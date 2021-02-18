Україна і НАТО подолають будь-який виклик, з яким можуть зіткнутися в майбутньому, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Україна і Північноатлантичний альянс у майбутньому зможуть спільно подолати будь-які виклики.

Про це повідомила пресслужба посольства України у США, інформує Цензор.НЕТ.

"Синергія - це не просто гарне слово. Це практична необхідність, оскільки разом ми набагато сильніші, ніж просто сума наших зусиль. Я впевнений, що разом Україна і НАТО зможуть подолати будь-який виклик, з яким можемо зіткнутися в майбутньому", - зазначено в повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що МЗС і Центр інформації та документації НАТО в Україні запустили проєкт "Сильніші разом", який складається із серії відеороликів про співпрацю між Українською державою та НАТО, зокрема про внесок України у зміцнення євроатлантичної безпеки.

Також читайте: Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба