В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб

Станом на ранок четверга, 18 лютого, виявлено 6237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"6237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 222 особи;

летальних випадків – 163;

одужало – 5 225 осіб;

здійснено тестувань за добу – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 287 141 особа;

одужало – 1 134 120 осіб;

летальних випадків – 24 852;

проведено ПЛР-тестувань – 6 625 529.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована

В Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та

Житомирській (438) областях", - розповів Степанов.





