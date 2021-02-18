Рятувальники п'ятий день шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті, - ДСНС
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Станом на ранок 18 лютого на Закарпатті досі тривають пошуки туриста, який загубився 13 лютого поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, до пошукових робіт протягом доби залучалися 47 осіб і 10 одиниць техніки, з них від ДСНС 32 особи та 8 одиниць техніки.
Як повідомлялося, 13 лютого біля с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали 2 людини (жителі м.Києва). 14 лютого об 11:30 пошуковою групою ДСНС був знайдений перший турист (стан здоров'я задовільний).
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, к поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человек и 8 единиц техники. Источник: https://censor.net/ru/n3248597\\\\\\\\\\\\\\
ну, сказал бы на месте Главаря этой местности, по-японски - Дахусим(перевод - ну весной найдут кости, собаки то)
Все таки Украина будет цивилизованной , европейской страной. Верю в это .
47 осіб і 10 одиниць техніки помножені на десятки годин коштують добрячі гроші. Так от, краще оці кошти спрямувати на стипендії для молоді яка хоче вчитися, на премії переможцям олімпіад, молодим спортсменам, які здобувають медалі на чм чє і т.д. Вкладатись потрібно в майбутнє, а не в безвідповідальних дорослих дебілоїдів, які за власною сракою вслідкувати не здатні.
алізм" - знесли тебе, горе-лижника з гір - оплати повний прайс - години помножені на число рятувальників і техніки.
Не виключено, що опісля, коли зявилися б новини, що такий собі черговий київський естремал горЕпрохідник, якого знесли з гори в напі
пяномуобмороженому стані змушений був заплатити кілька тисяч у.е. за свій порятунок, - так от, думаю тоді потік отих екстремалів значно звузиться. Бо ніщо так не чистить мізки, як страх втратити суттєву суму.