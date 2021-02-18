В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб
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Станом на ранок четверга, 18 лютого, виявлено 6237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"6237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 222 особи;
летальних випадків – 163;
одужало – 5 225 осіб;
здійснено тестувань за добу – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 287 141 особа;
одужало – 1 134 120 осіб;
летальних випадків – 24 852;
проведено ПЛР-тестувань – 6 625 529.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована
В Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та
Житомирській (438) областях", - розповів Степанов.
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Бо скільки тут заполітизованого гвалту було з цього приводу- а тепер тиша, бо команду ніхто не дав?)))
статистика от Стебанова - стеб, он как будто говорит: я им статистику, а эти лохи ведутся
16.02.21 08:26 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек
17.02.21 08:14 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек
18.02.21 08:12 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек
Це називається постійне зростання.