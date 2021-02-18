УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14474 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
5 163 63
НАБУ (3426) вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3881) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

"У нас ідіотів, які пишуть заяви, велика кількість": Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі COVID-вакцин

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо нібито порушень під час закупівлі Міністерством охорони здоров'я вакцин проти коронавірусу COVID-19 закінчиться безрезультатно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми за будь-які розслідування. Будь ласка, ви хочете перевіряти, є люди, які займаються тільки тим, що перевіряють. Тільки вчора ми отримали відповідний запит від НАБУ, сьогодні вже передали всі документи - будь ласка, розслідуйте. Справа завершиться тим, що буде закрита, це вже зрозуміло. Але просто сам такий елемент того, що хтось намагається зробити з цього черговий хайп. Є заявник, він пише заяву, НАБУ зобов'язане за законом відкрити справу. Вибачте, в нас ідіотів у країні, які пишуть заяви, відкривають справи, велика кількість. Про ці справи навіть ніхто не знає. Але вони їх відкрили, розслідували, бо не можуть не відкрити", - заявив він.

За словами міністра, ситуація має політичний підтекст.

Також читайте: Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов

"Те, що далі відбувається, цей хайп... Тепер поставте себе на місце виробника вакцин. Вони всі з репутацією, в них немає зараз жодних проблем з реалізацією вакцин. Керівники компаній спілкуються виключно з президентами країн, прем'єр-міністрами, в крайньому випадку з міністрами охорони здоров'я. Я для того, щоб спілкуватися з американськими виробниками вакцин, спочатку попросив свого колегу зі США, що нам дуже потрібно, так як вони нам не відповідали на звернення. І вони зараз дивляться: є Україна зі своїм обсягом вакцини, в Україні завжди щось відбувається зі скандалами, ніхто не хоче влазити в скандал", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в.о. керівника САП Максим Грищук повідомив, що Національне антикорупційне бюро України 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу. Видання "Цензор.НЕТ" отримало копію листа генерального директора ДП "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова в НАБУ, в якому йдеться, що COVID-вакцини коштували бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Сам чиновник заявляє про прозорість процедур закупівлі.

Також читайте: Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Степашка ты сядешь скот...не сейчас так потом...
показати весь коментар
18.02.2021 09:16
+15
Сколько раз земародер Степанов уже успел вакцину купить и сколько раз он этот зебарыга уже начинал вакцинацию? Степанов наверное уже успел купить даже те вакцины, которых в природе не существует... На Москвабаде бордюры 10 раз перекладывают, а у нас Степанов вакцины 20 раз закупает... Зепрокурорша не хочет Степанова привлечь? Или в зедолях?
показати весь коментар
18.02.2021 09:21
+9
Степанов честнейших человек, он ни копейки не заработал на эпидемии Ковид, а для закупки вакцин для Украины использует собственные средства, свои и супруги. Это типичное поведение украинского чиновника))
показати весь коментар
18.02.2021 09:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степашка ты сядешь скот...не сейчас так потом...
показати весь коментар
18.02.2021 09:16 Відповісти
Геленджикский «обнуленыш» настойчиво предлагает Украине «С любовью из России!» использовать для прививки от лёгочной чумы (Ковида-19) только российскую вакцину «Спутник», мотивируя тем, что медицинская спецлаборатория Лубянки имеет длительный и успешный опыт таких прививок на Александре Литвиненко, Викторе Ющенко, семьи Скрипалей и Алексее Навальном.
показати весь коментар
18.02.2021 09:56 Відповісти
Мб когда то напишет мемуары, сколько ему отвалили за эту китайкую вакцину
показати весь коментар
18.02.2021 09:58 Відповісти
Може й таке буть, але точно не при цій владі.
показати весь коментар
18.02.2021 12:13 Відповісти
А идиот лкоторый даты вакцинации пишут когда попало только один
показати весь коментар
18.02.2021 09:18 Відповісти
це не міністр, це якесь бидло з района.
показати весь коментар
18.02.2021 10:44 Відповісти
Сколько раз земародер Степанов уже успел вакцину купить и сколько раз он этот зебарыга уже начинал вакцинацию? Степанов наверное уже успел купить даже те вакцины, которых в природе не существует... На Москвабаде бордюры 10 раз перекладывают, а у нас Степанов вакцины 20 раз закупает... Зепрокурорша не хочет Степанова привлечь? Или в зедолях?
показати весь коментар
18.02.2021 09:21 Відповісти
Степанов честнейших человек, он ни копейки не заработал на эпидемии Ковид, а для закупки вакцин для Украины использует собственные средства, свои и супруги. Это типичное поведение украинского чиновника))
показати весь коментар
18.02.2021 09:22 Відповісти
Со скандалами? а по другому вы не можете, слышком на уме, чтоб гешефт не попилить/слышком гордые. Пока не пнеш - не полетит(с).
показати весь коментар
18.02.2021 09:23 Відповісти
как всегда - диаметрально противоположные мнения.

