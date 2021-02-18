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Рівненська стоматологиня Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей, не виходить на зв'язок зі слідчими

Новини Цензор.НЕТ Події

Рівненська стоматологиня Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей, не виходить на зв'язок зі слідчими

Проти лікарки розслідують 5 кримінальних проваджень. Вона припинила приватну практику і не спілкується зі слідчими.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час початкового спілкування з лікаркою остання свою провину не визнавала і запевняла, що тілесні ушкодження нікому не завдавала. Утім, поки на будь-який зв'язок жінка не виходить, а адвокат, який повідомив, що представляє її інтереси, свідчень від імені клієнтки поки не дає", - йдеться в повідомленні.

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Проти Інни Кравчук розслідують 4 провадження про завдання легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального Кодексу) і одне провадження про неналежне виконання лікарських обов'язків (ч.2 ст. 140).

Загалом до поліції звернулися п'ятеро батьків, діти яких постраждали від дій стоматологині.

"Досудові розслідування тривають. Всі обставини скоєних кримінальних злочинів встановлюються", - додали в поліції.

Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматолога з дітей у приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
а шо, можно и не общаться со следователями? не знал
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18.02.2021 01:34
+10
Видеозапись велась камерой наблюдения клиники, а не родителями.
Если бы родители там присутствовали, они бы тоже "потрясли" врача, да так,
что она сама подала бы в суд.
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18.02.2021 04:57
+8
ну і нехай. а то гуманний суд все-рівно відпусте.
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18.02.2021 03:43
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Мабуть щось про себе знає?
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18.02.2021 01:30 Відповісти
Можно смело закрывать дело, что тут еще сделать можно то... xD
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18.02.2021 08:26 Відповісти
а шо, можно и не общаться со следователями? не знал
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18.02.2021 01:34 Відповісти
а чо вони її не запакували, а лише ляси з нею поточили? тепер шифрується.
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18.02.2021 03:44 Відповісти
Звичайно що можна. На приклад судді окружного суду не отримали підозри, тому що перебуаали у відпустці.
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18.02.2021 04:49 Відповісти
хороший, а главное рабочий лайфхак
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18.02.2021 08:27 Відповісти
Элементарно. Совершаешь преступление и потом когда видишь полицию то отворачиваешься или переходишь на другую сторону улицы или если таки робко настигнут то говоришь что тебе некогда у тебя срочные дела ты не в настроении и уходишь. И всё.
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18.02.2021 09:46 Відповісти
Может, ищет адвоката, а может, валяется где-то с проломленной бошкой.
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18.02.2021 02:44 Відповісти
ну і нехай. а то гуманний суд все-рівно відпусте.
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18.02.2021 03:43 Відповісти
Стоматолог права, если она не нанесла повреждений детям. То что она трясла девочку не преступление. Вопрос в том были сняты побои с детей, доказаны синяки, сотрясение мозга, ушибы? Составлен акт. Дети боятся стоматолога и могли вырываться, впадать в истерику, рискуя нанести себе повреждение. А стоматолог их как-то удерживала. Если да, были нанесены повреждения и экспертиза это доказала, был составлен акт, то это основание для судебных претензий.
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18.02.2021 04:27 Відповісти
Ти відео бачив?
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18.02.2021 06:29 Відповісти
так чому тоді вона ховається? Ти не подумоло?
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18.02.2021 08:01 Відповісти
Съемка неправильных действий стоматолога на смартофон не доказательство. Почему родители вели съемку, а не прекратили прием и забрали ребенка? Моей дочке когда-то в детстве попытались лечить зубы. Так она им такое устроила, что два мужика не смогли удержать. Потом, через несколько лет уже повзрослевшей пришлось делать операцию
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18.02.2021 04:34 Відповісти
Зйомка проводилась ІР-аідеокамерою із системи відеоспостереження стоматклініки, причому з попереднього місця роботи стоматолога. На відео чітко видно дату: серпень 2020 року. Попередня роботодавець про це все знала, але заховала це відео в глибокій шухляді, чекала пів року, не подавала в поліцію на свого співробітника, а потім злила відео журналіздам, палким на сенсації.
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18.02.2021 08:30 Відповісти
если этот стоматолог не умеет работать с детьми то почему не перешла на работу со взрослыми ? наверное действительно про себя что то знает
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18.02.2021 08:57 Відповісти
Чуєш виб*ядок,від щирого серця бажаю тобі і лайкнувшому твій висер балоновому плащу,щоб вас,ваших дітей і батьків, все життя так лікували такі лікарі.
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18.02.2021 09:16 Відповісти
