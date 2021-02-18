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Постанова про привід Вовка не дає права затримувати або проникати в житло. Глава і судді ОАСК зробили все, щоб детективи не потрапили в приміщення суду, - НАБУ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Постанова про привід Вовка не дає права затримувати або проникати в житло. Глава і судді ОАСК зробили все, щоб детективи не потрапили в приміщення суду, - НАБУ. ВIДЕО

Детективи НАБУ двічі, 8 та 16 лютого 2021 року, прибували до Окружного адміністративного суду м.Києва для виконання ухвал ВАКС про примусовий привід підозрюваного голови ОАСК до суду для участі у засіданні з обрання йому запобіжного заходу.

Виконати ухвалу не вдалося: вона не надає права затримувати підозрюваного або проникати до його житла чи іншого володіння, а голова та судді ОАСК вжили всіх заходів для того, щоб детективи не могли потрапити до приміщення суду. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Окрім того, що детективам НАБУ в ОАСК постійно повідомляють про відсутність голови на робочому місці через його перебування у відпустці, там змінили пропускний режим. З листопада 2020 року потрапити на другий поверх, де знаходиться робоче місце підозрюваного голови суду, стороннім особам можна лише за дозволом, який, в свою чергу, надає один із підозрюваних учасників злочинної організації, очолюваної головою ОАСК. Наразі детективи утримуються від силового проникнення до судової установи", - підкреслюють у НАБУ.

Водночас, сам голова ОАСК у соціальних мережах створює видимість відкритості до правосуддя, публікує неправдиві заяви та звинувачення на адресу НАБУ.

"Вирішити цю ситуацію може лише Генеральний прокурор, чия бездіяльність впродовж півроку позбавляє слідство можливості використати передбачені законодавством процедури для досягнення завдань кримінального провадження. Починаючи з липня 2020 року і до сьогодні, детективи НАБУ тричі ініціювали перед Генеральним прокурором клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного голови ОАСК для звернення з цими клопотаннями до ВРП. Однак, ОГП досі цього не зробив", - додали в НАБУ.

Також дивіться: Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці. ФОТО

"Голова та судді ОАСК грубо порушують законні вимоги слідства та суду, прикриваючись пунктами КПК України щодо гарантій суддівської недоторканості, а також суперечливою позицією Вищої ради правосуддя, яка не може мати преюдиційного значення, і спростовується рішеннями ВАКС", - сказано в заяві НАБУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Та пристрелите уже того вовка на месте, он уже всех задолбал.
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18.02.2021 09:18
+22
Принудительный привод без права задерживать - украинское ноу-хау. Это государство прогнило до корнЯ.
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18.02.2021 09:32
+18
Вовку с такой примитивной харей, на роду написано дерть воровать у соседей, а не судьей работать.. Вот следствие отрицательного кадрового отбора в прямом смысле на лицо. Смотришь на это существо и одна эмоция - омерзение. А ведь эти брутальные исполнители воли олигархов, во многом определяют нашу жизнь и наше настоящее, и наше будущее. Наше это любого гражданина Украины.
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18.02.2021 09:34
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Та пристрелите уже того вовка на месте, он уже всех задолбал.
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18.02.2021 09:18 Відповісти
пустят, когда будут уверены что уже все-все вычистили и досматривать нечего. уничтожили все доказательства преступной деятельности.

