Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
У Фінляндії виявлено новий варіант коронавірусу - Fin-796H.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Як ідеться в повідомленні Vita Laboratoriot Oy, фахівці цієї лабораторії спільно з науковцями Інституту біотехнології Гельсінського університету виявили в одному зі зразків у Південній Фінляндії раніше невідомий мутант SARS-CoV-2.
Згідно з повідомленням, Fin-796H має риси і британського, і південноафриканського варіантів коронавірусу, а мутації в цьому варіанті ускладнюють виявлення коронавірусу щонайменше одним з рекомендованих ВООЗ ПЛР-тестів.
Проте, за словами фінських фахівців, причин для паніки немає, оскільки більшістю тестів цей варіант вірусу розпізнається.
Топ коментарі
+6 Ybaldy
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+4 Anton_ _Papayev
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Толпа повелась на коронадебилус теперь будут разводить страшилками пока последний упоротый поклонник коронавируса не начнёт подозревать шо всё таки его где то наиπ@ли)
Каждый человек окутан индивидуальным "облаком", состоящим из миллионов его собственных бактерий, утверждают ученые из американского Университета Орегона. Нельзя пройти мимо другого человека и не унести на своей коже и в легких часть его бактерий. Передача также происходит воздушно-капельным путем или через частички кожи, оставляемые каждым из нас. Ранее уже было доказано, что микробиом человека - набор бактерий, вирусов и грибков, живущих на коже и в организме - по численности может превосходить его собственные клетки в 10 раз.
Но теперь быдло будет платить налог за то, чтобы его пугали.
Мой щенокКоронавир похож немного. На ...