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Україна перезапускає конкурс для обрання судді до Європейського суду з прав людини, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, Міністерства закордонних справ та Офісу президента діяльність України в ПАРЄ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський зазначив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді до Європейського суду з прав людини за правилами, що діють в європейських інститутах, і в найкоротші терміни нашу державу в ЄСПЛ представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом.
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Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
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Здається, всі в Україні почули сьогоднішні «одкровення» Путіна: Україна - це західний «проект». І він у це справді вірить. Ну, а як домовлятися з «проектом» - себе не поважати. Владо, які тобі ще докази треба?
Якщо хочеш підтримки, слід діяти, але не «від оборони», а йти у наступ
ну ну.. с такими троянскими конями как у тебя тупицкий и вовк - слово такое забудь (суд)