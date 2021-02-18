Постанова про привід Вовка не дає права затримувати або проникати в житло. Глава і судді ОАСК зробили все, щоб детективи не потрапили в приміщення суду, - НАБУ. ВIДЕО
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Детективи НАБУ двічі, 8 та 16 лютого 2021 року, прибували до Окружного адміністративного суду м.Києва для виконання ухвал ВАКС про примусовий привід підозрюваного голови ОАСК до суду для участі у засіданні з обрання йому запобіжного заходу.
Виконати ухвалу не вдалося: вона не надає права затримувати підозрюваного або проникати до його житла чи іншого володіння, а голова та судді ОАСК вжили всіх заходів для того, щоб детективи не могли потрапити до приміщення суду. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Окрім того, що детективам НАБУ в ОАСК постійно повідомляють про відсутність голови на робочому місці через його перебування у відпустці, там змінили пропускний режим. З листопада 2020 року потрапити на другий поверх, де знаходиться робоче місце підозрюваного голови суду, стороннім особам можна лише за дозволом, який, в свою чергу, надає один із підозрюваних учасників злочинної організації, очолюваної головою ОАСК. Наразі детективи утримуються від силового проникнення до судової установи", - підкреслюють у НАБУ.
Водночас, сам голова ОАСК у соціальних мережах створює видимість відкритості до правосуддя, публікує неправдиві заяви та звинувачення на адресу НАБУ.
"Вирішити цю ситуацію може лише Генеральний прокурор, чия бездіяльність впродовж півроку позбавляє слідство можливості використати передбачені законодавством процедури для досягнення завдань кримінального провадження. Починаючи з липня 2020 року і до сьогодні, детективи НАБУ тричі ініціювали перед Генеральним прокурором клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного голови ОАСК для звернення з цими клопотаннями до ВРП. Однак, ОГП досі цього не зробив", - додали в НАБУ.
"Голова та судді ОАСК грубо порушують законні вимоги слідства та суду, прикриваючись пунктами КПК України щодо гарантій суддівської недоторканості, а також суперечливою позицією Вищої ради правосуддя, яка не може мати преюдиційного значення, і спростовується рішеннями ВАКС", - сказано в заяві НАБУ.
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страшно жить в этой стране...
Разные
людижелудки требуют каждый свое - тарифы, малый бизнес, нет застройщикам и т.п. вместо того, чтобы потребовать главного - устранить причину всего этого - зельца вон! и выборы раз в год. Только под такими лозунгами возможно широкое объединение украинских прогрессивных сил и положительный результат.
Как не печально, но спасти может только внешнее управление. Увы(
А с другой стороны, нужна ли такому человеческому материалу своя страна?
Привод обвиняемого осуществляется органами внутренних дел и Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины (в отношении военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) по мотивированному постановлению следователя. Привод обвиняемого, кроме исключительных случаев, производится днем.
Привод обвиняемого без предварительного вызова может быть применен только в тех случаях, когда обвиняемый уклоняется от следствия или не имеет постоянного места жительства.
Постановление о приводе объявляется обвиняемому перед его исполнением.
Відчуваю, вони дограються до реальної кровавої революції, і сподіваюсь не встигнуть здриснути у свої вілли в іспаніях.
ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком, который глумится над всеми и демонстративно уклоняется от вручения повестки и привода в суд.
При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.
Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.