Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новомихайлівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу ОС у Facebook.

"Протягом минулої доби, 17 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Також дивіться: Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемир'я на Донбасі. СПИСОК ПОРУШЕНЬ + КАРТИ

"Від початку поточної доби, 18 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.