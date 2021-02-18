Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак

У межах програми Медгарант впроваджується новий пакет допомоги для людей з розладами психічного здоров'я в амбулаторних умовах - мобільні психіатричні бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онайлн-брифінгу заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.

"У 2021 році в межах програми Медичних гарантій впроваджується новий пакет допомоги, який буде орієнтований на надання допомоги людям з розладами психічного здоров'я в амбулаторних умовах. Це - мобільні психіатричні бригади", - зазначила Микичак.

За словами заступниці міністра, таким чином з'явиться можливість наблизити допомогу особам, які мають проблеми з психічним здоров'ям, в громаді на амбулаторній ланці.

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