страшно жить в этой стране...
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18.02.2021 10:46 Відповісти
Тех доказательств, что уже собрали, достаточно, что бы того вовка в клетку закрыть. Его в суд не могут притащить, что бы меру пресечения избрать.
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18.02.2021 11:00 Відповісти
БОМЖУ бы заломали руки и за яйца приволокли в суд,а здесь СКОТИНА, с улыбкой на наглой роже,смеется над правосудием
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18.02.2021 12:00 Відповісти
+++
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18.02.2021 16:52 Відповісти
Постановление о приводе Вовка не дает права задерживать или проникать в жилище. Глава и судьи ОАСКа сделали все, чтобы детективы не попали в помещение суда, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4069
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18.02.2021 09:19 Відповісти
Постанова про привід Вовка не дає права затримувати або проникати в житло. Глава і судді ОАСК зробили все, щоб детективи не потрапили в приміщення суду, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4895
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18.02.2021 09:23 Відповісти
Правосудие по Коломойскому. Зеленский подписал закон о судебной реформе/ "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов / Вместо скандального судьи Вовка Окружной админсуд Киева возглавил судья Келеберда, удовлетворивший иск Коломойского о национализации "Приватбанка".
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18.02.2021 09:20 Відповісти
Зелений бардак в країні. Слава 73% ідійотів!
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18.02.2021 09:26 Відповісти
Как это закарпатский суддя пришел и суд . Сидел бы дома.
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18.02.2021 09:30 Відповісти
Ну що це ЗМОВА проти державності, як такої, вже очевидно. І хто розірве це "зачароване" кримінальне коло, стане національним героєм.
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18.02.2021 09:31 Відповісти
Эта падла не разорвет - уже очевидно. А выборы аж через 4 года...
Разные люди желудки требуют каждый свое - тарифы, малый бизнес, нет застройщикам и т.п. вместо того, чтобы потребовать главного - устранить причину всего этого - зельца вон! и выборы раз в год. Только под такими лозунгами возможно широкое объединение украинских прогрессивных сил и положительный результат.
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18.02.2021 09:54 Відповісти
Это эмоционально и не верно. Не решит это проблем. Как бы часто и кого бы не меняй наверху, население останется тоже...
Как не печально, но спасти может только внешнее управление. Увы(
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18.02.2021 10:04 Відповісти
Внешнее управление или смена поколений, но это небыстро.
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18.02.2021 11:02 Відповісти
Умнеют потихоньку, или вымирают от жизни, соответствующей галке в бюллетене. Гречка от кандидатов быстро кончается...
А с другой стороны, нужна ли такому человеческому материалу своя страна?
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18.02.2021 11:34 Відповісти
Ви взагалі розумієте хто керує Україною? Україною керують ОЛІГАРХИ, вони ставлять вам президента, вони лоббіюють та пишуть закони, вони керують судами, і вони ж керують поліцією та армією - штаби та міністри виконують їхні накази! І ви хочете щоб вони передали управління країною, реформували суди, займалися розбудовою країни, некрали, самі собі підвищи налоги та закрили офшори - і наступили на яйця? Ну ну...
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18.02.2021 12:11 Відповісти
Принудительный привод без права задерживать - украинское ноу-хау. Это государство прогнило до корнЯ.
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18.02.2021 09:32 Відповісти
Вовку с такой примитивной харей, на роду написано дерть воровать у соседей, а не судьей работать.. Вот следствие отрицательного кадрового отбора в прямом смысле на лицо. Смотришь на это существо и одна эмоция - омерзение. А ведь эти брутальные исполнители воли олигархов, во многом определяют нашу жизнь и наше настоящее, и наше будущее. Наше это любого гражданина Украины.
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18.02.2021 09:34 Відповісти
Шо опять Майдан. Люди видят , что судьи как каста легко уходят от правосудия. И это делаеться открыто и цынично. Вовк знает что твкое украинский суд и поэтому не спещит туда. А у нас, ТЯГЛОВОГО СОСЛОВИЯ КРОМЕ КАК ИСКАТЬ ЗАЩИТЫ В СУДЕ ( ЗА БАБКИ) и платить подати на котрые Вовк жирует других прав нет.
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18.02.2021 09:38 Відповісти
возьмите еще слезу пустите там на проходной...срамота...
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18.02.2021 09:54 Відповісти
Ну раз у нас "войны нет", то и волк "подскользнулся, упал, очнулся - гипс на всё тельце" ..
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18.02.2021 09:57 Відповісти
Там где вам надо, вы без мыла в жопу влезете, а тут каанечна, какие то коллаборанты, Вовк какй то...
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18.02.2021 10:05 Відповісти
Что мешает просто взять и ликвидировать ОАСК?
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18.02.2021 10:13 Відповісти
или сжечь...)
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18.02.2021 10:16 Відповісти
всі беззубі, крім правопорушників.У них яйця більші.
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18.02.2021 10:16 Відповісти
Это, что! государство в государстве - так это просто произвол какой то, в нашей стране суды творят всё, что им захочется - МОЖЕТ УЖЕ ПОРА ИХ С ТРУСОВ ВЫТРЯХИВАТЬ!?.
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18.02.2021 10:20 Відповісти
Ніхто не буде його затримувати. Це просто показуха зі сторони НАБУ. ОАСК це ціла система, де крутились справи всіх наших бувших президентів, політиків та олігархів. Тому Вовк володіє всією інформацією про їх ділішки. І ніхто не хоче , що воно... вилізло на ружу. Отака нуйня дітки, як казав дід Панас.
