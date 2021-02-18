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Непродовольчі товари і якість послуг ЖКГ: у Держспоживслужбі розповіли, на що найчастіше скаржаться жителі України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Непродовольчі товари і якість послуг ЖКГ: у Держспоживслужбі розповіли, на що найчастіше скаржаться жителі України

У 2020 році до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів надійшло понад 20,9 тис. пропозицій, звернень, скарг і заяв від споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Найбільша кількість (41,5%) споживачів скаржилися на якість непродовольчих товарів. Також велика кількість звернень (29,5%) стосувалася якості житлово-комунальних послуг. 5,1% споживачів були незадоволені якістю продовольчих товарів", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в 2020 році Держпродспоживслужба перевірила безпеку товарів, надання послуг (робіт) на суму понад 72,8 млн грн. Скасовано придбання і використання населенням України недоброякісних продовольчих, непродовольчих товарів і послуг (робіт) на суму понад 35,6 млн грн. (48,9%). Споживачам повернуто 10,2 млн грн за неякісні товари та надані послуги.

"Кожен має право на отримання якісних і безпечних товарів і послуг, - зазначає Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. - Уже зараз ми працюємо над спрощенням процедури захисту прав для споживачів. Йдеться, перш за все, про ефективну комунікацію в digital", - наголосили у відомстві.

Також дивіться: Викрито корупційні схеми чиновників одеської митниці та Держпродспоживслужби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Цікавить інше- скільки податків витратили на функціонування цієї структури. Ну, щоб хоч якось оцінити її ефективність- хтось знає?
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18.02.2021 09:07 Відповісти
Вони самі ходять та вимагають з підприємців гроші. Та роблять нікому непотрібні експертизи за кілька тисяч гривень у своїй "акредитованій конторі", змушуючи підприємців компенсувати їх "вартість"
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18.02.2021 11:52 Відповісти
Так нарід гарно живе при ***** Наріду, піввареника їм в радість. Непродовольственные товары и качество услуг ЖКХ: в Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются жители Украины - Цензор.НЕТ 955
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18.02.2021 09:11 Відповісти
Каждый имеет право на получение качественных и безопасных товаров и услуг, - отмечает Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. Источник: https://censor.net/ru/n3248600\\\\\\

а так же каждый имеет право шоп лечили от вируса, или не быть послланным на Путина, в случае когда аппендицит, а бабла - как у бомжа(когда-то будет, но не на медицину)
с*ка, прет от этих статей - вырезок из законов. "каждый имеет" ага Непродовольственные товары и качество услуг ЖКХ: в Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются жители Украины - Цензор.НЕТ 312
имеет в Швейцарии, или на Меркельщине, или даже в Канаде, но блин не тут.
странно шо не прописали шо "каждый смерд - раб Яхве" Непродовольственные товары и качество услуг ЖКХ: в Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются жители Украины - Цензор.НЕТ 6203
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18.02.2021 09:13 Відповісти


Maryna Mushka@MarynaMushka





В нас ще одна зрада!
Харківське історико-філологічне товариство запросило виступати в себе на 18 лютого російського історика Кірілла Кочєгарова, який виправдовує анексію Криму.
В нього про це книжка є ще 2014-го року.
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18.02.2021 09:14 Відповісти
ГОСПОТРЕБСЛУЖБА РАССКАЗАЛА В НАГЛУЮ, ЧТО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ !!!
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18.02.2021 10:13 Відповісти
управляющие компании - это ПЦ! Верните маленькие ЖЭКи! Как хорошо было, когда можно было позвонить в ЖЭК, где все друга друга знали, работники ЖЭКа жили там, где работали, и решали все вопросы. А сейчас такие деньжищи с нас каждый месяц собирают, а дома скоро падать начнут. Подвалы гниют, канализационные трубы гниют, во дворах ларьки с пивом и срачем, одноразовая посуда по всему двору, в подъезде ремонт забыли, когда делался в последний раз. А недавно они нам заявили, что они от нас отказываются, занимайтесь, мол, сами своим домом. Деньги, собранные с 2014, непонятно куда пошли. Никто нам их не возвращает. Ну и жильцы-пофигисты многие. Половина вообще где-то за границей. Приедут, а дом упал... Непродовольчі товари і якість послуг ЖКГ: у Держспоживслужбі розповіли, на що найчастіше скаржаться жителі України - Цензор.НЕТ 6208
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18.02.2021 11:20 Відповісти
Ті самі "работнікі" там і "работают".
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18.02.2021 11:54 Відповісти
не, другие. Те, что работали в ЖЭКах жили в этих же домах и до безобразия такого не доводили, потому что знали, что им тоже на голову упадет. А нынешние руководители управляющих компаний живут в автономных коттеджах, и им глубоко плевать, кому там что на голову упадет. Деньги за границу вывели и хорошо им.
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18.02.2021 13:10 Відповісти
 
 