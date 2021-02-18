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МОЗ (3881) психіатрія (89) Микичак Ірина (55)

Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак

У межах програми Медгарант впроваджується новий пакет допомоги для людей з розладами психічного здоров'я в амбулаторних умовах - мобільні психіатричні бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онайлн-брифінгу заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.

"У 2021 році в межах програми Медичних гарантій впроваджується новий пакет допомоги, який буде орієнтований на надання допомоги людям з розладами психічного здоров'я в амбулаторних умовах. Це - мобільні психіатричні бригади", - зазначила Микичак.

За словами заступниці міністра, таким чином з'явиться можливість наблизити допомогу особам, які мають проблеми з психічним здоров'ям, в громаді на амбулаторній ланці.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 7671
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18.02.2021 10:48
+5
"Ахрєнеть!" Поскорочували психіатричні та наркологічні медзаклади, повиганяли людей: як лікарів - з роботи, так і пацієнтів - з лікувальних закладів, а зараз вводите "швидкі" для "психів"? Випадково, ви своє психічне здоров"я, перевірить не збираєтеся?...
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18.02.2021 10:57
+4
стєпашка-двбйб.
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18.02.2021 10:45
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стєпашка-двбйб.
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18.02.2021 10:45 Відповісти
В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 7671
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18.02.2021 10:48 Відповісти
Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 7434 вот не надо гы гы реформа ля от супрун это ГЕНОЦИД хорошо гудеть здоровым ПОКА их не коснулись реалии нашей страны и есть бабло типа купить помощь за бугром но тут КУОВИМД подобрался и НАДОЛГО года 3-4 как минимум "ковидный шторм"-- а с ним бонусом + все ограничения- карантины запреты границы и бла бла бла и тут нардепы и все чинуши подонки и мрази осознали что так успешно реформировали все в пень и колоду что самими то увы пришлось окунуться в реализм нашей украинской медицины ... .и это хорошо пока панов батагом не перетянет реальность Украины они не начнут ничего делать ДЛЯ ВСЕХ..ПСИХИАТРИЮ уничтожили в корень психов больных которые нуждаются в опеке контроле попечении и даже ограничении от медиков выпустили на свободы... мол гуманизм ага и пошло поехали рост криминальных случаев совершенных людьми с проблемы и болезнями в психике. или совместное и неврология и травмы и фоном на психике... вот потом в МОЗ поймут что надо будет возвращать мобильные бригады Реанимации которые и будут прилетать на вызов за 5 минут и неврология кардиология профильность Скорых была только в постсоветском пространстве и даже за рубежом признавали что сие есть очень хорошо потому что Скорая парамедиков в Европе знаем всего понемногу их задача была довезти до госпиталя и передать специалистам.... НО забыли реалии Украины у нас село а в Европе город как то так у нас 400 км а у Европе вся страна по площади.. плюс отсутствии дорог отсутствие сан авиации в отличии от Европы (снимаю шляпу и системы координации Служб спасения вообще) да тут мы явно пошли опять своим путем как украсть миллиарды... оставив людей выживать самим.....
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18.02.2021 11:03 Відповісти
у нас в городе продают здание ПНД, может кому купить хочется или вернут профиль?...
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18.02.2021 12:21 Відповісти
Перша ознака психічного розладу - заздрість. Бо за межами України на сході нічого не вигадали, щоб "орать закачиваясь".
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18.02.2021 11:45 Відповісти
Неужели это для тех, о ком Степанов говорил, что они пишут жалобы на МОЗ?
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18.02.2021 10:53 Відповісти
"В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады".