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18.02.2021 10:22 Відповісти
О це так Потрох провів "саму вдалу судову реформу", це його слова!!!
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18.02.2021 10:32 Відповісти
В бан, троль.
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18.02.2021 12:23 Відповісти
судей всех под расстрел, имущество всех родственников на аукцион и деньги в бюджет. тогда и сами МВФ сможем кредитовать.
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18.02.2021 10:35 Відповісти
И что же на это говорит "офис Генерального прокурора"? А ничего! Говорит: Идите нах. Что хотим то и делаем. Это все что нужно знать про "реформированную прокуратуру".
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18.02.2021 10:44 Відповісти
"..задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или иное владение..." Государство и Президент согласились с тем, что ОАСК - ЛИЧНОЕ ПОМЕСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ Вовка, а секретари - непреодолимое препятствие для входа на 2-й этаж здания ВСЕХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ! Замечательно! С таким пониманием для проникновения на "бандитскую малину" полицейские скоро будут брать разрешение у главаря банды! Венедиктова и Зеленский продолжают играть свою неприглядную роль...уши, как говорится, торчат. Идет большой торг, а нам вешают лапшу на уши. Позор.
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18.02.2021 10:47 Відповісти
Такий цирк можливий тільки в повністю корумпованій державі. Де ще в цивілізованому світі таке можливо? Судді, прокурори, поліція, сбу все прогнило до коріння. На жаль...
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18.02.2021 10:47 Відповісти
Постанова про привід Вовка не дає права затримувати або проникати в житло. Глава і судді ОАСК зробили все, щоб детективи не потрапили в приміщення суду, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1519
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18.02.2021 10:50 Відповісти
Судейский корпус - главный саботажник проукраинских и прозападных преобразований в Украине. Судьи и сейчас за бабло решают дела в пользу пятой колонны и откровенных врагов независимой Украины. Им хорошо жилось при Кучме и Януковиче, где они совсем ничего не опасаясь на взятки купались как вареники в масле. Им не нужна европейская Украина, где придется жить на зарплату
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18.02.2021 10:51 Відповісти
Волк ждет отставки Сытника. Это понятно.
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18.02.2021 11:05 Відповісти
В стране с олигархической экономикой, где олигархи срослись с коррумпированной властью по другому и не будет
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18.02.2021 11:08 Відповісти
На кого рассчитан этот зелёный цирк ? Ну сделали из детективов НАБУ клоунов, что дальше ?
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18.02.2021 11:16 Відповісти
ти ба які беспомічні та нещасні оці дефективи,якогось вовка зловити не можуть! Хлопці а ви палками по дуплах поштурхайте,він точно десь в дуплі!!!
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18.02.2021 11:37 Відповісти
Добро пожаловать в средневековье 21 века.
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18.02.2021 11:38 Відповісти
смешно.
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18.02.2021 12:14 Відповісти
я не пойму а в чём проблема на улице его задержать? о потом с постановлением на обыск посетить его кабинет.
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18.02.2021 12:16 Відповісти
а проблема в том, что "поскольку постановление о приводе не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или иное владение"Источник: https://censor.net/ru/v3248602
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18.02.2021 12:43 Відповісти
Статья 136. Привод обвиняемого.
Привод обвиняемого осуществляется органами внутренних дел и Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины (в отношении военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) по мотивированному постановлению следователя. Привод обвиняемого, кроме исключительных случаев, производится днем.
Привод обвиняемого без предварительного вызова может быть применен только в тех случаях, когда обвиняемый уклоняется от следствия или не имеет постоянного места жительства.
Постановление о приводе объявляется обвиняемому перед его исполнением.
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19.02.2021 12:18 Відповісти
в тому що ці тварі недоторкані
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18.02.2021 12:56 Відповісти
... а еще в том, что этот "режим бога" никто из законотворцев менять не собирается
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18.02.2021 13:17 Відповісти
у цивілізованих країнах де у першу чергу турбуються про свою честь та гідність "режим бога" працює, а у нас ним просто прикриваються касти недоторканих.
Відчуваю, вони дограються до реальної кровавої революції, і сподіваюсь не встигнуть здриснути у свої вілли в іспаніях.
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18.02.2021 13:20 Відповісти
Хотели бы нашли способы и возможности...
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18.02.2021 13:10 Відповісти
Это позор для НАБУ как для институции, позор для детективов, которых вынуждают ходить/бегать за подонком Вовком и унижаться, пытаясь вручить этой мрази повестку, позор для всей системы антикоррупционных органов в Украине.

ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком, который глумится над всеми и демонстративно уклоняется от вручения повестки и привода в суд.
При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.

Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.
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18.02.2021 13:46 Відповісти
О це так Потрох провів "саму вдалу судову реформу", це його слова!!!
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18.02.2021 16:14 Відповісти
Осталось только сжечь жилище вместе с Вовком.
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19.02.2021 11:17 Відповісти
 
 