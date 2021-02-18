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НАБУ (3426) Кабмін (6264)

Законопроєкт Кабміну щодо НАБУ - крок до знищення відомства і втрати реальної можливості викривати топкорупцію в Україні, - Бюро

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Кабміну щодо НАБУ - крок до знищення відомства і втрати реальної можливості викривати топкорупцію в Україні, - Бюро

Законопроєкт авторства Кабінету Міністрів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції України насправді відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі НАБУ. У заяві наголошується, що цей законопроєкт - крок до знищення відомства.

За даними НАБУ, аналіз проєкту закону дозволяє виділити низку ключових загроз, наслідком втілення яких стане втрата реальної можливості НАБУ протидіяти і викривати топкорупцію в Україні:

"1. "Контрольний пакет" голосів у складі конкурсної комісії з відбору Директора НАБУ фактично отримує Кабінет Міністрів, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. Однак остаточне рішення – за КМУ, вищу ланку якого, нагадаємо, становлять особи, підслідні НАБУ", - наголошують у НАБУ.

2. Остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) також повністю віддається Кабінету Міністрів.

"3. Зміна статусу НАБУ – з правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом — тягне за собою питання вирішення трудових взаємин зі співробітниками НАБУ, яких відібрано на посади за результатами відкритого конкурсу. Є ймовірність, що реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу Бюро", - додали в НАБУ.

"Отже, замість консолідації зусиль у боротьбі з топкорупцією, ми вкотре стали свідками чергового об’єднання владного ресурсу задля боротьби з НАБУ. Проте все ж не полишаємо надій на готовність до конструктивної дискусії, вже у Верховній Раді, та ухвалення зваженого рішення на користь суспільства. Зі свого боку НАБУ готове долучитися до цієї дискусії", - підсумували в Бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт уряду про звільнення директора НАБУ викликає здивування, в парламенті є інші ініціативи, - "слуга народу" Підласа

Автор: Наталя Джума
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18.02.2021 10:49 Відповісти
тобто боротьбою з корупцією фактично буде керувати ********?!! Законопроект Кабмина по НАБУ - шаг к уничтожению ведомства и потере реальной возможности разоблачать топ-коррупцию в Украине, - Бюро - Цензор.НЕТ 7844
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18.02.2021 10:51 Відповісти
Не жили без коррупции, нечего и начинать. А когда посчитаешь сколько лярдов народных денег потрачено на все эти "антикоррупционные органы", то не знаешь кто обходится дороже, воры или "борцы" с ними...
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18.02.2021 10:56 Відповісти
И далее по списку, судьи с содержанием по 300000 грв. в мес. и нет судебной власти, прокуроры на лексусах, 360000 чел. МВД толку от которого ноль. И т.д. и т. п.. Спрашивается, а нафига все это надо?
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18.02.2021 10:59 Відповісти
влада перетворюеться в ублюдочную феодальную верхушку без магдебурского права городов, громад но с баронами на местах на которые и будет опираться. Противостоять будет Анархия мать порядка в ответ.
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18.02.2021 11:01 Відповісти
И чего нарозаблачало НАБУ?Где результат?
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18.02.2021 11:01 Відповісти
Ирина Венедиктова, у вас новый ник? основной забанили???
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18.02.2021 11:21 Відповісти
"Контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабинет министров ,который и есть родителем корупции в Украине
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18.02.2021 11:09 Відповісти
Набу все більше нагадує імпотента, який скаржиться в аптеці, що йому продали презерватив з надто короткими вусиками чи не того кольору.
Ви вже допитали головного фігуранта справи по венедіктовій? Провели обшук в її кабінеті чи дома? То якого х.. ви жалієтесь вам не дають працювати чи порушуєте ці справи?
Завели справу по вакцинам, так допитайте Степанова, проведітьь обшуки в МОЗ.
Як тільки щось вякнули єрмак і зеленський змі по татарову - зразу їх на допит як свідків, значить їм є що сказати і слідству.
Ви ж краще за інших знаєте про невідкладні і першочергові слідчі дії, і далеко не на всі з них потрібні санкції суду.
Мені здається, що це не політики вас бояться і вам заважають, це набу їх боїться, при чому, так, що навіть свою саму просту роботу не виконує. Кому це нинішнє набу беззубе і безсиле треба.
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18.02.2021 14:31 Відповісти
НАБУ единственный орган что реально что то делал! Зе-мрази вообще уже охренели!
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18.02.2021 15:21 Відповісти
Члени АБОЗ "АНТИМАФІЯ" прочитав текст законопроекту КМУ і так не зрозуміли із-за чого Артем Ситник та його ручні ретранслятори розпустили соплі та почали міняти мокрі штани. Сам законопроект дуже обережний, а точніше такий же боягузливий, як і сама діяльність бездарних керівників НАБ. Цей закон не ліквідовує недоліки, причини та умови, які заважають ефективно діяти Національному бюро та його працівникам. Тому на наступному тижні АБОЗ "АНТИМАФІЯ" зробить усім зацікавленим особам розсику, своїх, більш жорстких варіантів зі змінами та доповненнями до Закону "Про НАБУ". Ми будемо вимагати прийняття ВРУ законопроектів запропонованих АБОЗ "АНТИМАФІЯ". Крім цього, ми будемо вимагати проведення кримінального провадження відносно бездарної та злочинної діяльності керівництва НАБ та діяльності пов*язаних з керівництвом Бюро провокаторів та підлабузних ретрансляторів, які заворушили, відчувши близький кінець.

Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко
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18.02.2021 16:10 Відповісти
 
 