"Мами щодня видирають своїх діток з лап смерті": малюкам зі спінальною м'язовою атрофією потрібна допомога

Малюкам з діагнозом спінальна м'язова атрофія (СМА) потрібна допомога. Відкрито збір коштів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерка Наталя Лук'яненко, передає Цензор.НЕТ.

"У мене у стрічці зараз постійно безсилі тільця трьох діток зі СМА (спінальна м'язова атрофія. - Ред.) і нескінченно втомлені очі їхніх мам. Жінок, які щодня зі своїх сторінок просять допомоги, не просто допомоги, а молять врятувати життя їхнім дітям. Ці жінки не мають права на сон. Контроль сатурації, відсмоктування слиньки з ротика, зняти/одягнути вчасно ШВЛ, якщо починає падати сатурація.

Я не можу дивитися в ці очі, які так втомилися, але в них немає вибору, бо тільки вони на цьому полі бою щодня видирають діток з лап смерті. Але я хочу щоб вони знали, що не самі!" - написала вона.

Волонтерка закликала людей не ігнорувати прохання про допомогу і замислитися, як бути на місці матерів дітей із СМА: "У всіх нас народжуються здорові діти, але пам'ятайте, цей страшний діагноз може прийти в життя кожного і в будь-який момент. Не ігноруйте прохання! Ваші 10 гривень можуть бути тією сумою яка дасть можливість написати заповітні ЗБІР ЗАКРИТО. Ваші 10/20/50 грн це крапля в скарбничку під назвою ЖИТТЯ!".

"Я не знаю, як тримаються ці мами ... дивлячись як з кожним днем ​​втрачають силу їхні дітки. Достатньо вашої байдужості, щоб втрачати ґрунт і віру ... Будь ласка, навіть у такий складний час для світу, не черствійте! Пам'ятайте, завжди є ті, кому потрібна наша простягнута рука допомоги! А я продовжу писати про цих діток! Я хочу побачити їхні перші кроки..." - додала вона.

Номер благодійної картки: 4149 6293 1028 4476

"В кінці кожного тижня з повною випискою я буду звітувати і розділю порівну між дітьми суму, яку вдасться зібрати", - додала волонтерка.

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Довідка: СМА (спінальна м'язова атрофія) - генетичне нервово-м'язове захворювання, що уражає рухові нейрони спинного мозку і призводить до наростаючої м'язової слабкості. Захворювання має прогресуючий характер, слабкість починається з м'язів ніг і всього тіла і з розвитком захворювання доходить до м'язів, що відповідають за ковтання і дихання. При цьому інтелект хворих СМА абсолютно збережений.