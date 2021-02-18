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Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемир'я на Донбасі. СПИСОК ПОРУШЕНЬ + КАРТИ

Новини Цензор.НЕТ Події

Місія України при ОБСЄ поінформувала делегації країн-учасниць про грубі порушення перемир'я на Донбасі з боку російських окупаційних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", карти-схеми збройних обстрілів, які призвели до загибелі і поранень бійців ЗСУ, були представлені на засіданні Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ.

Так, 11 січня о 15.25 з напрямку н. п. Веселе був здійснений прицільний обстріл (1 постріл) позицій ЗСУ в напрямку н. п. Водяне із застосуванням снайперської зброї. Унаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець.

Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемиря на Донбасі 01

12 січня у період з 21.25 до 22.45 з напрямку н. п. Золоте-5 у напрямку н. п. Золоте-4 російськими збройними формуваннями був здійснений прицільний обстріл позицій ЗСУ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 (3 постріли), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (18 пострілів) та стрілецької зброї (21 черга). Поранення дістав один військовослужбовець ЗСУ.

14 січня о 17.25-17.35 з напрямку н.п. Пікузи (Комінтерново) було здійснений прицільний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н. п. Гнутове із застосуванням великокаліберного кулемета (5 черг). Унаслідок цього був поранений один український воїн.

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15 січня о 21.48-22.05 з напрямку н.п. Василівка окупанти вчинили прицільний обстріл позицій ЗСУ у напрямку н. п. Трудовське із застосуванням стрілецької зброї (16 черг). Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець ЗС України.

Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемиря на Донбасі 02

20 січня о 19.58 з напрямку н.п. Джерельне було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н. п. Старогнатівка із застосуванням снайперської зброї (1 постріл) – поранений боєць ЗСУ.

Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемиря на Донбасі 03

21 січня о 18.50 з напрямку н. п. Заїченко збройними формуваннями РФ було вчинено прицільний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н. п. Гнутове із застосуванням снайперської зброї (1 постріл). Унаслідок цього обстрілу загинув український військовослужбовець.

Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемиря на Донбасі 04

Читайте: Загострення ситуації на Донбасі - яскраве нагадування про те, що Росія керує цим конфліктом, - місія США при ОБСЄ

25 січня о 12.08-13.55 з напрямку н. п. Золоте-5 у напрямку н. п. Хутір Вільний було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 (10 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (50 пострілів), великокаліберного кулемета (45 черг) та стрілецької зброї (60 черг). Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець ЗС України.

Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемиря на Донбасі 05

26 січня о 18.45-19.10 з напрямку н. п. Калинове-Борщувате у напрямку н. п. Новоолександрівка було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ із застосуванням АГС-17 (9 пострілів), снайперської зброї (1 постріл) і стрілецької зброї (5 черг). Це призвело до поранення бійця ЗС України.

29 січня о 12.05 в напрямку н.п. Водяне за допомогою БПЛА окупанти скинули розривний осколковий боєприпас, унаслідок чого зазнали поранень двоє українських захисників.

30 січня о 13.01 з напрямку н.п. Луганське було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н.п. Новомихайлівка із застосуванням станкового автоматичного гранатомета (15 пострілів) та великокаліберного кулемета (15 черг). Того дня дістали поранення двоє військовослужбовців ЗСУ.

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2 лютого о 13.15 з напрямку н.п. Шахти 6/7 збройними формуваннями РФ було вчинено прицільний обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку н. п. Шуми із застосуванням снайперської зброї (1 постріл). Загинув військовослужбовець ЗС України.

Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемиря на Донбасі 06

4 лютого о 12.50-13.30 з напрямку шахти ім. Гагаріна було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ у напрямку н.п. Південне із застосуванням міномета калібру 82 мм (10 пострілів) та стрілецької зброї (1 черга). Один український воїн дістав поранення.

