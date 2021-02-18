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Україна перезапускає конкурс для обрання судді до Європейського суду з прав людини, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна перезапускає конкурс для обрання судді до Європейського суду з прав людини, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, Міністерства закордонних справ та Офісу президента діяльність України в ПАРЄ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді до Європейського суду з прав людини за правилами, що діють в європейських інститутах, і в найкоротші терміни нашу державу в ЄСПЛ представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом.

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портнову место готовит? - опытнее его только "суддя" Вовк
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17.02.2021 23:07 Відповісти
Или мертвечук
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18.02.2021 01:31 Відповісти
Впихнуть туди якогось квартальщика з трускавецьким дипломом.
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17.02.2021 23:24 Відповісти
Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6551
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17.02.2021 23:31 Відповісти



Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4134 Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·41 мин

Здається, всі в Україні почули сьогоднішні «одкровення» Путіна: Україна - це західний «проект». І він у це справді вірить. Ну, а як домовлятися з «проектом» - себе не поважати. Владо, які тобі ще докази треба?
Якщо хочеш підтримки, слід діяти, але не «від оборони», а йти у наступ
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17.02.2021 23:45 Відповісти
И сразу несколько идиотов выражение "йти у наступ", восприняли буквально)))
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18.02.2021 01:13 Відповісти
.

ну ну.. с такими троянскими конями как у тебя тупицкий и вовк - слово такое забудь (суд)
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18.02.2021 01:01 Відповісти
хотят своего человечка в европейском суде. Шоб мог порешать , откаты получить. Скока ж такая должность у Ермака стоит? лимон $ ?
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18.02.2021 07:26 Відповісти
 
 