с церквопитеками легче - просто весь бред от попов = 100% ложь, а тут - а шо если Стабанов не особо злой, а реально всем желает здоровья?(налоги то шоб платили)
показати весь коментар
18.02.2021 09:24 Відповісти
Мы в курсе ....Как показала статистика, у нас идиотов 73%... Иначе бы степашке не быть министром ... 😊
показати весь коментар
18.02.2021 09:24 Відповісти
та ладно. он вротердам уже 2 года расследуют. им за это деньги платят. так шо и ты готовься.
показати весь коментар
18.02.2021 09:25 Відповісти
стебан,тебе не про хайп звиздеь,те хайло свое беречь надо,не ровен час...
показати весь коментар
18.02.2021 09:25 Відповісти
Та й міністрів бариг тоже вистачає, степашка. Красти на вакцинах в розпал епідемії може лише повний моральний урод
показати весь коментар
18.02.2021 09:26 Відповісти

@tZEinform

Блуждание Минздрава в дебрях коррупции - заплатить за китайскую вакцину,
взять AstraZeneca, от которой отказались даже в ЮАР.
показати весь коментар
18.02.2021 09:31 Відповісти
і це мабуть не все в історії вакцин...
показати весь коментар
18.02.2021 10:05 Відповісти
"Извините, у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество"

как он резко про портнова и бубочку зеленожопую... смелый поц
показати весь коментар
18.02.2021 09:33 Відповісти
Да нет. Просто рассчитывает, что зе!лень безмозглая как рыпки-гупии.
показати весь коментар
18.02.2021 09:40 Відповісти
Та й не кажи "Адвокаты Порошенко подали в суд на генпрокурора Венедиктову "
показати весь коментар
18.02.2021 13:52 Відповісти
Они благодетели народа если надо уколоть ,а вот как наколоть этот самый народ на тарифах куда вся любовь к ближнему и девается. Только конченый буратино власти может поверить. Верят власти субсидианты и выгодополучатели с челядью по своей тупости и жадности. Ведь конец их не за горами уже.
показати весь коментар
18.02.2021 09:34 Відповісти
а с этим согласен,у нас мудрый нарид очень часто пишет кляузы один на одного как во времена старого доброго совка
показати весь коментар
18.02.2021 09:36 Відповісти
В ЕС - это называется не кляузами ,а гражданской ответственностью.
Люди пишут в соответствующие органы и ждут от них справедливой реакции ,
как правило ,она есть.
показати весь коментар
18.02.2021 09:49 Відповісти
Во во во во! В точку сказал о 1000500 заявлений на Порошенко в прокуратуру! Сядешь на скамью подсудимых тогда расскажешь про "идиотов", степанов.
показати весь коментар
18.02.2021 09:36 Відповісти
слыш...проводитель вакцин )))))
опустись на землю и прекрати п***еть (гавкать) и п***ить (воровать из казны)
показати весь коментар
18.02.2021 09:37 Відповісти
Тюрьма по тебе плачет, тварь зеленая.
показати весь коментар
18.02.2021 09:39 Відповісти
Квартальні мародери.


@ihor108
Розкажу про схему Зеленського та оточення. В Україні як в будь якій країні існує велика потреба в протезах кінцівок.
У нас є підприємства які роблять ці протези. Обладнання на наших виробництвах переважно німецьке. До останнього часу в Україні працювали 6 підприємств.

Керуються ці ДП напряму з Мінсоцполітики. В принципі підприємства можуть забезпечити більше 50% потреб ринку. Але розвернутись їм не дають.
Тому вони покривають тільки 20% риночних потреб. Інші 80% - Китай.

