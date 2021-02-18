"У нас ідіотів, які пишуть заяви, велика кількість": Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі COVID-вакцин
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Розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо нібито порушень під час закупівлі Міністерством охорони здоров'я вакцин проти коронавірусу COVID-19 закінчиться безрезультатно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми за будь-які розслідування. Будь ласка, ви хочете перевіряти, є люди, які займаються тільки тим, що перевіряють. Тільки вчора ми отримали відповідний запит від НАБУ, сьогодні вже передали всі документи - будь ласка, розслідуйте. Справа завершиться тим, що буде закрита, це вже зрозуміло. Але просто сам такий елемент того, що хтось намагається зробити з цього черговий хайп. Є заявник, він пише заяву, НАБУ зобов'язане за законом відкрити справу. Вибачте, в нас ідіотів у країні, які пишуть заяви, відкривають справи, велика кількість. Про ці справи навіть ніхто не знає. Але вони їх відкрили, розслідували, бо не можуть не відкрити", - заявив він.
За словами міністра, ситуація має політичний підтекст.
Нагадаємо, в.о. керівника САП Максим Грищук повідомив, що Національне антикорупційне бюро України 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу. Видання "Цензор.НЕТ" отримало копію листа генерального директора ДП "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова в НАБУ, в якому йдеться, що COVID-вакцини коштували бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Сам чиновник заявляє про прозорість процедур закупівлі.
Будь ласка, зачекайте...
с церквопитеками легче - просто весь бред от попов = 100% ложь, а тут - а шо если Стабанов не особо злой, а реально всем желает здоровья?(налоги то шоб платили)
@tZEinform
Блуждание Минздрава в дебрях коррупции - заплатить за китайскую вакцину,
взять AstraZeneca, от которой отказались даже в ЮАР.
как он резко про портнова и бубочку зеленожопую... смелый поц
Люди пишут в соответствующие органы и ждут от них справедливой реакции ,
как правило ,она есть.
опустись на землю и прекрати п***еть (гавкать) и п***ить (воровать из казны)
@ihor108
Розкажу про схему Зеленського та оточення. В Україні як в будь якій країні існує велика потреба в протезах кінцівок.
У нас є підприємства які роблять ці протези. Обладнання на наших виробництвах переважно німецьке. До останнього часу в Україні працювали 6 підприємств.
Керуються ці ДП напряму з Мінсоцполітики. В принципі підприємства можуть забезпечити більше 50% потреб ринку. Але розвернутись їм не дають.
Тому вони покривають тільки 20% риночних потреб. Інші 80% - Китай.
А тепер увага схема проста як двері. В Китаї можна купити комплектуючі для протезів за дуже не високий прайс. Ну і якість нижче ніж наша. Продукцію централізовано закупає мінсоцполітики. Жодних тендерів договорів. Закривається все тупо накладними Тобто діє злочинна змова.
Приведу приклад - «Адаптер гильзовий поворотний гвинтовий» на «Алібабі» 8-9$.
Фірма "прокладка" в Україні продає в мінсоцу майже за 2000 грн!
Наші підприємства продають таку позицію при тому на багато якісніше за 1100 грн.
І зелена мафія вирішує тупо позакривати всі наші виробництва. Як це робиться я думаю багато хто знає.
Міністерством призначається директор який звільняє або скорочує робітників. Потім заходить охорона. Усе.
У всіх підприємствах вже відбулося захоплення та звільнення працівників.
Куратор-Шефір. Марина Лазебна-міністр. Думаю також в долі.
В Києві приміщення ДП Імпульс захоплено «слугою»Стріхарським.
Він забудовник його цікавить земля.
Думаю подібні забудовники як стерв'ятники злетяться.
І на останок, чистий прибуток фірм «прокладок» які таскають комплектуючи з Китаю - 400 млн грн. на рік.
Більше подробиць про всю цю аферу на відео: https://www.youtube.com/watch?v=V67dmWocfTE&feature=youtu.be
Ось така схемка. СБУ, ДБР, НАБУ ні .. не чули.
А вакцинация ,тем более астразенеком ,это очень серьёзно , и она на пороге.
Это не та ситуация ,когда надо опередить власть ,соседей ,коллег и быть первым.
Изучаем ,анализируем информацию об этой вакцине ,включаем собственный мозг ,
убираем лапшу с ушей и каждый индивидуально принимает решение о вакцинации..
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Поэтому и закупается АстраЗеника, которая никому не нужна.
Украине.