Видеозапись велась камерой наблюдения клиники, а не родителями.
Если бы родители там присутствовали, они бы тоже "потрясли" врача, да так,
что она сама подала бы в суд.
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18.02.2021 04:57 Відповісти
Штепу не посадили за 7 лет, а этой так и вообще приговором будут талоны на усиленное питание.
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18.02.2021 07:36 Відповісти
Трясти дитину, і трясти Україну то різні злочини... Штепа взагалі пострадавшая, як мать мальчіка в трусіках!
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18.02.2021 10:48 Відповісти
У меня две дочки (двойня). Одну 45 минут уговаривали с женой на последний укол от бронхита. Вторая посмотрела на это дело, взяла шприц, выпустила содержимое, положила шприц и смеётся. Пусть у стоматолога детей родители держат. Стоматолога Кравчук перевести работать в ОП, пусть там бьёт и душит.
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18.02.2021 08:22 Відповісти
Не выходит? Рівненська стоматологиня Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей, не виходить на зв'язок зі слідчими - Цензор.НЕТ 3296
Похоже, кто-то из родителей все-таки первым с ней на связь вышел.
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18.02.2021 08:40 Відповісти
Падло эта стоматолог, даже если она не била детей, а просто на них орала - уже заслуживает наказание. Лишить ее диплома навсегда и условный срок - это минимум, что это животное заслужило.
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18.02.2021 08:49 Відповісти
Та немає на відео ніяких особливих "знущань", лише природня жіноча жорстокість. До чужих дітей, зрозуміло. Таких прикладів у кожній другій сім'ї і за кожним рогом мільйони. Та часто-густо жінки не ******* і власних дітей, і немає на те ради, природа їх зробила такими. І таки дітям нічого не загрожувало у фізичному плані , хіба що невеличкий психологічний стрес, та й то діти у цьому віці все швидко забувають. На мій погляд, стоматологу не варто дозволяти працювати з дітьми, її треба відправити працювати з дорослими, там її поведінка була б іншою. А кримінальна справа - це вже занадто і безглуздо.
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18.02.2021 08:55 Відповісти
Якщо перевірити сім'ю кожного гнівного коментатора на Фейсбучику чи тут на форумі, який кип'ятив говна на цю тему, то "раптом" може виявитись, що таточко чи матінка завдавали більших травм фізичного і психологічного характеру власним дітям, ніж ці, що на відео. І в діях цих батьків за великого бажання можна знайти не одну статтю з ККУ.
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18.02.2021 09:40 Відповісти
Якщо перевірити сім'ю кожного хто її захищає то можна сміливо позбавляти батьківських прав - 100%. Бо вони так само себе зі своїми ведуть.
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18.02.2021 09:53 Відповісти
Ну взагалі-то захищати це якраз риса справжніх гуманістів, а нападати і намагатись не зрозуміти, а розіп'яти це характерна риса жорсткосердих егоїстів.
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18.02.2021 10:05 Відповісти
Ну да, ну да демагогія зачотна, боте. Щоб бути гуманістом треба захищати того на кого нападають, того хто слабкий і не може себе захистити сам, себто дітей в даному випадку. Давай наступну ітерацію 👋
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18.02.2021 10:20 Відповісти
Де ти тут побачив(-ла, -ло) "захист" тієї стоматологині? Я чітко написав про буріння говен, батьків з "грішком" у вигляді побиття власних дітей. То де, повторюю, тут хоч слово на захист? Проблеми із зором? Чи смислові галюцинації?
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18.02.2021 11:28 Відповісти
на дурку подлечится и в магазин продавцом
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18.02.2021 09:19 Відповісти
Когда менты не могут поживиться, сбить бабло шантажом то их действия почему то безобидные, они беспомощны... как с судьей Вовком и т.п. Найти эту докторшу. которая продолжает вести приемы пациентов разве сложно??!!!! ПОЗОР МВД!!!!!!!!!!
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18.02.2021 09:33 Відповісти
Зуб даю, що вона вже влаштувалася на роботу в Польщі. Там більше платять.
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18.02.2021 09:34 Відповісти
Саме страшне -ця людина навіть не усвідомлює, що зробила щось не так. Судячи з її виправдовувань- вона не вважає свою поведінку ненормальною ( Втім, як і всі маніяки). Те, що вон пише про себе у ФБ- шокує не менше. Така "цяця"..... Вона не розуміє одне: дитина - маленька людина. Не думаю, що вона була б у захваті,якби її за шикарні кучері потріпали, тримаючи перед носом ножа.
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18.02.2021 10:00 Відповісти
А в розыск не пробовали обьявлять?
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18.02.2021 11:00 Відповісти
Если родители сняли побои и повреждения, есть акт экспертизы, то можно обращаться в суд. Если таковых нет, то только повод для скандала с помощью журналюг. И стоматолог имеет все основания не приходить к следователю, в связи с ничтожностью обвинений. Хотя тётке надо было сразу прекратить прием, сказав родителям, "сначала успокойте ребенка" А вообще это еще один повод чтоб отвлечь внимание людей от более насущных проблем
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18.02.2021 12:45 Відповісти
начинающий доктор смерть...
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18.02.2021 13:44 Відповісти
 
 