А тепер увага схема проста як двері. В Китаї можна купити комплектуючі для протезів за дуже не високий прайс. Ну і якість нижче ніж наша. Продукцію централізовано закупає мінсоцполітики. Жодних тендерів договорів. Закривається все тупо накладними Тобто діє злочинна змова.
Приведу приклад - «Адаптер гильзовий поворотний гвинтовий» на «Алібабі» 8-9$.
Фірма "прокладка" в Україні продає в мінсоцу майже за 2000 грн!
Наші підприємства продають таку позицію при тому на багато якісніше за 1100 грн.
показати весь коментар
18.02.2021 09:39 Відповісти
Наші підприємства можуть навіть вже зараз забезпечити 50% ринку.

І зелена мафія вирішує тупо позакривати всі наші виробництва. Як це робиться я думаю багато хто знає.
Міністерством призначається директор який звільняє або скорочує робітників. Потім заходить охорона. Усе.
У всіх підприємствах вже відбулося захоплення та звільнення працівників.

Куратор-Шефір. Марина Лазебна-міністр. Думаю також в долі.
В Києві приміщення ДП Імпульс захоплено «слугою»Стріхарським.
Він забудовник його цікавить земля.
Думаю подібні забудовники як стерв'ятники злетяться.

І на останок, чистий прибуток фірм «прокладок» які таскають комплектуючи з Китаю - 400 млн грн. на рік.
Більше подробиць про всю цю аферу на відео: https://www.youtube.com/watch?v=V67dmWocfTE&feature=youtu.be

Ось така схемка. СБУ, ДБР, НАБУ ні .. не чули.
показати весь коментар
18.02.2021 09:41 Відповісти
В цивилизованных странах разрабатывают вакцины ,а в Украине схемы.
показати весь коментар
18.02.2021 09:52 Відповісти
Степановы и радуцкие у нас в ближайшем будущем не переведутся.
А вакцинация ,тем более астразенеком ,это очень серьёзно , и она на пороге.
Это не та ситуация ,когда надо опередить власть ,соседей ,коллег и быть первым.
Изучаем ,анализируем информацию об этой вакцине ,включаем собственный мозг ,
убираем лапшу с ушей и каждый индивидуально принимает решение о вакцинации..
показати весь коментар
18.02.2021 09:44 Відповісти
Там у чтвертини є побічні реакції з підвищенням температури, але не високої складності... коли вже питання стоїть гостро, побічні реакції то таке. Іншого вибору думаю нема, кращі вакцини до нас не скоро доїдуть... бо якби могли, то наші бариги вже давно їми б торгували.
показати весь коментар
18.02.2021 10:13 Відповісти
Он не довёл свою мысль до конца "У нас ідіотів, які пишуть заяви, велика кількість": Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9668у нас полно идиотов которые пишут заявления не понимая ,что это совершенно бесполезно ...
показати весь коментар
18.02.2021 09:47 Відповісти
Ах ты ж паскуда! Сверхнаглый вор.
показати весь коментар
18.02.2021 09:48 Відповісти
теперь поставьте себя на место производителя вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Источник: https://censor.net/ru/n3248603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поэтому и закупается АстраЗеника, которая никому не нужна.
показати весь коментар
18.02.2021 09:51 Відповісти
Её испытали ,а теперь ,по результатам испытаний , все будут дружно сливать её
Украине.
показати весь коментар
18.02.2021 09:54 Відповісти
Прививаться АстраЗеникой, черевато. Она беспонтовая против новых штаммов, для 65+ смертельно опасна, вызывает аллергические реакции, но главное, после нее, прививаться другими вакцинами, опасно. Скоро в Украину придет африканский КОВИД (он уже в Финляндии), и привившиеся люди, будут беззащитны. Я не врач-вирусолог, инфа от специалистов.
показати весь коментар
18.02.2021 10:20 Відповісти
Сволочь Степашка - у тебя как минимум пол-года было
показати весь коментар
18.02.2021 09:52 Відповісти
это что получается, вирусобес степашка не хотел нареформировать бабла на китайской ширке перепродавая ее несколько раз?
показати весь коментар
18.02.2021 09:55 Відповісти
Степанов мудила . когда начинаем вакцинацию ?

