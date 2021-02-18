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Новини Політика України Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран (1341) Єнін (337)

Розраховуємо впродовж 5 років отримати компенсацію від Ірану за збитий літак МАУ, - заступник глави МЗС Єнін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розраховуємо впродовж 5 років отримати компенсацію від Ірану за збитий літак МАУ, - заступник глави МЗС Єнін

Україна розраховує в досудовому порядку домогтися від Ірану виплати компенсацій за знищення ракетою пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми перебуваємо на стороні правди, за нами сила аргументів і норм міжнародного права. Рано чи пізно справедливість буде відновлена, і я більш ніж упевнений, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності, а іранська сторона виплатить належні компенсації родичам загиблих, авіакомпанії і державі Україна", - підкреслив чиновник.

На запитання, на який термін розраховує МЗС, Єнін відповів: "Дуже важко прогнозувати подальший хід подій, беручи до уваги зокрема і внутрішньополітичні події в Ірані. Можемо посилатися на ту практику, яка склалася на сьогоднішній момент.

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Середній термін переговорних процесів у досудовому порядку триває від 2 до 5 років. Якщо ми говоримо про судові перспективи, там календар починається від 5 до 10 років. Дуже сподіваємося врегулювати це питання в досудовому порядку. Всі зусилля української дипломатії і наших партнерів по коаліції зосереджені саме на результативному проведенні переговорів з іранською стороною".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.
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Топ коментарі
+6
Иран террористическое государство ! Мы в данном случае выглядим терпилами.Уже давно должно быть дело в суде и пеня за каждый день.Лупашить так что бы у террористом жопа полыхала.А наши дипломаты и высшее руководство показали какие они никчёмные.Получая удар в одну щеку и после этого подставляю другую получишь на последок пулю в лоб.Власть сцикливых импотентов.
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18.02.2021 00:02
+2
Они то тут причём?В Иране власть не у политиков а у террористов с оружием.Должен давно быть суд и приговор.Мировая практика арест всех активов по всему миру в счёт погашения. Вот и всё.А мы вместо этого выглядим просто посланными лохами.
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18.02.2021 00:04
+2
Ты же пиши правильно что ты фашист и расист который не понимает простых вещей.
Какую группу?Ты видел тупых малолеток студентов которые оторвались от мамок с папкой и творят тут чудеса а на родине ведут себя тише воды.Около 6 миллионов украинцев с украинским паспортом сейчас находятся в РФ по тем или иным причинам.С 2014 года особо статистика не менялась .Им что ты предъявишь?Сынок открой книжечку учи историю и не путай праведной с грешным и ПО УМНЕЙ !
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18.02.2021 00:27
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А можно просто выслать из Украины всех иранцев, которых здесь дофига и больше? Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 5740
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18.02.2021 00:00 Відповісти
Они то тут причём?В Иране власть не у политиков а у террористов с оружием.Должен давно быть суд и приговор.Мировая практика арест всех активов по всему миру в счёт погашения. Вот и всё.А мы вместо этого выглядим просто посланными лохами.
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18.02.2021 00:04 Відповісти
ты еще напиши что и кацапы в Украине не при чем! Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 3088
в Украине иранцев и сирийцев капец сколько, и ведут себя как правило вызывающе (наблюдал не одну группу) Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 3088
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18.02.2021 00:08 Відповісти
Ты же пиши правильно что ты фашист и расист который не понимает простых вещей.
