1 052 9
Нинішній Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію, - радник глави ОП Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Офісі президента не вважають за необхідне зараз відправляти у відставку Кабінет міністрів. При цьому деякі позиції таки хочуть посилити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Відповідаючи на запитання, чи настав час міняти Кабмін, він заявив, що "зараз ще ні".
"Мені здається, що Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію", - зазначив Подоляк.
При цьому в Офісі президента заявили про необхідність посилення якихось позицій.
"Зокрема, наприклад, у нас на сьогоднішній день дуже розірвана галузева історія щодо міністерства енергетики, відсутність міністра ...", - додав Подоляк.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
МВФ надеялся, что правительство Украины осознает, что движется по неправильному пути, но этого не произошло.
Месяцами высокопоставленные украинские чиновники заявляли, что украинское правительство выполнило все требования Международного валютного фонда (МВФ). Инвестиционные банки и брокеры, торгующие украинскими облигациями, активно продвигали эти утверждения. Они неоднократно высказывали предположение, что Украина получит следующий транш МВФ в первом квартале 2021 года или, самое позднее, в последующие месяцы.
К сожалению, эти сладкие речи всегда были оторваны от реальности. Я говорил об этом еще в ноябре 2020 года.
МВФ только что завершил необычайно долгую виртуальную миссию в Украине. Она началась 21−23 декабря, а затем была продлена с 11 января по 12 февраля. Обычная же обзорная миссия МВФ занимает 10−12 дней. Поэтому ее долгая продолжительность не является хорошим знаком.
Еще более зловещим является тот факт, что миссия завершилась без каких-либо рекомендаций в отношении того, когда выделять следующий транш.
В тему - Гетманцев не поддерживает мнение Милованова о том, что «МВФ обкакался, а не Украина»: как раз наоборот
Настало время выйти за рамки официального языка и дипломатических любезностей, чтобы понять, что действительно происходит.
МВФ всегда подчеркнуто вежлив. Он не хочет вызвать неприязнь какого-либо правительства государства - члена МВФ. Наоборот, он хочет быть полезным. МВФ редко делает заявления, которые могут дискредитировать партнера. Чиновники МВФ даже не указывают на очевидную ложь.
Благодаря этому подходу, правительства могут безопасно вводить в заблуждение внутреннюю аудиторию о состоянии отношений с МВФ. Проблема, однако, заключается в том, что МВФ это также слышит. Он знает, что правильно, а что нет, и у него нет желания предлагать кредиты нечестным.
Поскольку я не работаю на МВФ, я могу говорить прямо, в отличие от Фонда и украинского правительства. Недавно не было заключено никакого соглашения между МВФ и правительством Украины, поскольку они принципиально расходятся, пожалуй, во всем.
Суть спора заключается в том, что МВФ поддерживает правопорядок и права собственности, в то время как правительство Украины хочет полной свободы. Миссия длилась так долго, потому что МВФ надеялся, что правительство Украины осознает, что движется по неправильному пути, но этого не произошло.
Первородный постсоветский грех Украины в том, что правительство хочет контролировать прокуроров, суды и службы безопасности страны, чтобы они, в свою очередь, могли контролировать частный сектор. Соблазны очевидны. Как только вы достигнете высоких постов, вы можете начать обсуждать с бизнес-лидерами, как вы можете помочь им, не говоря уже о нации. Нет необходимости кому-то угрожать. Вы можете просто заявить о своей готовности помочь.
73% украинцев проголосовали за Владимира Зеленского в апреле 2019. Почему? Потому что они хотели, чтобы эта шарада закончилась. Они смотрели на Зеленского-звезду в роли антикоррупционного президента в телесериале Слуга народа. В результате решили, что он действительно понимает систему и готов бороться с ней.
Но увы. Многие теперь считают его скорее слугой интересов олигархов. Это отражается в постоянно снижающемся рейтинге одобрения Зеленского.
Одной из основных причин стремительного падения популярности Зеленского является чувство растущего беззакония, что находит свое отражение в увеличении числа так называемых корпоративных рейдерских атак или краж предприятий. В то же время на антикоррупционных активистов нападают, а правоохранительные органы бездействуют.
Что Зеленский должен делать? Ему срочно нужно перефокусироваться на антикоррупционные послания, которые позволили ему победить на президентских и создать монобольшинство на парламентских выборах 2019 года.
Украинская общественность всегда требовала действий против коррупции и стремится к повышению уровня жизни. Это должно формировать политику президента. К счастью, эти цели также являются ключевыми целями МВФ, США, Европейского союза и группы государств «Большой Семерки».
С таким количеством влиятельных сил, продвигающихся в одном направлении, трудно понять, почему президент Украины не может также принять эти приоритеты.
Наиболее важным вопросом в политической повестке дня сейчас является статус единственного функционирующего антикоррупционного органа Украины - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Подрыв бюро или увольнение выдающегося лидера НАБУ Артема Сытника было бы серьезной ошибкой.
В тему - Зеленский собирается совершить очередную большую глупость - Бутусов
Разочарование в связи с недавней миссией МВФ подчеркнуло выбор, стоящий перед руководством Украины. Страна вновь оказалась на перепутье и должна решить, в каком направлении она намерена двигаться.
Примет ли Зеленский судьбоносное решение установить подлинное верховенство закона? На протяжении последних трех десятилетий коррумпированная судебная система препятствовала развитию украинской экономики, в то же время позволяя олигархам доминировать в стране. Соединенные Штаты под руководством президента Байдена, МВФ, Европейский союз и другие международные партнеры готовы поддержать президента Украины в борьбе за судебную реформу.
Все понимают суть проблемы. Вопрос в том, сделает ли что-нибудь с этим Зеленский.
В тему - Чего ждать Украине и Зеленскому от Байдена - Аслунд
Американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council, перевод НВ
Блин, сказал бы прямо, что КабМин ещё не достаточно накосячил, и не полностью зашкварился.