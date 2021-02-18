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Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Має риси

У Фінляндії виявлено новий варіант коронавірусу - Fin-796H.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як ідеться в повідомленні Vita Laboratoriot Oy, фахівці цієї лабораторії спільно з науковцями Інституту біотехнології Гельсінського університету виявили в одному зі зразків у Південній Фінляндії раніше невідомий мутант SARS-CoV-2.

Згідно з повідомленням, Fin-796H має риси і британського, і південноафриканського варіантів коронавірусу, а мутації в цьому варіанті ускладнюють виявлення коронавірусу щонайменше одним з рекомендованих ВООЗ ПЛР-тестів.

Проте, за словами фінських фахівців, причин для паніки немає, оскільки більшістю тестів цей варіант вірусу розпізнається.

Також читайте: "Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 94 країнах, - ВООЗ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ну а шо?
Толпа повелась на коронадебилус теперь будут разводить страшилками пока последний упоротый поклонник коронавируса не начнёт подозревать шо всё таки его где то наиπ@ли)
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18.02.2021 08:01
+4
Ну шо ж, нужно теперь новую вакцину закупать на ярды зелени. Это же клондайк, вирусняк будет мутировать бесконечно... Весь мир - один сплошной лохотрон Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2 - Цензор.НЕТ 6949
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18.02.2021 10:16
+2
прошел только 1 год а за это время вирус приобрел много нового и достаточно гибок для дальнейших видоизменений... что же нас ждет в будущем?
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18.02.2021 07:17
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прошел только 1 год а за это время вирус приобрел много нового и достаточно гибок для дальнейших видоизменений... что же нас ждет в будущем?
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18.02.2021 07:17 Відповісти
Существование под маской...
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18.02.2021 07:45 Відповісти
Скафандры входят в моду!
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18.02.2021 08:22 Відповісти
Новые варианты вирусов. Но они не ждут, они поджидают... Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2 - Цензор.НЕТ 9884
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18.02.2021 07:55 Відповісти
Ай-яй-яй-яй-яй, мля , что же делать шеф !? Фсьо пропало, шеф, фсьо пропало !
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18.02.2021 08:28 Відповісти
Лечить один х никто не знает как
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18.02.2021 07:40 Відповісти
Ну а шо?
Толпа повелась на коронадебилус теперь будут разводить страшилками пока последний упоротый поклонник коронавируса не начнёт подозревать шо всё таки его где то наиπ@ли)
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18.02.2021 08:01 Відповісти
Мой щенок Коронавир похож немного. На ...
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18.02.2021 08:11 Відповісти
Ну вот, африканский вирус в Финляндии. Степанов АстроЗенику хочет у поляков купить? Она против африканского КОВИДа абсолютно беспонтовая
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18.02.2021 08:47 Відповісти
Кстати, ЮАР закупили несколько миллионов доз АстраЗеники, а сейчас не знают куда ее девать. Продадут за бесценок. Степанов, не спать, не спать!
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18.02.2021 08:59 Відповісти
Ну шо ж, нужно теперь новую вакцину закупать на ярды зелени. Это же клондайк, вирусняк будет мутировать бесконечно... Весь мир - один сплошной лохотрон Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2 - Цензор.НЕТ 6949
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18.02.2021 10:16 Відповісти
И тогда цены на вакцины уверенно поползут вверх...
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18.02.2021 10:28 Відповісти
 
 