В первую очередь их надо направить в КабМин и ВР. Правда сделать это надо было ещё лет 25-ть назад, но лучше поздно, чем никогда.
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18.02.2021 10:54 Відповісти
а чого тільки у ВР та КАБмІН? а ДЛЯ ТИХ , ХТО ЗА НИХ ГОЛОСУВАВ ПРОТЯГОМ 25 РОКІВ?
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18.02.2021 11:39 Відповісти
Цікаво, коли це за призначенців до КабМіну хтось голосував?
Щодо до кандидатів в ВР - там вибір теж небагатий, швидше за все стандартний. І це не враховуючи того, що стаючи депутатами вони продаються направо і наліво пачками.
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18.02.2021 13:37 Відповісти
А энто извините как? За 5 минут ставят диагноз псих. Может тесты есть, для определения? Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 9762
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18.02.2021 10:55 Відповісти
аГА! ЦЕ не використані тести з центрів для виявленя ковіду, які організував Степанов.
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18.02.2021 11:42 Відповісти
тесты есть, правда они не для широких масс, это небольшая темно коричневая или темно зеленая книжечка с 450 вопросами на которые надо отвечать не более чем через 5 секунд на обдумывание... слава Богу прошел успешно...
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18.02.2021 12:18 Відповісти
"Ахрєнеть!" Поскорочували психіатричні та наркологічні медзаклади, повиганяли людей: як лікарів - з роботи, так і пацієнтів - з лікувальних закладів, а зараз вводите "швидкі" для "психів"? Випадково, ви своє психічне здоров"я, перевірить не збираєтеся?...
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18.02.2021 10:57 Відповісти
Ага експрес-тестами с Китая Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 2338
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18.02.2021 11:00 Відповісти
не все гівно, зараз наркозалежним видають задарма пігулки в первичних мед закладах... хоч самому пробуй...
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18.02.2021 12:14 Відповісти
степашка это Шарикова помет - таки успел гад наследить.
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18.02.2021 12:34 Відповісти
Мобільні психіатричні бригади були за часів Гітлера...Вони заїзджали в дурдоми і після них там не залишалось жодного хворого...Потім їх перейменували в зондеркоманди...
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18.02.2021 11:04 Відповісти
таки да видимо вас не расстрелял... Гитлер а жаль.... кое что полезное он сделал.... например почистил конюшни избранных....но не все печалька.... смотрю выпустили на арену кучу придурков которые в теме вообще не шарят... вы хоть раз с психическим больным имели дело? уверен что нет так не пишите бред сивой кобылы.. защитники Супрун **** сбежавшая с Украины да так что пятки салом смазав вы не хотите узнать в какую страну свалила Старушка СМЕРТЬ нет не в США и не в Канаду а в Парагвай.... или Доминиканскую республику типа рай для пэнсов которые вот так разщрушали все что могли ограбили везде кто мог а потом за копейки доживают свой век...
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18.02.2021 11:10 Відповісти
У тебе "ізбранні" кобилу вкрали? А це нічого, що ці "ізбранні" дали світу значну частину наукових відкриттів? Що третина Нобелівських лауреатів - "ізбранні", навіть коли більшу частину інтелектуально обдарованих людей їх національності в Європі, знищили "істинні арійці"? І чим ти від них відрізняєшся?... Від "ізбраних", зрозуміло - своєю "упоротістю" і ксенофобією, переносячи свою ненависть з окремих осіб на націю взагалі.... А від "істинних арійців"? Та нічим...
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18.02.2021 11:35 Відповісти
Одну направить в кабмин,вторую на Банковую.
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18.02.2021 11:12 Відповісти
Проблема з психічно-хворими в Україні дійсно велика- добре, що її починають вирішувати.
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18.02.2021 11:17 Відповісти
угу
мобильные бригады теперь в вашем мобильном телефоне в приложении "I-Галоперидол"
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18.02.2021 11:26 Відповісти
МОЛОТКОМ ПО КОЛЕНКЕ !) И В СКОРУЮ !!!
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18.02.2021 11:30 Відповісти
да, надо только мазок из ануса...
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18.02.2021 12:11 Відповісти
ИЗ НАСТОЯЩИХ УКРАИНЦЕВ ХОТЯТ ОВОЩЕЙ ДЕЛАТЬ !!!
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18.02.2021 11:29 Відповісти
работы навалом...Рада, Банковая...
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18.02.2021 11:29 Відповісти
Официант!
Три бригады на Цензор.нет, срочно!
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18.02.2021 11:35 Відповісти
Отказался вакцинироваться - в велкам в дурку!
Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 9369
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18.02.2021 12:01 Відповісти
"... скажите мне, не докажите, а просто скажите - вы нормальный? (Мастер и Маргарита)______ какой дурак придумал закон что без согласия дурака его нельзя принудительно лечить? и какой дурак скажет что он дурак? тот кто придумал такой закон скажет?...
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18.02.2021 12:10 Відповісти
Опа! Будем вязать не угодных!
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18.02.2021 15:35 Відповісти
шото комментаторы местные не рады, ведь это для ихнего же блага.
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19.02.2021 02:58 Відповісти
 
 