Законопроєкт Кабміну щодо НАБУ - крок до знищення відомства і втрати реальної можливості викривати топкорупцію в Україні, - Бюро
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Законопроєкт авторства Кабінету Міністрів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції України насправді відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі НАБУ. У заяві наголошується, що цей законопроєкт - крок до знищення відомства.
За даними НАБУ, аналіз проєкту закону дозволяє виділити низку ключових загроз, наслідком втілення яких стане втрата реальної можливості НАБУ протидіяти і викривати топкорупцію в Україні:
"1. "Контрольний пакет" голосів у складі конкурсної комісії з відбору Директора НАБУ фактично отримує Кабінет Міністрів, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. Однак остаточне рішення – за КМУ, вищу ланку якого, нагадаємо, становлять особи, підслідні НАБУ", - наголошують у НАБУ.
2. Остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) також повністю віддається Кабінету Міністрів.
"3. Зміна статусу НАБУ – з правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом — тягне за собою питання вирішення трудових взаємин зі співробітниками НАБУ, яких відібрано на посади за результатами відкритого конкурсу. Є ймовірність, що реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу Бюро", - додали в НАБУ.
"Отже, замість консолідації зусиль у боротьбі з топкорупцією, ми вкотре стали свідками чергового об’єднання владного ресурсу задля боротьби з НАБУ. Проте все ж не полишаємо надій на готовність до конструктивної дискусії, вже у Верховній Раді, та ухвалення зваженого рішення на користь суспільства. Зі свого боку НАБУ готове долучитися до цієї дискусії", - підсумували в Бюро.
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Ви вже допитали головного фігуранта справи по венедіктовій? Провели обшук в її кабінеті чи дома? То якого х.. ви жалієтесь вам не дають працювати чи порушуєте ці справи?
Завели справу по вакцинам, так допитайте Степанова, проведітьь обшуки в МОЗ.
Як тільки щось вякнули єрмак і зеленський змі по татарову - зразу їх на допит як свідків, значить їм є що сказати і слідству.
Ви ж краще за інших знаєте про невідкладні і першочергові слідчі дії, і далеко не на всі з них потрібні санкції суду.
Мені здається, що це не політики вас бояться і вам заважають, це набу їх боїться, при чому, так, що навіть свою саму просту роботу не виконує. Кому це нинішнє набу беззубе і безсиле треба.
Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко