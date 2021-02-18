Рівненська стоматологиня Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей, не виходить на зв'язок зі слідчими

Проти лікарки розслідують 5 кримінальних проваджень. Вона припинила приватну практику і не спілкується зі слідчими.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час початкового спілкування з лікаркою остання свою провину не визнавала і запевняла, що тілесні ушкодження нікому не завдавала. Утім, поки на будь-який зв'язок жінка не виходить, а адвокат, який повідомив, що представляє її інтереси, свідчень від імені клієнтки поки не дає", - йдеться в повідомленні.

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Проти Інни Кравчук розслідують 4 провадження про завдання легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального Кодексу) і одне провадження про неналежне виконання лікарських обов'язків (ч.2 ст. 140).

Загалом до поліції звернулися п'ятеро батьків, діти яких постраждали від дій стоматологині.

"Досудові розслідування тривають. Всі обставини скоєних кримінальних злочинів встановлюються", - додали в поліції.

Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматолога з дітей у приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло.