НАН України
Катерина Кобченко, історикиня, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Юлія Бентя, відповідальна редакторка часопису "Критика"
Ігор Пошивайло, кандидат історичних наук, заступник президента комітету ICOM-DRMС Міжнародної ради музеїв
Олег Слабоспицький Олег Слабоспицький, громадський активіст, член правління Національного українського молодіжного об'єднання
Соломія Бобровська Solomiia Bobrovska, народна депутатка України
Юлія Клименко Yulia Klymenko, народна депутатка України
Мирослав Гай, учасник бойових дій на Донбасі, член Координаційної Ради Руху опору капітуляції, керівник благодійної організації «Фонд "Мир і Ко"»
Вадим Локтєв, фізик, академік НАН України
Тетяна Себта, кандидат історичних наук, , історикиня
Вячеслав Пасальський, канд.ф.-м. наук, доцент Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара
Олександр Габович, фізик
Світлана Арбузова, професор, чл.-кор. НАМН України
Володимир Кузнєцов, філософ, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії, професор кафедри фізико-математичних дисциплін НаУКМА
Андрій Левус, народний депутат України VIII скликання, заступник голови СБУ (2014), член Координаційної Ради Руху опору капітуляції
Михайло Басараб, політолог, член Президії Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні
Михайло Гончар, Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», член Стратегічної Ради Руху опору капітуляції
Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії, член Координаційної Ради Руху опору капітуляції
Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Олександра Никанорова
Ігор Лапін, правозахисник, народний депутат VIII скликання
Микола Марченко, кандидат юридичних наук, провідний експерт з конституційного права Асоціації українських правників, член проводу Мережі "Вільні люди", член Координаційної Ради Руху опору капітуляції
Андрій Юсов, Директор "Школи відповідальної політики"
Михайло Макарук, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm
Павло Білоус, ветеран російсько-української війни
Андрій Владимир, помічник на громадських засадах народного депутата Миколи Княжицького
Святослав Маринін, співзасновник громадсько-політичного руху "Межа", член Координаційної Ради Руху опору капітуляції
Борис Захаров, правозахисник, директор БФ «Людина і право», ведучий Еспресо TV
Ганна Морозовська, доктор фізики (Інститут фізики НАН України)
Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини
Юрій Шаповал, професор, доктор історичних наук
Олександр Бакай, академік НАН України, завідувач відділу Національного наукового центру Харківського фізико-технічного інституту НАН України
Тетяна Хорунжа, історикиня, головна редакторка газети «Форум націй»
Артем Хорунжий, юрист, ветеран російсько-української війни
Володимир Покидайло (Німеччина), пенсіонер
Сергій Пантюк, письменник, редактор, громадський діяч, лауреат низки літературних премій і нагород
Микола Боровик, історик
Максим Гон, професор кафедри всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету
Єхієль Фішзон (Ізраїль), історик, співробітник Інституту М.Бегіна (Єрусалим)
Олена Заславська, виконавча директорка СФУ, засновниця онлайн-студії «Діє-Слово»
Олександр Єлісаветський, викладач
Ада Даль, пенсіонерка
Галина Хараз (Ізраїль), громадський експерт
Наталія Вельбовець, редактор
Євген Бистрицький, філософ.
На зараз звернення підписало 85 представників громадянського суспільства.
Например, Пинчук.
Партия Пинчука "Голос" уже привлекала внимание общественности к тому факту, что "режиссер", нанятый Фридманом, выставляет украинцев главными виновниками Холокоста. Об этом была публикация на форуме, так что не стоит всех мешать в одну кучу.
2."Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр", - указ"
3."СБУ информировала Шмыгаля и Минкульт о возможном использования Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" для дискредитации Украины. ДОКУМЕНТ"
4."Ткаченко не вбачає ризику в реалізації російського проєкту щодо Бабиного Яру."
5."Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович. "
да-да-да.
Думаю, Киев со временем очистят от жидовских атрибутов, не имеющих к нему никакого отношения.