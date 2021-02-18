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В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб

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В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб

Станом на ранок четверга, 18 лютого, виявлено 6237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"6237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 03госпіталізовано – 2 222 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 03летальних випадків – 163;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 03одужало – 5 225 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 03здійснено тестувань за добу – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 08захворіло – 1 287 141 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 08одужало – 1 134 120 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 08летальних випадків – 24 852;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 6 625 529.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована

В Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та

Житомирській (438) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Ну все началось запугивание статистикой перед началом вакцинации. еще три дня назад писали по 2100 заболевших, а теперь сразу 6000 и будьте уверены теперь только больше будут "рисовать". А то никто не пойдет колоться
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18.02.2021 09:14
+1
Вы наверное даже в сортире, читая газетку "правда" - тоже всему написсанному верил? В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб - Цензор.НЕТ 7931
статистика от Стебанова - стеб, он как будто говорит: я им статистику, а эти лохи ведутся
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18.02.2021 08:37
+1
15.02.21 08:14 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек

16.02.21 08:26 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек

17.02.21 08:14 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек

18.02.21 08:12 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек

Це називається постійне зростання.
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18.02.2021 10:26
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А зараз так мало захворіло, бо мало тестів роблять чи кудой?
Бо скільки тут заполітизованого гвалту було з цього приводу- а тепер тиша, бо команду ніхто не дав?)))
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18.02.2021 08:17 Відповісти
Последний раз такая цифра была месяц тому назад. Да к тому же и летальность здорово выросла.
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18.02.2021 08:22 Відповісти
Вы наверное даже в сортире, читая газетку "правда" - тоже всему написсанному верил? В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб - Цензор.НЕТ 7931
статистика от Стебанова - стеб, он как будто говорит: я им статистику, а эти лохи ведутся
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18.02.2021 08:37 Відповісти
Стільки помирало, коли було по 15000 нових випадків. Комусь надоіло тестити? Хай іде все самотьоком?
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18.02.2021 08:38 Відповісти
Це ЗЕперемога?
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18.02.2021 08:45 Відповісти
Статистика Степанова розрахована на лохів
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18.02.2021 08:56 Відповісти
Ну все началось запугивание статистикой перед началом вакцинации. еще три дня назад писали по 2100 заболевших, а теперь сразу 6000 и будьте уверены теперь только больше будут "рисовать". А то никто не пойдет колоться
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18.02.2021 09:14 Відповісти
Сорри,ерунду пишете, до вакцинации еще очень далеко. Официально у нас на сегогдня 0 (НОЛЬ) вакцинаций и глобально еще долго ничего не поменяются, зная наших чиновников. Просто закономерное увеличение через неделю после похолодания.
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18.02.2021 09:49 Відповісти
Вы только сейчас заметили, что по понедельникам статистика новых случаев в Украине (и не только) минимальна? Над причиной этого загадочного явления бьются лучшие умы антиваксеров. Присоединяйтесь к ним, без Вас они не отгадают причину.
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18.02.2021 10:34 Відповісти
Если не будет перехода на дистанционку, то заболевания будут расти.
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18.02.2021 09:29 Відповісти
15.02.21 08:14 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек

16.02.21 08:26 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек

17.02.21 08:14 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек

18.02.21 08:12 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек

Це називається постійне зростання.
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18.02.2021 10:26 Відповісти
Ні. Цe закономірність розподілу обліку захворювання за днями тижня. Справжнє зростання кращe диватися, порівнюючи суми за тиждeнь.
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18.02.2021 11:17 Відповісти
 
 