Законопроєкт Кабміну щодо НАБУ - крок до знищення відомства і втрати реальної можливості викривати топкорупцію в Україні, - Бюро

Законопроєкт авторства Кабінету Міністрів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції України насправді відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі НАБУ. У заяві наголошується, що цей законопроєкт - крок до знищення відомства.

За даними НАБУ, аналіз проєкту закону дозволяє виділити низку ключових загроз, наслідком втілення яких стане втрата реальної можливості НАБУ протидіяти і викривати топкорупцію в Україні:

"1. "Контрольний пакет" голосів у складі конкурсної комісії з відбору Директора НАБУ фактично отримує Кабінет Міністрів, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. Однак остаточне рішення – за КМУ, вищу ланку якого, нагадаємо, становлять особи, підслідні НАБУ", - наголошують у НАБУ.

2. Остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) також повністю віддається Кабінету Міністрів.

"3. Зміна статусу НАБУ – з правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом — тягне за собою питання вирішення трудових взаємин зі співробітниками НАБУ, яких відібрано на посади за результатами відкритого конкурсу. Є ймовірність, що реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу Бюро", - додали в НАБУ.

"Отже, замість консолідації зусиль у боротьбі з топкорупцією, ми вкотре стали свідками чергового об’єднання владного ресурсу задля боротьби з НАБУ. Проте все ж не полишаємо надій на готовність до конструктивної дискусії, вже у Верховній Раді, та ухвалення зваженого рішення на користь суспільства. Зі свого боку НАБУ готове долучитися до цієї дискусії", - підсумували в Бюро.

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