6 лютого о 13.00-13.01 з напрямку н.п. Калинове стався прицільний обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку н.п. Новозванівка із застосуванням стрілецької зброї (1 черга). Поранення зазнав  військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, 6 лютого о 13.05-13.06 з напрямку шахти ім. Гагаріна російськими окупаційними силами було вчинено ще один прицільний обстріл позицій ЗСУ у напрямку н.п. Південне із застосуванням стрілецької зброї (1 черга). Унаслідок цього зазнав поранення український боєць.

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7 лютого о 17.15 з напрямку н.п. Луганське було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ у напрямку н.п. Новомихайлівка із застосуванням снайперської зброї (1 постріл). Поранений військовослужбовець ЗСУ.

10 лютого о 11.30 з напрямку н.п. Веселе було вчинено прицільний обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку н.п. Піски із застосуванням снайперської зброї (1 постріл). Поранення дістав військовослужбовець ЗС України.

11 лютого о 20.45-21.00 з напрямку н.п. Луганське було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н.п. Новомихайлівка із застосуванням великокаліберного кулемета (4 черги). Унаслідок обстрілу загинув військовослужбовець ЗС України.

Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемиря на Донбасі 07

11 лютого о 09.20 з напрямку н.п. Гольмівський окупанти вчинили прицільний обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку н. п. Зайцеве із застосуванням снайперської зброї (1 постріл). Загинув військовослужбовець ЗС України.

Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемиря на Донбасі 08

Крім того, 8 лютого о 09.10-10.20 російські збройні формування скоїли артилерійський обстріл (15 пострілів) позицій ЗС України у н.п. Південне. За оцінкою СЦКК, велася мортирна стрільба гаубиць, імовірно, Д-30 або 2С1 "Гвоздика", з району на околицях окупованої Горлівки.

Як вказав заступник глави місії України при ОБСЄ Ігор Лоссовський, попри ці збройні провокації з боку російських окупаційних сил, у більшості випадків, підрозділи ЗС України у відповідь вогонь не відкривали, продовжуючи дотримуватися досягнутих домовленостей про заборону на застосування зброї. Водночас, констатував дипломат, такі дії "підривають крихкий режим перемир’я".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Бандит пытался меня провоцировать, избил до полусмерти, изнасиловал жену. Но я на провокации не поддался и не сопротивлялся, чтобы показать свои мирные намерения!
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18.02.2021 05:27
+15
Это , действительно , преступление не разрешать нашим воинам открывать ответный огонь !
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18.02.2021 03:13
+14
" несмотря на эти вооруженные провокации со стороны российских оккупационных сил, в большинстве случаев, подразделения ВС Украины ответный огонь не открывали, продолжая придерживаться достигнутых договоренностей о запрете на применение оружия."

Расстояние 400 метров и спокойно работает снайпер... Уклонист фигов, из армии сделал мишень...
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18.02.2021 02:14
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Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 7922
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18.02.2021 02:07 Відповісти
" несмотря на эти вооруженные провокации со стороны российских оккупационных сил, в большинстве случаев, подразделения ВС Украины ответный огонь не открывали, продолжая придерживаться достигнутых договоренностей о запрете на применение оружия."

