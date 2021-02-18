УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14474 відвідувача онлайн
Новини Події
3 118 11
гори (74) Закарпаття (1581) ДСНС (4463)

Рятувальники п'ятий день шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Рятувальники п'ятий день шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті, - ДСНС

Станом на ранок 18 лютого на Закарпатті досі тривають пошуки туриста, який загубився 13 лютого поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, до пошукових робіт протягом доби залучалися 47 осіб і 10 одиниць техніки, з них від ДСНС 32 особи та 8 одиниць техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники продовжують пошук заблукалого в районі гори Гемба туриста, - ДСНС

Як повідомлялося, 13 лютого біля с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали 2 людини (жителі м.Києва). 14 лютого об 11:30 пошуковою групою ДСНС був знайдений перший турист (стан здоров'я задовільний).

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь, похоже, не раньше весны вы его найдете. Жаль человека.
показати весь коментар
18.02.2021 08:52 Відповісти
Сумнівно, що знайдуть то танення снігу.
показати весь коментар
18.02.2021 08:52 Відповісти
продолжаются поиски туриста, который потерялся 13 февраля около с. Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба" во время катания на лыжах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, к поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человек и 8 единиц техники. Источник: https://censor.net/ru/n3248597\\\\\\\\\\\\\\

ну, сказал бы на месте Главаря этой местности, по-японски - Дахусим(перевод - ну весной найдут кости, собаки то)
показати весь коментар
18.02.2021 08:53 Відповісти
Биар Грилс в помощь...... но 5 суток в горах при -15 даже в лыжном костюме.....шансов не много.....
показати весь коментар
18.02.2021 08:54 Відповісти
Одного нашли живым, возможно, и этот жив ещё
показати весь коментар
18.02.2021 09:12 Відповісти
Первого нашли в течении суток.
показати весь коментар
18.02.2021 09:34 Відповісти
Так можете его уже не искать. Все.
показати весь коментар
18.02.2021 09:18 Відповісти
Случай трагический, но отношение людей, властей, спасателей Закарпатья к пропавшему вызывает уважение .
Все таки Украина будет цивилизованной , европейской страной. Верю в это .
показати весь коментар
18.02.2021 09:57 Відповісти
навіщо шукати там тих дебілів-"екстремалів"? Хижа звірина також має чимсь харчуватися. Природний відбір, закони Дарвіна і все таке..
47 осіб і 10 одиниць техніки помножені на десятки годин коштують добрячі гроші. Так от, краще оці кошти спрямувати на стипендії для молоді яка хоче вчитися, на премії переможцям олімпіад, молодим спортсменам, які здобувають медалі на чм чє і т.д. Вкладатись потрібно в майбутнє, а не в безвідповідальних дорослих дебілоїдів, які за власною сракою вслідкувати не здатні.
показати весь коментар
18.02.2021 10:18 Відповісти
не без сарказму, звичайно.. Рятувати людину потрібно, мови нема! Поки є шанс - його потрібно використовувати. Але оцим міським "екстремалам" мізки також потрібно тримати ввімкнутими. Бо цього року отих загублеників пачками з гір зносять. Непогано було б ввести податок на отой "екстрималізм" - знесли тебе, горе-лижника з гір - оплати повний прайс - години помножені на число рятувальників і техніки.
Не виключено, що опісля, коли зявилися б новини, що такий собі черговий київський естремал горЕпрохідник, якого знесли з гори в напіпяномуобмороженому стані змушений був заплатити кілька тисяч у.е. за свій порятунок, - так от, думаю тоді потік отих екстремалів значно звузиться. Бо ніщо так не чистить мізки, як страх втратити суттєву суму.
показати весь коментар
18.02.2021 10:38 Відповісти
Ти о.уєнно помиляєшся. Якщо людина кудись лізе без страху втратити власне життя, наприклад на вагон електрички під контактною дугою, то їй насрать на гроші. А екстремали підуть куди захочуть, загинуть десь у хащах і ні ти, ні влада, ні їх рідня про це і не знатимуть. Як показує історичний досвід, люди йдуть хоч на Південний полюс, хоч на вершину Евереста, ризикуючи власним життям і платіть за це величезні гроші. Сходження на Еверест, наприклад, коштує 50-60 тисяч доларів США.
показати весь коментар
18.02.2021 11:45 Відповісти
 
 