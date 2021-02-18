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Провалилися під лід: на річці на Дніпропетровщині загинуло двоє людей. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Увечері 17 лютого двоє людей загинули на річці Кам'янка поблизу однойменного села Апостолівського району Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Повідомляється, що виклик на лінію "101" надійшов учора о 17:03 від працівників поліції.
Фахівці ДСНС за допомогою гумового човна, багра, сокири та рятувальної мотузки витягнули з-під криги тіла загиблих та доправили їх до берега.
Загиблими виявилися жінка та чоловік, 1961 та 1962 років народження відповідно.
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Aleksandr Ermak
показати весь коментар18.02.2021 10:39 Відповісти Мені подобається 2
Volodymyr Zaiets
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Вячеслав Шатров
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NonCFist
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