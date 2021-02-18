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Україна і НАТО подолають будь-який виклик, з яким можуть зіткнутися в майбутньому, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і НАТО подолають будь-який виклик, з яким можуть зіткнутися в майбутньому, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Україна і Північноатлантичний альянс у майбутньому зможуть спільно подолати будь-які виклики.

Про це повідомила пресслужба посольства України у США, інформує Цензор.НЕТ.

"Синергія - це не просто гарне слово. Це практична необхідність, оскільки разом ми набагато сильніші, ніж просто сума наших зусиль. Я впевнений, що разом Україна і НАТО зможуть подолати будь-який виклик, з яким можемо зіткнутися в майбутньому", - зазначено в повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що МЗС і Центр інформації та документації НАТО в Україні запустили проєкт "Сильніші разом", який складається із серії відеороликів про співпрацю між Українською державою та НАТО, зокрема про внесок України у зміцнення євроатлантичної безпеки.

Також читайте: Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Шо-то этот шизофреник много говорить стал.. Мы с Лугандоном благодаря "нашей власти и генштабу" справиться не можем 7 год ***... а оно о новых вызовах !!!.. Да .. При нормальной власти министром иностранных дел обычно назначат самого хитрого и умного. У Вовы им стал Кулеба !? Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2440 .. Смешно смотреть за этой властью идиотов..
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18.02.2021 01:20
+7
То что нынешний министр иностранных дел Украины дебил уже все заметили?
Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 356
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18.02.2021 01:18
+6
Когда это совок поставил Афганистан раком?
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18.02.2021 01:12
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Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1020
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18.02.2021 01:02 Відповісти
Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6813
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18.02.2021 01:06 Відповісти
Когда это совок поставил Афганистан раком?
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18.02.2021 01:12 Відповісти
Откуда это лахтинской малолетке знать?
Ему шо в методичку запхали - то и копипастит
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18.02.2021 01:54 Відповісти
Пентагон оказывают большую военную и финансовую помощь Украине, седьмой год воюющей с православной Московией, финансирующей терроризм на Ближнем Востоке. В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине в этом году безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Украинским военным в прошлом году поступили на вооружение «Джавелины» и теперь российские танки при атаках на украинские позиции под Горловкой, горят четыре минуты. На пятой минуте происходит взрыв боекомплекта, и башня российского танка отлетает на металлургический завод в Кривой Рог.
Соглашение между Украиной и США по «Ленд-Лизу» уже составлено. Скоординированы даты поставок, наименование и количество вооружения.Теперь становится ясно, для чего Гетьман летал в штат Вирджинию для встреч с руководством Пентагона. Штаты уже устали от постоянной лжи министра наружных дел РФ господина Сергея Лаврова и предпримут адекватные меры для того, чтобы Москва прекратила «борзеть» в Азово-Черноморском регионе.
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18.02.2021 10:01 Відповісти
не шуми, опохмелись лучше ато ты все путаешь - то Афган раком поставил вашу грязную засрашку
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18.02.2021 01:16 Відповісти
Ну вообще-то совок увяз в Афгане аналогично Америке во Вьетнаме. Никого он там раком не поставил. Зашел в полный тупик с интернациональным т.с. долгом своим. Могли бы конечно туда и дальше пацанов на убой гнать, если бы к началу 90-х бабло у совка не закончилось. Потому и вывели войска из Афгана 15 февраля 1989 года. Никакой победы там не было и никакого результата та бойня не дала.
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18.02.2021 01:30 Відповісти
"поставити раком Афган, як Зробив СРСР" ХАХАХАХАХ ловіть клоуна!!!🤡
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18.02.2021 02:08 Відповісти
короче, вечная память и слава кпсс!
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18.02.2021 01:11 Відповісти
РФ минирует, убивает -МИД запускает «видосики». Не сторонник Порошенко - но у «сывочолого» ума хватило перед «Европой» потрясти военными билетами «грибников» и поднять хоть какой-то шум..... Сейчас все иначе ....Скоморох на потеху ВВП заседает по ЧП с «взрывами мин». Я вообще удивлён почему РФ ещё не наступает.... Анализируя ситуации на «линии разграничения» вполне вероятно ожидать скорой ....активизации боевых действий особенно в момент предстоящего «разрыва отношений ЕС и РФ» ... Портников прав.... Все сбывается как в шахматной партии....Что тут непонятного....
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18.02.2021 01:12 Відповісти
Так и без боев все здаем.
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18.02.2021 08:09 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - это сила! Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 198
Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 539
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18.02.2021 01:17 Відповісти
То что нынешний министр иностранных дел Украины дебил уже все заметили?
Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 356
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18.02.2021 01:18 Відповісти
_Бесит это ничтожество так нагло врать, реальность совершенно иная чем этот поц своим помелом метёт.
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18.02.2021 02:16 Відповісти
Шо-то этот шизофреник много говорить стал.. Мы с Лугандоном благодаря "нашей власти и генштабу" справиться не можем 7 год ***... а оно о новых вызовах !!!.. Да .. При нормальной власти министром иностранных дел обычно назначат самого хитрого и умного. У Вовы им стал Кулеба !? Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2440 .. Смешно смотреть за этой властью идиотов..
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18.02.2021 01:20 Відповісти
Галстук одень---конык ты наш улыбчивый! И в каких техникумах вас второгодников учили?
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18.02.2021 01:31 Відповісти
НАТО та Україна. Як сунь та винь.
Кулеба, в тебе з головою усе гаразд? Наполеонів в макітрі вже 10, чи 100500?
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18.02.2021 01:33 Відповісти
Ти сидиш з протягнутою рукою на паперті, та рівняєш себе з рукою що дає?
Я Українець, але маю трохи глузду, а що в макітрах правлячих довбнів, не розуиію!
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18.02.2021 01:39 Відповісти
Каков поп ( будем всех бомбить 🤢🤡) , таков приход - кулёма , таран , Венедиктова, Степанов и прочая шелупонь
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18.02.2021 01:56 Відповісти
Кулеба из этих тварей еще наиболее адекватный. Так что зря вы на него бочку катите.
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18.02.2021 08:12 Відповісти
Употребляет то что и главзебил.зеленые колоборанты и предатели - вы ни в НАТО,ни в ЕС найух не нужны.
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18.02.2021 08:35 Відповісти
Коли Міністри починають говорити гаслами (на шталт "догонем и перегонем Америку" по Брежнєву), стає лячно...Щось, мабуть, зовсім погано у нашому "королівстві"
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18.02.2021 08:37 Відповісти
Украина и НАТО преодолеют любой вызов/ НАТО обеспокоится-кукарекает Кулеба. А обязан доложить как нанятый народом чиновник что лично он, Кулеба, сделал для приёма Украины в НАТО. Но для правящего Украиной кодлана Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ, НАТО враг. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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18.02.2021 09:02 Відповісти
Какие идиоты... Хотя они под стать *наріду", который мечтал, что Скоморох станет Королём...
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18.02.2021 09:31 Відповісти
Экс-Премьер-министр Украины пани Юлия Тимошенко сорвала присоединение Украины к Плану действий по приобретению членства в НАТО (ПДЧ) в ранее намеченные сроки. Об этом заявил экс-министр обороны Украины, депутат Верховной Рады (фракция НУНС), глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко в ходе международной конференции «Новая Украина в новой Европе». Источник: https://www.rosbalt.ru/ukraina/2008/02/04/453180.html
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18.02.2021 10:03 Відповісти
Які роліки? Яка співпраця?
"Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на членство у ЄС і НАТО"
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18.02.2021 10:09 Відповісти
 
 