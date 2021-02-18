Рятувальники п'ятий день шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті, - ДСНС

Станом на ранок 18 лютого на Закарпатті досі тривають пошуки туриста, який загубився 13 лютого поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, до пошукових робіт протягом доби залучалися 47 осіб і 10 одиниць техніки, з них від ДСНС 32 особи та 8 одиниць техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники продовжують пошук заблукалого в районі гори Гемба туриста, - ДСНС

Як повідомлялося, 13 лютого біля с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали 2 людини (жителі м.Києва). 14 лютого об 11:30 пошуковою групою ДСНС був знайдений перший турист (стан здоров'я задовільний).