Расстояние 400 метров и спокойно работает снайпер... Уклонист фигов, из армии сделал мишень...
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18.02.2021 02:14 Відповісти
Последний абзац шикарен.Если ему верить,то Арестович все правильно про терпил и нытиков сказал.
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18.02.2021 02:16 Відповісти
"Как отметил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский, несмотря на эти вооруженные провокации со стороны российских оккупационных сил, в большинстве случаев, подразделения ВС Украины ответный огонь не открывали, продолжая придерживаться достигнутых договоренностей о запрете на применение оружия." - Внимание, это - госизмена!
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18.02.2021 02:20 Відповісти
А дебил Отсосовский хоть понимает слова которые он говорит? Провокация это когда из тебя пытаются вытащить некоторую реакцию, а когда тебя убивают это уже другое.
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18.02.2021 05:25 Відповісти
Бандит пытался меня провоцировать, избил до полусмерти, изнасиловал жену. Но я на провокации не поддался и не сопротивлялся, чтобы показать свои мирные намерения!
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18.02.2021 05:27 Відповісти
Это , действительно , преступление не разрешать нашим воинам открывать ответный огонь !
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18.02.2021 03:13 Відповісти
Ьы про какие котлы свинорылое? Про Иловайск, в который нынешний голова генштаба Хомчак бросил на прорыв колонну, а сам на авто уехал в другом направлении, бросил раненых журналистов с авто в лесу, а через сутки мирно выехал на новом авто через блокпосты россиян?
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18.02.2021 08:28 Відповісти
О как зебила бомбануло Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 4581
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18.02.2021 08:31 Відповісти
Вы это щас о Степанове, Крадуцком или о САМОМ?
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18.02.2021 09:38 Відповісти
Про Блазня ніззя погане казати. Бо гівнокомандувач воюючої країни. Так запевняє Люся Арєстовічь
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18.02.2021 11:24 Відповісти
А я Разве плохое говорю?
Зеленский - профессиональный ********.
- великолепный коррупционер.
- отличный друг ОПЗЕЖЕ.
Вот, я только хвалю и высоко оцениваю. Шо не так? Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 7679
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18.02.2021 11:29 Відповісти
главное "нистрилять" и отдавать дальше територии,да земрази?
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18.02.2021 04:44 Відповісти
Усьо! ОБСЄ нагримає пальчиком на окупантів-терористів, тих заїсть совість - і обстріли припиняться! Це ж так просто, як побачити мир в очах *****.
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18.02.2021 05:52 Відповісти
Мало того- полеглі воскреснуть...
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18.02.2021 06:15 Відповісти
RaF ? надо название абревиатуры заменить на PaF parafin тогда жители дамбасса взбодрятся
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18.02.2021 06:58 Відповісти
Royal Air Forces - Королівські Військового Повітряні Сили Великобританії ))
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18.02.2021 08:24 Відповісти
Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 9754 Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 6438
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18.02.2021 07:10 Відповісти
котови бойовий пайок Ройал Канін треба видавать
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18.02.2021 07:12 Відповісти
Да-а-а !? Відходити ?..
А мо краще іпануть пару раз з *важкої * після кожного пострілу !? Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 4298
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18.02.2021 07:41 Відповісти
👍👏
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18.02.2021 13:08 Відповісти
Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 7968....
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18.02.2021 07:42 Відповісти
зебилам надо еще отдать 1400 кв.км и тогда кацапы точно остановятся и главное "пиристать стрилять".
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18.02.2021 08:21 Відповісти
І що? Сліпе,глухе ОБСЕ перестало "німіти" і висловило офігенну стурбованність?
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18.02.2021 09:30 Відповісти
Воно зараз більш зряче ніж вазеленсько- хомчаківський генштаб.
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18.02.2021 10:13 Відповісти
Оценивая работу и позицию ОБСЕ надо учитывать, что точно такие же данные (а то и по боле) дают и ОРДЛОшники.
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18.02.2021 10:36 Відповісти
Зеленый цирк - превращение НАБУ в клоунов, линии разграничения в тир для рашистских оккупантов ... что там дальше в программе ?
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18.02.2021 11:30 Відповісти
Эх! Украине хотя бы два-три снайпера.... Жалко, что в такой большой стране их вообще ни одного нету...
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18.02.2021 13:03 Відповісти
говорят, их штрафуют... Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 5737
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18.02.2021 13:41 Відповісти
Ребятки можно я у вас тут посижу, а то у нас на раме у кремлеботов вообще истерика, все заспамили.
Не удивительно, одни "хорошие" новости ))
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18.02.2021 13:41 Відповісти
 
 