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Провалилися під лід: на річці на Дніпропетровщині загинуло двоє людей. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Увечері 17 лютого двоє людей загинули на річці Кам'янка поблизу однойменного села Апостолівського району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомляється, що виклик на лінію "101" надійшов учора о 17:03 від працівників поліції.

Фахівці ДСНС за допомогою гумового човна, багра, сокири та рятувальної мотузки витягнули з-під криги тіла загиблих та доправили їх до берега.

Загиблими виявилися жінка та чоловік, 1961 та 1962 років народження відповідно.

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Провалилися під лід: на річці на Дніпропетровщині загинуло двоє людей 01
Провалилися під лід: на річці на Дніпропетровщині загинуло двоє людей 02
Провалилися під лід: на річці на Дніпропетровщині загинуло двоє людей 03
Фото: ДСНС/Facebook

Провалилися під лід: на річці на Дніпропетровщині загинуло двоє людей 04

Автор: Наталя Джума
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скока можна? обходите лёд десятой дорогой ! жизнь одна
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18.02.2021 10:39 Відповісти
Можна було побудувати місток.
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18.02.2021 13:20 Відповісти
погибли два человека. женщина и мужчины, 1961 и 1962 рождения. Все ясно, расходимся
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18.02.2021 10:41 Відповісти
Это возмутительно. Я в бешенстве!
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18.02.2021 14:57 Відповісти
 
 