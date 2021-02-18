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пам'ять (1149) Дебальцеве (134) Фельдгузен (108) Понсен (59)

Посли Німеччини та Франції вшанували пам'ять бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Посли Німеччини й Франції Анка Фельдгузен та Етьєн де Понсен вшанували пам'ять українських військовослужбовців, які загинули в боях за Дебальцеве на Донеччині в 2015 році.

Про це на своїй сторінці у Twitter написала посол Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом з французьким колегою Етьєном де Понсеном і Міністерством оборони вшанувала 6-ту річницю боїв за Дебальцеве, в яких загинуло багато воїнів ЗС України. Віддали їм разом данину пам'яті. Німеччина і Франція зберігають тверду прихильність підтримці України для завершення війни на сході України", - написала Фельдгузен.

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Посли Німеччини та Франції вшанували память бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році 01
Фото: Twitter/Фельдгузен

Нагадаємо, під час бойових дій у районі Дебальцевого в період із 15 січня по 18 лютого 2015 року загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 взяті в полон і 18 зникли безвісти.

Посли Німеччини та Франції вшанували память бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
а где Таран.. не баран, а Таран?!.. ну тот который, министрик оборонки..
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18.02.2021 11:24
+3
Да вот он...
Посли Німеччини та Франції вшанували пам'ять бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 7403
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18.02.2021 12:01
+2
патапталісь пасмаркалісь но сєвєрний паток шо дєвічій платок...нєт друга лучше чєм *****
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18.02.2021 11:44
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а где Таран.. не баран, а Таран?!.. ну тот который, министрик оборонки..
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18.02.2021 11:24 Відповісти
Да вот он...
Посли Німеччини та Франції вшанували пам'ять бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 7403
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18.02.2021 12:01 Відповісти
І нагадали,що Дебальцево,за мінськими домовленостями,має відійти Україні,й доки цього не зроблено,санкції буде продовжено,а виконання інших пунктів не може бути здійснено ?
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18.02.2021 11:34 Відповісти
не заваажайте поважним людям качати газ
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18.02.2021 11:52 Відповісти
патапталісь пасмаркалісь но сєвєрний паток шо дєвічій платок...нєт друга лучше чєм *****
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18.02.2021 11:44 Відповісти
выруби свет в своей хрущевке, не заправляйся бензином, отключи газ. там везде уши #уйла торчат. будь последовательным!
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18.02.2021 11:55 Відповісти
повага і північний потік?
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18.02.2021 11:55 Відповісти
Лицеміри.
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18.02.2021 12:08 Відповісти
А депутаты опзж и слуги урода?
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18.02.2021 12:08 Відповісти
А не вспоминают их,когда с их убийцей "северный поток" строят?
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18.02.2021 12:16 Відповісти
Послы Германии и Франции Анка Фельдгузен и Этьен де Понсен почтили память украинских военнослужащих, погибших в боях за Дебальцево на Донбассе в 2015 году. Источник: https://censor.net/ru/n3248634

Земля пухом героям України.
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18.02.2021 15:04 Відповісти
 
 