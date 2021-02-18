УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15039 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
13 326 71
СБУ (10039) 1+1 (134) Подоляк Михайло (296)

СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ проводить перевірку

Служба безпеки України проводить перевірку телеканалу "1 + 1". У спецслужбі хочуть перевірити, хто має вплив інформаційну політику телеканалу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, цей телеканал "грає в політику", проте це нормально для конкурентного медійного середовища.

"СБУ проводить перевірку щодо "1 + 1". Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління чиниться, умовно кажучи, як впливають на інформаційну політику з певним пакетом акцій ...", - заявив Подоляк.

При цьому він не бачить проблеми в нині існуючих каналах, включно з пулом Порошенка, крім пулу Медведчука.

Також читайте: Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ

"Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука", - зазначив Подоляк.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+36
ага. и кто же это является Беняфициаром?! СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 272
показати весь коментар
18.02.2021 10:54
+29
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3193
показати весь коментар
18.02.2021 11:15
+29
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8890
показати весь коментар
18.02.2021 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ти шо? А можна подсказывать СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1941
показати весь коментар
18.02.2021 10:53 Відповісти
ага. и кто же это является Беняфициаром?! СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 272
показати весь коментар
18.02.2021 10:54 Відповісти
В ютубе видео есть "Игорь Валерьевич я стараююсь" СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8954Никаких намеков - Валерьевичев у нас много
показати весь коментар
18.02.2021 10:57 Відповісти
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3193
показати весь коментар
18.02.2021 11:15 Відповісти
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8319
показати весь коментар
18.02.2021 11:15 Відповісти
Та ні. Просто продажна дівчина. До речі, вже два роки(після виборів 2019року) я канал 1+1 навіть не включаю. І знаєте, навіть дихається якось легше...
показати весь коментар
18.02.2021 12:04 Відповісти
Улюблена ведуча жлобів-мазохістів ! А ще б я її нагородив званням краща рагулиха-хабалка десятиріччя , чорнороті скабєєви відпочивають .
показати весь коментар
18.02.2021 12:16 Відповісти
Наталя Мосейчук ? Та , що шильду поставила "Мова не нагодує! "? Ясніше , Ваша ласка .
показати весь коментар
18.02.2021 13:11 Відповісти
Якщо Ви запитуєте кого я назвав жлобихою та рагулихою-хабалкою , повторюю : мосєйчук з г+г .
показати весь коментар
18.02.2021 16:19 Відповісти
Наталка Борщнабір
показати весь коментар
18.02.2021 13:53 Відповісти
Приєднуюсь !!!
показати весь коментар
18.02.2021 12:12 Відповісти
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5799
показати весь коментар
18.02.2021 11:05 Відповісти
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4118
показати весь коментар
18.02.2021 11:19 Відповісти
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8890
показати весь коментар
18.02.2021 11:20 Відповісти
Щоб дивитися "сватів", "слугу" і квартали , треба вже бути скотиною . І це , на жаль , не лікується .
показати весь коментар
18.02.2021 12:19 Відповісти
Подоляк - порохобот. СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7875
показати весь коментар
18.02.2021 10:53 Відповісти
Основной там Беняфициар СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8045
показати весь коментар
18.02.2021 10:53 Відповісти
и медведчук - дополнительный
показати весь коментар
18.02.2021 11:14 Відповісти
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3394
показати весь коментар
18.02.2021 11:22 Відповісти
Вьі, видимо, очень молодьі. Кравчук создал условия, кучма создал олигархотехнологию...
показати весь коментар
18.02.2021 14:11 Відповісти
Да кстати, что печально.
показати весь коментар
18.02.2021 11:23 Відповісти
так "г+г" вроде бы неприкасаемый? не?
показати весь коментар
18.02.2021 10:53 Відповісти
клован и его гопкампания создают вид бурной деятельности ...
показати весь коментар
18.02.2021 10:54 Відповісти
Всі знають, сбу тіпО нє заєть млять... Дурака включають ссуки...
показати весь коментар
18.02.2021 10:56 Відповісти
им наверное интернет отключили за неуплату.
Кому належать Українські ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)
показати весь коментар
18.02.2021 11:17 Відповісти
des_104 весна 2015 года как бы дата вашей ссылки
показати весь коментар
18.02.2021 12:01 Відповісти
СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9634
показати весь коментар
18.02.2021 10:57 Відповісти
Комик как Ленин понял что главное из искусств для народа это телевизор.
показати весь коментар
18.02.2021 11:03 Відповісти
Ну да телик сработал "Простой парень с народа - придет и порядок наведет" СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2657
показати весь коментар
18.02.2021 11:05 Відповісти
Стесняюсь спросить: простой парень из народа это Коломойский или Ахметов?
показати весь коментар
18.02.2021 13:32 Відповісти
бабайка ?
показати весь коментар
18.02.2021 11:04 Відповісти
*****, у відкритих реєстрах не можуть подивитися?!!
показати весь коментар
18.02.2021 11:06 Відповісти
секрет Полишинеля
показати весь коментар
18.02.2021 11:07 Відповісти
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8702
показати весь коментар
18.02.2021 11:09 Відповісти
Если бы во главе "ЕС" был бы не Порошенко, а настоящий патриот Украины и не замешанный в коррупции, - рейтинг "ЕС" был бы в разы больше.
показати весь коментар
18.02.2021 13:12 Відповісти
Ага)))
По вашему, мураев самое то?
показати весь коментар
18.02.2021 14:13 Відповісти
При чем тут Мураев - он враг. Неужели в Украине нет людей, для которых Украина важнее своего личного обогащения.
показати весь коментар
18.02.2021 14:32 Відповісти
Порошенко.
показати весь коментар
19.02.2021 08:57 Відповісти
Все правильно каже Валерій.. головним бенефіциаром шарійовської вигрібної ями був зеленський. ніхто так не мочив Пороха і не топив за клована як Шарік і 1+1
показати весь коментар
18.02.2021 15:01 Відповісти
Вот и чудесно
показати весь коментар
18.02.2021 11:15 Відповісти
хучь Шевчкенком назовітє хучь словяночкай, але Г+Г звичайне пропагандонівське ру.лайно для ватнічков "какая раздница" .
показати весь коментар
18.02.2021 11:19 Відповісти
сам то понял чого наверз?...
показати весь коментар
18.02.2021 12:00 Відповісти
А как можно понимать, что несёшь, под действием тяжёлых наркотиков?😁
показати весь коментар
18.02.2021 12:07 Відповісти
Це типу для відводу очей громадскості? Мовляв, ми такі неупереджені! новий наратив з Москвобаду?1
показати весь коментар
18.02.2021 11:24 Відповісти
не кацапа, следующая твоя жоп@ на бутылку! СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 461
показати весь коментар
18.02.2021 11:36 Відповісти
а ти цей наказ сам особисто від Байдена приніс в ОП Єрмаку чи Полякову, чи може самому зеленському?
показати весь коментар
18.02.2021 11:32 Відповісти
БЕНЕфициар. Он главный. Ну и медведчуки, всякие.
показати весь коментар
18.02.2021 11:37 Відповісти
А МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИЙ И ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ЧЕГО !!!???
показати весь коментар
18.02.2021 11:40 Відповісти
Безкоштовно - https://opendatabot.ua/c/23729809
показати весь коментар
18.02.2021 11:51 Відповісти
всех так всех, тогда уж и канал Кривой пусть проверят
показати весь коментар
18.02.2021 11:56 Відповісти
"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - отметил Подоляк.__________ 1+1 один из четырех каналов с транслирующих 37 в эфире, который еще как то можно смотреть и то.... , а когда 95-й квартал "выпендривался" в эфире 1+1 не надо было расследовать?
показати весь коментар
18.02.2021 11:58 Відповісти
СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром.