Какую группу?Ты видел тупых малолеток студентов которые оторвались от мамок с папкой и творят тут чудеса а на родине ведут себя тише воды.Около 6 миллионов украинцев с украинским паспортом сейчас находятся в РФ по тем или иным причинам.С 2014 года особо статистика не менялась .Им что ты предъявишь?Сынок открой книжечку учи историю и не путай праведной с грешным и ПО УМНЕЙ !
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18.02.2021 00:27 Відповісти
Не понял, чья практика? Каких и чьих активов арест? На основании чего?
Я думаю, что при нынешней власти, вы как раз згодитесь на должность Министра юстиции, п может и советника презедегта..
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18.02.2021 00:22 Відповісти
Подают в суд (выбирай любой в основном европейский) получают за 2-3 года решение в нашу пользу.По решению суда они платить естественно не будут.Иран как террористическое государство уже всё затягивает на года им плевать на нас и платить не хотят. Хотели бы договориться уже бы давно выплатили компенсацию.Так вот Иран имеет счета и недвижимость за рубежом и их спокойно можно арестовать в нашу пользу.Имеется ввиду не частные счета и недвижимость.Так делают все страны и компании те кто хотят взыскать с тех кто не хочет платить.А теперь мы получаем на данный момент НИФИГА.В суд мы не подавали уже как минимум 3-4 года потеряно.А Иран и дальше нам втирает.
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18.02.2021 00:36 Відповісти
Вы не правы, компенсацию надо начать требовать после смерти 4го поколения пострадавших.
Вот это по ЗЕнашенски будет!
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18.02.2021 00:53 Відповісти
Иран террористическое государство ! Мы в данном случае выглядим терпилами.Уже давно должно быть дело в суде и пеня за каждый день.Лупашить так что бы у террористом жопа полыхала.А наши дипломаты и высшее руководство показали какие они никчёмные.Получая удар в одну щеку и после этого подставляю другую получишь на последок пулю в лоб.Власть сцикливых импотентов.
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18.02.2021 00:02 Відповісти
Типичное поведение для любой местной власти. Там, где нужно стукнуть по столу кулаком и что-то потребовать, они робко лепечут, лебезят и заискивают.
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18.02.2021 00:47 Відповісти
Почти со всем согласен... НО! В каком предлагаете суде открыть дело? По какому обвинению? Пеня за что? С какого и по какое время? Чем будем лупашить и как? Достать то можно при желании и до маскфы... Но как бы и не переборщить ракеткой не по тому населению? Хорошие дипломаты это не обычные люди. Это те, кто могут сделать ОЧЕНЬ БОЛЬНО ВРАГУ РУКАМИ, БОЛЕЕ СИЛЬНОГО(полностью исключая себя в этой связке)... Вот это высший пилотаж! Хороший дипломат это тот, который примет удар(даже подставив обе щеки) с целью последующего уничтожения противника пулей в лоб ОТ ЕГО ЖЕ СПОДВИЖНИКОВ с минимальными потерями для своей страны и граждан... С последним утверждением почти полностью согласен.
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18.02.2021 00:49 Відповісти
Зато главным было погромче соврать. Как всегда у зелени

Розраховуємо впродовж 5 років отримати компенсацію від Ірану за збитий літак МАУ, - заступник глави МЗС Єнін - Цензор.НЕТ 4386
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18.02.2021 00:50 Відповісти
Т.е. вы перекладываете решение проблемы на плечи следующей власти? А сами оказались тупыми импотентами. Но с непомерными понтами.
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18.02.2021 00:48 Відповісти
Расчитывать на 10 лет намного надёжнее
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18.02.2021 00:56 Відповісти
Ну да... или ишак сдохнет или падишах..... Розраховуємо впродовж 5 років отримати компенсацію від Ірану за збитий літак МАУ, - заступник глави МЗС Єнін - Цензор.НЕТ 9213 Через 500 лучше, надежнее)
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18.02.2021 01:20 Відповісти
ну розраховуйте дальше, "математики".... продовжуйте розраховувати і не зупиняйтесь.
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18.02.2021 02:11 Відповісти
НЕОБХОДИМО РОДИТЬ КАК МИНИМУМ 170 УКРАИНЦЕВ В КАНАДЕ !!!
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18.02.2021 03:06 Відповісти
пока у власти зеленое чмо с Украиной так будут поступать все
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18.02.2021 07:52 Відповісти
 
 