"У нас ідіотів, які пишуть заяви, велика кількість": Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 1830
показати весь коментар
18.02.2021 09:56 Відповісти
Степашка ну раскажи как ти заработал первий мильон,поделись опитом.
показати весь коментар
18.02.2021 09:56 Відповісти
нельзя об этом спрашивать. это палытыческие преследования.
показати весь коментар
18.02.2021 10:04 Відповісти
відомий барон Фальц-фейн колись розказав історію, як він став мільонером. Журналіст по освіті,через підозру в коллабораціонізмі втік з Франції в Швейцарію в 1944, втратив все. Вирішив зайнятись фото. Справи не пішли, дорого. сфоткав всі краєвиди. японці друкували фото за 2 центи, в Європі 10, Роттердам плюс для фоток 1 цент, продавав туристам за 20- збуту нема, потім продавав власникам готелів,курортів тощо за 12-15, за три роки -перший мільон, і без конкурентів, поки конкуренти очухались він вже заробив В СРСР продукувалась аналогічна схема, при закупівлі товарів продавці з меншою ціною відсівались, залишались тільки потрібні. Так і Степанов, йому доручили виконання схеми, кетайці погодились, зробили вигляд, що тільки з кетайцями люкс, свій магазин побоку, 5 процентів маржі, (в Європі 0.01) погодили зазор, маршрути потоків. І що головне, проплату вже внесли. в два рази дорожче і вакцинація за гроші, крадуцький визначив ціну укола, рахунки буде шукати тільки диктовна, Юрась тоже так хотів через Єніна. А зараз всіх обзиває- ЗАЗДРИТЕ. терміново закон про Ситника. Однак байдена животворящего не врахували.
показати весь коментар
18.02.2021 10:08 Відповісти
Я бы очень удивился, если бы кампания по вакцинации при этих дебилах прошла нормально. Причем это еще цветочки, что со степанов, что с тем кто после него будет - толку никакого.
показати весь коментар
18.02.2021 10:09 Відповісти
брехло
показати весь коментар
18.02.2021 10:12 Відповісти
скот с липкими руками
показати весь коментар
18.02.2021 10:15 Відповісти
Не с Украиной, а с зелёным президентом и его слугами. Кто серьёзно воспримет цирк с клоунами?Побольше надо было Трампа поддерживать, заводить дела на Байдена , ну и все знают, что у президента свой карманный прокурор
показати весь коментар
18.02.2021 10:15 Відповісти
СУДЬЯ ОПРАВДАЛ УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО ЗА 80000 ГРИВЕН !!!
показати весь коментар
18.02.2021 10:18 Відповісти
степанови прийшли порядок навели
показати весь коментар
18.02.2021 10:19 Відповісти
Деятель коррупции.
показати весь коментар
18.02.2021 10:21 Відповісти
Коли скатінка Коломойського Степашка сяде на пару років, тоді подивимося хто ідіот...
показати весь коментар
18.02.2021 10:22 Відповісти
ідіот стєпанов не розуміє, що він ідіот, тому що він ідіот.
показати весь коментар
18.02.2021 10:23 Відповісти
ээээ.... шота очень напомнило "эти козлы, которые мешают нам жить"...
показати весь коментар
18.02.2021 10:26 Відповісти
Накуя столько текста? Степанов мог сказать коротко и конкретно: Не мешайте воровать.
показати весь коментар
18.02.2021 10:34 Відповісти
Некомпетентные люди у руля Украины забыли забронировать квоты вакцины, закупить шприцы, сертифицировать вакцину. Не забыли только попиариться.
показати весь коментар
18.02.2021 10:37 Відповісти
а як же, у нас завжди ідіоти пишуть заяви, а умні тирять гроші з бюджету на вакцинах, дорогах і не тільки!
показати весь коментар
18.02.2021 10:49 Відповісти
А все страны,купившие вакцину,тоже покупали через прокладки?Или это ноу хау Украинского Минздрава?
показати весь коментар
18.02.2021 11:05 Відповісти
Из этого выступления можно сделать однозначный вывод - степашка получил хороший откат, и отнечс выше, все по честному.
показати весь коментар
18.02.2021 11:31 Відповісти
Идиотов, пишущих заявления, большое количество. Воров немного меньше, но все они при власти - министры,депутаты. И руки у них какие-то липкие. Может ворам их отрезать, как в старину?
показати весь коментар
18.02.2021 12:30 Відповісти
Долой ворюгу Степанова и Ляшко!!
показати весь коментар
18.02.2021 13:10 Відповісти
"Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения." - что СЦЫКУНЯША, понял, что спалился... Что выясниться, что ты лично предлагал и поставил условия производителям на работу через прокладки и откаты..!
показати весь коментар
18.02.2021 13:20 Відповісти
 
 