1. "Студия Квартал-95" после нескольких лет эксклюзивного сотрудничества с группой каналов "Интер" заключила соглашение с ее прямым конкурентом - "1+1"
2. С начала 2013-го года Иван Баканов являлся официальным главой общества с ограниченной ответственностью "Квартал 95", а с конца 2013-го года он руководит обществом с ограниченной ответственностью Студия "Квартал 95".
3. Иван Геннадьевич Баканов - Председатель Службы безопасности Украины.

«Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Толь лыжи не едут, толь я - *****нутый» СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8698
показати весь коментар
18.02.2021 11:59 Відповісти
Або розігрується якийсь хитрий сценарій під керівництвом росії , або ці слуги неперевершені простітути . Або і те , і інше .
показати весь коментар
18.02.2021 12:28 Відповісти
Вся страна гадает кто владеет и кто влияет на политику канала.
Это не та же самая рожа, что и поставила нам преЗежента?
показати весь коментар
18.02.2021 12:06 Відповісти
шоу для овец
показати весь коментар
18.02.2021 12:08 Відповісти
Парашні канали, парашні і тв передачі!
Більшого г+г немає як "Одного разу під Полтавою", і інше подібне воно!
Зображають українців хохлуями безголовими хоч і в вишиванках!
показати весь коментар
18.02.2021 12:10 Відповісти
А що , може й цю помийку прикриють ? На жаль , не віриться ... Ці Г+Г наробили більше шкоди , ніж медведчуківскі тб анали - ті хоча б прямо , не приховувли , що вороги , а ці спідтишка дурили тих , хто сам не спроможний або не хоче думати .
показати весь коментар
18.02.2021 12:25 Відповісти
Запитайте в цих персонажів хто там Беняфіциар, вони знають:
Зеленский и Квартал 95 просят денег у Коломойского
показати весь коментар
18.02.2021 12:27 Відповісти
треба прийняти три закони : 1) власність не може реєструватися на члена родини якщо в родині є посадовець (суддя прокурор дупутат), який хоч раз займав бюджетну посаду, 2) якщо зат володіє зат і так далі, то перший зат в ланцюжку мусить назвати фізичних особ, навіть якщо вони не громадяни України, 3) якщо колишньою бюджетною організацією володіють негромадяни України то її націоналізують
показати весь коментар
18.02.2021 12:36 Відповісти
Дурників із себе строять. Роблять вигляд, що Бєню не знають і від нього не залежать
показати весь коментар
18.02.2021 13:34 Відповісти
Так скоро все каналы прикроют, пфффф СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9329
показати весь коментар
18.02.2021 13:38 Відповісти
Очередная показуха, только это для Зе электората.
показати весь коментар
18.02.2021 13:45 Відповісти
Єто так для галочки и чтоб народ не гавкал так назівается єта проверка
показати весь коментар
18.02.2021 13:58 Відповісти
Это что-ж за идиотские законы в стране? Много лет работает канал, вещает на всю страну и никто даже не знает, может он вообще лично путину принадлежит?
показати весь коментар
18.02.2021 14:27 Відповісти
"СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк" - проверят и объявят, что "1+1" не принадлежит Коломойскому и никогда не принадлежал.
показати весь коментар
18.02.2021 15:14 Відповісти
только 5-й и прямой! да.
показати весь коментар
19.02.2021 02:57 Відповісти
 
 