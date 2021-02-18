СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк
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Служба безпеки України проводить перевірку телеканалу "1 + 1". У спецслужбі хочуть перевірити, хто має вплив інформаційну політику телеканалу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, цей телеканал "грає в політику", проте це нормально для конкурентного медійного середовища.
"СБУ проводить перевірку щодо "1 + 1". Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління чиниться, умовно кажучи, як впливають на інформаційну політику з певним пакетом акцій ...", - заявив Подоляк.
При цьому він не бачить проблеми в нині існуючих каналах, включно з пулом Порошенка, крім пулу Медведчука.
"Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука", - зазначив Подоляк.
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«Стою на асфальте я в лыжи обутый.
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