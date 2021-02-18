Непродовольчі товари і якість послуг ЖКГ: у Держспоживслужбі розповіли, на що найчастіше скаржаться жителі України
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У 2020 році до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів надійшло понад 20,9 тис. пропозицій, звернень, скарг і заяв від споживачів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Найбільша кількість (41,5%) споживачів скаржилися на якість непродовольчих товарів. Також велика кількість звернень (29,5%) стосувалася якості житлово-комунальних послуг. 5,1% споживачів були незадоволені якістю продовольчих товарів", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, в 2020 році Держпродспоживслужба перевірила безпеку товарів, надання послуг (робіт) на суму понад 72,8 млн грн. Скасовано придбання і використання населенням України недоброякісних продовольчих, непродовольчих товарів і послуг (робіт) на суму понад 35,6 млн грн. (48,9%). Споживачам повернуто 10,2 млн грн за неякісні товари та надані послуги.
"Кожен має право на отримання якісних і безпечних товарів і послуг, - зазначає Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. - Уже зараз ми працюємо над спрощенням процедури захисту прав для споживачів. Йдеться, перш за все, про ефективну комунікацію в digital", - наголосили у відомстві.
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а так же каждый имеет право шоп лечили от вируса, или не быть послланным на Путина, в случае когда аппендицит, а бабла - как у бомжа(когда-то будет, но не на медицину)
с*ка, прет от этих статей - вырезок из законов. "каждый имеет" ага
имеет в Швейцарии, или на Меркельщине, или даже в Канаде, но блин не тут.
странно шо не прописали шо "каждый смерд - раб Яхве"
Maryna Mushka@MarynaMushka
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