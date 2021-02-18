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Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
У межах програми Медгарант впроваджується новий пакет допомоги для людей з розладами психічного здоров'я в амбулаторних умовах - мобільні психіатричні бригади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онайлн-брифінгу заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.
"У 2021 році в межах програми Медичних гарантій впроваджується новий пакет допомоги, який буде орієнтований на надання допомоги людям з розладами психічного здоров'я в амбулаторних умовах. Це - мобільні психіатричні бригади", - зазначила Микичак.
За словами заступниці міністра, таким чином з'явиться можливість наблизити допомогу особам, які мають проблеми з психічним здоров'ям, в громаді на амбулаторній ланці.
Топ коментарі
+11 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.02.2021 10:48
+5 Яр Холодний
показати весь коментар18.02.2021 10:57
+4 Yakov Yakov
показати весь коментар18.02.2021 10:45
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В первую очередь их надо направить в КабМин и ВР. Правда сделать это надо было ещё лет 25-ть назад, но лучше поздно, чем никогда.
Щодо до кандидатів в ВР - там вибір теж небагатий, швидше за все стандартний. І це не враховуючи того, що стаючи депутатами вони продаються направо і наліво пачками.
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