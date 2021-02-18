Нардеп ОПЗЖ Пономарьов лобіює монополіста на мільярдних тендерах Міноборони з харчування, - журналіст Ніколов

Народний депутат Олександр Пономарьов (ОПЗЖ) надіслав у Міністерство оборони листи з інформацією про декількох учасників тендерів на поставку продовольства для військових. Отримані від Пономарьова дані міністерство використовувало проти конкурентів фірми "Військсервіс-волонтер", яка цієї зими стала монопольним постачальником продовольства для Міноборони.

Про це повідомив журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Оцініть кручений шлях цього персонажа з партії Медведчука. Це Олександр Пономарьов. У 2010-х роках його "Агринол" настільки розжирів на монопольних поставках мастил і олив в армію і Укрзалізницю, що його власник зміг собі дозволити мандат нардепа від Партії регіонів. Після Майдану був скандал, що нібито через його мастила глухнуть бойові машини, ставлячи під кулі українських солдатів. Але скандал зійшов на пси, коли ринок мастил трошки демонополізували.

І ось тепер сам Пономарьов особисто бере участь у формуванні іншої монополії в армії, яку в Міноборони не вдалося вибудувати ні Юрі Єнакіївському, ні Юрі Бірюкову.

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Йдеться про постачання їжі солдатам на приблизно 4 мільярди гривень на рік. Угруповання з одеським корінням колись починалося з "Ректана", але мало не більше третини ринку. За Порошенка вона прикрилася фірмою "Військсервіс-Волонтер", але все одно не отримала монополію. Більш того, в період порошково-зеленого міжвладдя армію змогли погодувати навіть самі військові. І ось прийшла зима 2020-2021. І всі (!) харчові підряди на мільярди почав вигравати "Військсервіс-Волонтер". Міноборони Тарана тупо зносило всіх (!) дешевших конкурентів. А там, де у військових забракло фантазії - на виручку прийшов Пономарьов. Він магічним чином добув у податківців інформацію про підозрілі оборудки конкурентів "Військсервіс-Волонтера", і військові почали їх викидати вже на підставі цих підозр.

Невже мастила перестали годувати і доводиться годуватися із землі? От що демонополізація животворяща робить", - розповів Ніколов.

"Народний депутат Олександр Пономарьов (ОПЗЖ) надіслав у Міністерство оборони листи з інформацією про декількох учасників тендерів на поставку продовольства для військових. Отримані від Пономарьова дані міністерство використовувало проти конкурентів фірми "Військсервіс-волонтер", яка цієї зими стала монопольним постачальником продовольства для Міноборони.

Олександр Пономарьов повідомляв Міноборони про недостовірність даних учасників торгів, посилаючись на інформацію від податкових служб, яку він отримав у відповідь на свій запит. Таким чином нардеп повинен був вибити з торгів конкурентів "Військсервіс-волонтера" за трьома масштабними тендерами з організації харчування військових: Миколаївської, Одеської та Херсонської областях з очікуваною вартістю 525,50 млн грн, в Житомирській, Київській та Черкаській областях очікуваною вартістю 639,590 млн грн , в м. Київ, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях з очікуваною вартістю 559,690 млн грн", - пишуть "Наші гроші".

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