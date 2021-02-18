Україна перезапускає конкурс для обрання судді до Європейського суду з прав людини, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, Міністерства закордонних справ та Офісу президента діяльність України в ПАРЄ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді до Європейського суду з прав людини за правилами, що діють в європейських інститутах, і в найкоротші терміни нашу державу в ЄСПЛ представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом.

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